Cum continuă Phenianul să sprijine războiul Rusiei, în timp ce Kim prezintă noua dronă kamikaze dotată cu AI – FOTO

Coreea de Nord a trimis alți aproximativ 3.000 de soldați în Rusia, în lunile ianuarie și februarie, pentru a continua să sprijine războiul președintelui rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei, a afirmat joi armata Coreei de Sud, în cea mai recentă evaluare a sa, potrivit The Associated Press (AP) și The Kyiv Independent.

Șeful Statului Major Interarme de la Seul a mai susținut că Phenianul a trimis, de asemenea, mai multe rachete, echipamente de artilerie și muniție pentru a ajuta Rusia și că regimul lui Kim Jong Un ia în calcul să crească în continuare livrările sale de arme în funcție de situația războiului.

Rusia și Ucraina au convenit recent asupra unei încetări limitate a focului, deși ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcări.

Echipamentul militar pe care Coreea de Nord l-a trimis Rusiei include o „cantitate considerabilă” de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, obuziere autopropulsate de 170 milimetri și aproximativ 220 de unități de lansatoare multiple de rachete de 240 milimetri.

Coreea de Nord a trimis până acum aproximativ 11.000 de militari să lupte în războiul împotriva Ucrainei, în prima sa implicare într-un conflict pe scară largă de după Războiul din Coreea (din 1950-1953), iar Statul Major Interarme sud-coreean a estimat că aproximativ 4.000 dintre aceștia au fost uciși sau răniți.

Anterior, Serviciul național de informații din Coreea de Sud a atribuit numărul mare de pierderi în rândul forțelor nord-coreene dificultăților de adaptare a trupelor la atacurile cu drone și la alte elemente ale războiului modern.

Soldații nord-coreeni sunt dezavantajați și mai mult de tacticile rudimentare ale comandanților lor ruși, care i-au trimis în campanii de asalt fără a le oferi sprijin cu tiruri lansate de către ariergardă, le-a transmis agenția de spionaj sud-coreeană parlamentarilor de la Seul în luna ianuarie.

Cu toate acestea, oficialii militari și din domeniul agențiilor secrete din Ucraina au apreciat că militarii nord-coreeni dobândesc o experiență crucială pe câmpul de luptă și sunt esențiali pentru strategia armatei ruse de a copleși forțele ucrainene prin trimiterea unui număr mare de soldați în bătălia pentru recucerirea regiunii Kursk.

Trupele ucrainene au cucerit inițial 1.300 de kilometri pătrați de teritoriu rusesc înainte ca forțele ruse, întărite de unități nord-coreene, să lanseze o contraofensivă la începutul acestei luni, recucerind un teritoriu semnificativ, inclusiv orașul Sudja.

Raportul militar sud-coreean de joi a venit după ce liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a exprimat sprijinul neclintit pentru războiul Rusiei din Ucraina în timpul unei întâlniri cu un înalt oficial rus din domeniul securității, Serghei Șoigu, săptămâna trecută, la Phenian.

Publicațiile de stat din Rusia și Coreea de Nord au scris că Șoigu și Kim și-au reafirmat angajamentul de a susține tratatul major de apărare reciprocă convenit anul trecut. Ministrul adjunct de externe rus, Andrei Rudenko, a declarat joi presei ruse că cele două guverne discută despre o potențială vizită a lui Kim la Moscova, dar nu a precizat când ar putea avea loc aceasta.

„Vorbim întotdeauna cu toată lumea despre schimbul de vizite. Ne pregătim mereu”, a declarat Rudenko, pentru agenția rusă de presă de stat RIA Novosti.

Pehanianul prezintă o nouă dronă sinucigașă, dotată cu AI, și un sistem de alertă timpurie

Coreea de Nord a prezentat ceea ce pretinde a fi prima sa dronă sinucigașă (kamikaze) dotată cu inteligență artificială (AI), precum și primul său sistem radar aerian de avertizare timpurie, a mai anunțat joi presa de stat nord-coreeană, potrivit The Kyiv Independent și AP.

Agenția oficială Centrală de Știri Coreeană (KCNA) a publicat imagini ale noilor drone și aeronave și a afirmat că liderul nord-coreean Kim Jong Un le-a inspectat personal și a oferit îndrumări oficialilor militari.

„Domeniul echipamentelor fără pilot și al inteligenței artificiale ar trebui să fie prioritar și dezvoltat în modernizarea forțelor armate”, a declarat Kim, conform presei de stat.

Sistemele radar aeropurtate detectează aeronavele, navele și rachetele inamice, îmbunătățind capacitățile defensive și ofensive. Dronele echipate cu inteligență artificială pot zbura pentru mai mult timp și detecta țintele în mod autonom, se precizează în relatarea agenției.

KCNA a publicat fotografii care pretind că arată testarea noii drone, două dintre imagini arătând-o zburând direct spre un obiect în formă de tanc și apoi explodând.

De asemenea, este pentru prima dată când Coreea de Nord, care deține arme nucleare, prezintă oficial o aeronavă de avertizare timpurie, care ar putea îmbunătăți sistemele sale de apărare aeriană învechite.

Potrivit unui raport publicat în septembrie 2024 de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), Coreea de Nord a modificat aeronave furnizate de Rusia pentru a le transforma în platforme radar aeropurtate.

O astfel de aeronavă ar completa sistemele radar terestre existente ale Coreei de Nord, a căror funcționare poate fi îngreunată din cauza terenului muntos al peninsulei, a precizat IISS.

Coreea de Nord a devenit, după începutul războiului din Ucraina, un aliat militar cheie al Rusiei, furnizând Moscovei proiectile de artilerie, rachete și chiar soldați în schimbul produselor petroliere și al tehnologiei avansate de rachete.

