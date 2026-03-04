Cum încearcă CIA să provoace o revoltă populară în Iran

Un ofițer de securitate internă din cadrul Forțelor Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi. Credit line: Baderkhan Ahmad / AP / Profimedia

CIA lucrează pentru a înarma forțele kurde cu scopul de a incita o revoltă populară în Iran, au declarat pentru CNN mai multe persoane familiarizate cu planul.

În același timp, administrația Trump poartă discuții active cu grupurile de opoziție iraniene și cu liderii kurzi din Irak despre furnizarea de sprijin militar, potrivit surselor CNN.

Grupurile armate kurde iraniene au mii de forțe care operează de-a lungul frontierei dintre Irak și Iran, în principal în regiunea Kurdistan din Irak. Mai multe dintre grupuri s-au exprimat public de la începutul războiului, sugerând o acțiune iminentă și îndemnând forțele militare iraniene să dezerteze. Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a anunțat deja că a atacat forțele kurde cu „zeci de drone” în ultimele zile.

Tot marți, președintele Donald Trump a discutat cu președintele Partidului Democrat din Kurdistanul Iranian (KDPI), Mustafa Hijri, potrivit unui înalt oficial kurd iranian. KDPI a fost unul dintre grupurile vizate de IRGC.

Care e planul

Forțele de opoziție kurde iraniene ar putea participa la o operațiune terestră în vestul Iranului în următoarele zile, a declarat pentru CNN un înalt oficial kurd iranian.

Orice încercare de a înarma grupările kurde din Iran va necesita însă sprijinul kurzilor aflați în Irak, pentru crearea unui culoar de tranzit și folosirea Kurdistanului irakian ca bază de lansare pentru acțiunile terestre împotriva Iranului.

O sursă CNN, familiarizată cu discuțiile, a spus că ideea este ca forțele armate kurde să se lupte cu forțele de securitate iraniene și să le imobilizeze, pentru a facilita ieșirea în stradă a iranienilor neînarmați din marile orașe, fără a fi masacrați din nou, așa cum s-a întâmplat în timpul protestelor din ianuarie.

Un alt oficial american a declarat că kurzii ar putea contribui la semănarea haosului în regiune și la epuizarea resurselor militare ale regimului iranian. Alte idei s-au concentrat asupra posibilității ca kurzii să cucerească și să controleze teritoriul din nordul Iranului, creând astfel o zonă tampon pentru Israel.

„Poporul iranian este în general neînarmat și, dacă serviciile de securitate nu se prăbușesc, le va fi dificil să preia controlul dacă cineva nu îi înarmează”, a declarat pentru CNN analistul de securitate Alex Plitsas, fost oficial de rang înalt al Pentagonului în timpul mandatului lui Barack Obama.

„Cred că SUA speră că acest lucru îi va inspira și pe alții din Iran să facă același lucru”, a adăugat acesta.

Colaborarea dintre CIA și kurzi

Poporul kurd este un grup etnic minoritar fără un stat oficial. Astăzi, există aproximativ 25-30 de milioane de kurzi, majoritatea trăind într-o regiune care se întinde pe părți din Turcia, Irak, Iran, Siria și Armenia. Majoritatea kurzilor sunt musulmani sunniți, dar populația kurdă are diverse tradiții culturale, sociale, religioase și politice, precum și o varietate de dialecte.

Mulți oficiali ai administrației Trump au avetizat despre deziluzia pe care forțele kurde au simțit-o atunci când au colaborat cu SUA și despre faptul că în anumite situații s-au simțit abandonați de americani.

CIA are o istorie lungă și complexă de colaborare cu facțiunile kurde irakiene, care datează de zeci de ani, ca parte a războiului SUA în Irak. Agenția are în prezent un avanpost în Kurdistanul irakian, situat în apropierea graniței cu Iranul, au declarat două surse pentru CNN.

SUA au, de asemenea, un consulat în Erbil, capitala Kurdistanului irakian, iar trupele americane și ale coaliției sunt staționate acolo ca parte a campaniei anti-ISIS. Unii kurzi sperau că, în schimbul colaborării cu forțele americane, regiunea semi-autonomă Kurdistan din Irak își va câștiga independența, deși acest lucru nu s-a concretizat niciodată.