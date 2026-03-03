De ce nu vor suna miercuri sirenele anunțate anterior. Explicațiile lui Raed Arafat

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a amânat exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat pentru această săptămână, în contextul situației de securitate generate de războiul din Iran. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat marți, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, că măsura este una „normală”, pentru a evita interpretările greșite din partea populației.

„Decizia noastră este de a amâna, de a informa mai bine, de a veni cu un calendar de testări care va fi pe următoarea perioadă şi la momentul la care vom fi siguri că populaţia a fost informată corect, bineînţeles ieşind din situaţia în care suntem acum şi în contextul actual să facem aceste teste şi să reluăm testarea sirenelor, aşa cum se întâmplă şi în alte ţări, aşa cum se întâmpla la noi până la începutul perioadei pandemiei”, a spus Arafat, citat de Radio România.

El a precizat că sirenele trebuie testate, deoarece acest exerciţiu face parte din rezilienţa şi pregătirea populaţiei şi autorităţile trebuie să fie sigure că sirenele funcţionează.

„Este normal ca în perioada asta, având în vedere situaţia, să evităm unele interpretări sau chiar unii care să nu ştie de exerciţiu şi să creadă că se întâmplă ceva, să informăm mai bine şi să revenim cu calendarul peste o perioadă”, a explicat Arafat.

IGSU anunță un nou calendar de testări

Anterior, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, marți dimineață, pe Facebook, că decizia a fost luată „în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample”.

„Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații”, a transmis IGSU.

IGSU a mai explicat că amânarea „nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică”.

„Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, a continuat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Instituția a anunțat că, în perioada următoare, va fi comunicat un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică.

„Pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme. Protecția vieții și a siguranței cetățenilor nu este negociabilă”, se mai arată în postarea citată.