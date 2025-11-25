Cum facem ca marile investiții din domeniul apărării, SAFE și altele, să nu devină oportunități pentru corupție, ci șanse pentru apărare

„Dat fiind că SRI a condus fiscul mai mult de zece ani, SRI nu e soluția pentru o mai bună colectare și responsabilitate fiscală”. Soluția este transparentizarea fiscală, ceea ce spun și aliații României, scrie Alina Mungiu Pippidi, într-un articol de opinie în HotNews.

Departamentul de Stat al SUA a publicat evaluarea anuală a transparenței fiscale, care e totodată o apreciere a riscului de corupție, și care evaluează de la 1 ianuarie 2025 la 31 decembrie 2025 țările care beneficiază de ajutor și investiții americane.

Nu știu de ce în România lumea bâzâie cu Strategia națională de apărare, un document tradițional lipsit de baze documentare serioase, în domeniul corupției chiar zero. Dar cum azi nu am timp să mă ocup de așa ceva (asemenea documente au fost relevante în trecut doar prin lipsa lor de impact asupra status quo și la fel va fi și acum, continuitate perfectă a mediocrității zonei militare, cu toate supra-investițiile de la Iohannis la Nicușor Dan), doar ridic cortina de pe această evaluare americană.

Serviciile secrete au avut un rol în capturarea statului

Promit să revin într-o săptămână cu evaluarea completă a evoluției corupției în România în ultimii zece ani, arătând de ce abordarea lui Nicușor Dan de a se baza iarăși doar pe serviciile secrete în anticorupție, ignorând rolul jucat de ele în captura statului, este o non-abordare.

În ceea ce privește Guvernul, nu am primit de la acesta nicio strategie anticorupție în draft sau altfel și am trimis date relevante, deci deduc că anticorupția e ultima prioritate a Guvernului Bolojan, care ignorant nu este, că numai eu am educat în tinerețea lor minimum doi membri ai cabinetului în acest subiect cu toate sursele relevante de date. În materie de transparență fiscală, România stagnează de zece ani.

Din ce listă de țări face parte România

Am mai scris cum e cu economia informală și de ce, dat fiind că SRI a condus fiscul mai mult de zece ani, SRI nu e soluția.

România e pe lista țărilor care satisfac pragul minim de trasparență fiscală, vedeți compania din 2025: Albania, Argentina, Armenia, Bahamas, Benin, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Capul Verde, Chile, Columbia, Comore, Costa Rica, Coasta de Fildeș, Croația, Cehia, Estonia, Fiji, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Ungaria, India, Indonezia, Israel, Jamaica, Iordania, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Republica Kârgâzstan, Letonia, Lituania, Malaezia, Malta, Mauritius, Mexic, Micronezia, Moldova, Muntenegru, Maroc, Namibia, Nepal, Macedonia de Nord, Panama, Paraguay, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, România, Ruanda, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacia, Slovenia, Africa de Sud, Sri Lanka, Thailanda, Timor de Est, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turcia, Uganda și Uruguay.

Cele 7 condiții ale transparenței