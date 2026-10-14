Cum îl ironizează Ucraina pe Donald Trump: „Aceasta este o realizare”

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha afirmă că Ucraina are nevoie să își consolideze în continuare capacitățile de apărare și de sprijinul internațional pentru a obține o pace „cuprinzătoare, justă și durabilă”. El a subliniat progresele Ucrainei cu un comentariu ce a amintit de declarații repetate făcute de președintele Donald Trump.

„Am trecut în mai puțin de doi ani de la «Nu aveți cărțile în mână!» la «Nu vă jucați cărțile!». Aceasta este o realizare”, a remarcat marți Sîbiha, citat de Ucrainska Pravda. El a făcut analogia cu jocul de poker în timpul unei discuții cu public care a fost organizată în cadrul Conferinței de Securitate de la Varșovia, ajunsă la a 13-a ediție.

Sîbiha a părut să facă referire la solicitarea președintelui american Donald Trump ca Ucraina să înceteze atacurile cu drone asupra infrastructurii rusești de producție și distribuție a motorinei.

„Noi am discutat cu domnul Zelenski despre acest lucru. Există o mulțime de alte ținte (de lovit). Dar nu loviți infrastructura pentru motorină”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor încă din data de 14 septembrie, în timpul vizitei sale în Irlanda.

Donald Trump, înțelegere cu Putin pentru motorină rusească

Donald Trump și alți membri ai cabinetului său au argumentat în ultimele luni că creșterea prețurilor la carburanți în Statele Unite, un subiect spinos înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie, se datorează loviturilor ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Liderul de la Casa Albă a anunțat pe 10 octombrie că a ajuns la o înțelegere cu omologul său rus Vladimir Putin pentru ca Rusia să poată vinde imediat pe piața americană și cea mondială 300.000 de tone de motorină.

„Tocmai am încheiat cu succes o discuție cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia am convenit că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pentru piețele americană și mondială, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și apoi încă 1.000.00 de tone”, a anunțat Donald Trump într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Președintele american a spus că măsura a fost luată pentru ca prețurile să scadă pentru fermierii și transportatorii americani.

Președintele Donald Trump la un miting în San Antonio, Texas. Sursă foto: Alex Brandon / AP / Profimedia



Ce a spus președintele SUA despre „cărțile” Ucrainei

Donald Trump a spus pentru prima oară în mod public că Ucraina nu are „cărți de jucat” în războiul cu Rusia pe 21 februarie 2025, cu puțin peste o săptămână înaintea întâlnirii dezastruoase cu președintele Volodimir Zelenski la Casa Albă.

„L-am urmărit [pe Zelenski] negociind fără nicio carte de jucat. Nu are nicio carte de jucat”, a afirmat Trump pe 21 februarie într-un interviu pe care i l-a acordat jurnalistului Brian Kilmeade pentru Fox Radio.

El a repetat ideea în aceeași zi în fața guvernatorilor americani.

„Nu au nicio carte în mână, dar fac pe durii, însă noi nu, noi nu vom permite ca această situație să continue”, a declarat Trump la Casa Albă în timpul unui dineu cu guvernatorii. „Negociem cu Rusia și cu Ucraina, încercând să punem capăt acestei situații îngrozitoare. Este îngrozitoare”, a subliniat el.

Liderul american a folosit din nou analogia cu jocul de poker într-un interviu pe care l-a acordat pentru The New York Times la începutul acestui an.

„Ei bine, el (n.r. Zelenski) nu are cărțile în mână. Nu a avut, nu a avut cărțile în mână încă din prima zi [a invaziei].

De data aceasta Trump a adăugat însă că Zelenski are „un singur lucru” în favoarea sa și că acel lucru este chiar el, Donald Trump.

„Dacă nu l-ar avea pe Donald Trump, situația ar fi fost un dezastru total, iar el știe asta, liderii europeni știu asta și toată lumea știe asta”, a declarat președintele american.