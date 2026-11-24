Un polițist de frontieră menționat într-o declarație de martor că ar fi dat mită fostului ministru al Sănătății Nelu Tătaru este cartea pe care mizează procurorii DNA pentru a salva dosarul la doi ani după trimiterea în judecată. Într-un dialog cu HotNews, avocații fostului ministru spun că judecătorii de la Curtea de Apel Iași, unde se află acum dosarul în cameră preliminară, se substituie procurorilor și fac acte de urmărire penală, contrar procedurii penale.

Principalele probe din dosarul în care fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, este judecat pentru luare de mită au fost anulate de Tribunalul Vaslui încă din luna aprilie pe motiv că în anchetă au lucrat polițiști ai Direcției Generale Anticorupție, iar Înalta Curte a stabilit că aceștia nu au competență decât în dosarele în care sunt vizați angajați ai Ministerului de Interne. au fost anulate Înalta Curte a stabilit

Cum în dosarul Tătaru toate declarațiile pacienților-martori, redactarea interceptărilor și a înregistrărilor ambientale au fost întocmite de polițiști DGA – doi dintre ei fiind desemnați și investigatori sub acoperire în anchetă -, Tribunalul Vaslui a cerut DNA eliminarea fizică a probelor din dosar – peste 150 – și refacerea rechizitoriului, potrivit datelor din dosar consultate de HotNews.

Ce încearcă acum DNA

DNA nu a refăcut rechizitoriul. A contestat decizia instanței din Vaslui, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Iași. Acolo, la dezbaterile finale, procurorul de ședință a invocat că, de fapt, DNA a avut competență să folosească ofițeri DGA în anchetă pe motiv că unul dintre martori a declarat la audieri că aflase că și un polițist de frontieră ar fi dat mită medicului Tătaru. La Tribunalul Vaslui nu se semnalase asta.

Informația a luat prin surprindere toate părțile din dosar. Avocații lui Nelu Tătaru au semnalat Curții că niciun act din dosar nu confirmă că pe durata urmăririi penale DNA ar fi făcut vreun act de urmărire penală în legătură cu vreun polițist.

Răsturnarea de situație de la Iași, după ieșirea în pronunțare

În concluziile scrise comunicate Curții de Apel Iași, DNA a atașat o declarație de avere a unui polițist de frontieră de la Huși, al cărui nume fusese menționat de un martor cu identitate, pentru a atesta calitatea de angajat MAI.

Curtea de Apel Iași era așteptată să se pronunțe asupra legalității probelor pentru 21 octombrie, când pronunțarea s-a amânat pentru 11 noiembrie. În locul deciziei, Curtea a anunțat repunerea dosarului pe rol și a decis să înainteze o adresă Poliției de Frontieră pentru a afla dacă există un polițist cu numele indicat de DNA.

„Pentru a fi emisă adresă către I.T.P.F. Iaşi, amână cauza şi acordă termen la data de 15.12.2026, ora 10:00, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă”, se menționează în soluția pe scurt a instanței.

Demersul Curții de Apel Iași este considerat de avocații fostului ministru ca fiind unul care depășește atribuțiile judecătorilor de cameră preliminară.

Cum să admiți probe după ce s-a terminat jocul?

„Instanța se substituie parchetului și face acte de urmărire penală. Camera preliminară este un filtru în care se verifică probele din dosar. Faptul că DNA depune declarație de avere a unui polițist, presupus polițist – căci din dosarul de urmărire penală nu există nicio informație referitoare la el – în concluziile scrise din camera preliminară, la contestație, demonstrează că nu a făcut nicio cercetare referitoare la acest polițist. Dacă s-ar fi făcut, ar fi existat un proces-verbal, ori el nu a fost citat, nu a fost percheziționat, nu s-a făcut niciun act de cercetare penală în cazul lui. Numele acelei persoane este menționat pur și simplu în declarația unui martor cu identitate protejată. Atât! Polițiști din opt servicii teritoriale ale DGA au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală în acest dosar, dar nu s-a făcut un minim act de urmărire penală privind acest polițist”, a declarat avocatul Daniel Miclăuș, unul dintre apărătorii lui Nelu Tătaru.

Avocatul susține că martorul cu identitate protejată care a amintit tangențial într-o declarație despre un polițist de frontieră că ar fi dat mită doctorului Tătaru a fost audiat la doi ani după declanșarea anchetei.

„Prin acest caz se creează un precedent în instanțele din România. Cum să admiți probe după ce s-a terminat jocul? Este ca și cum un arbitru fluieră sfârșitul jocului, dar tu vrei să mai dai un gol. Noi nu ne victimizăm. Dar sunt niște chestiuni care nu ar trebui să se întâmple pentru că, așa cum spuneam, se creează un precedent periculos”, a completat avocatul Miclăuș.

Avocata Sandra Grădinaru, care face echipă cu Daniel Miclăuș, afirmă că „miza din dosarul Tătaru este una uriașă, în contextul în care DGA a efectuat sute de acte de urmărire penală în dosar, iar toate aceste acte ilegale trebuie excluse, în condițiile în care s-a stabilit că DGA nu avea competență”.

DNA a refuzat să comenteze

HotNews a solicitat DNA clarificări în legătură cu situația polițistului de frontieră din ancheta fostului ministru al Sănătății.

„Direcția Națională Anticorupție nu formulează puncte de vedere publice și nu comentează aspectele aflate în curs de examinare în cadrul procedurilor judiciare, acestea fiind supuse analizei și soluționării de către instanța de judecată”, a răspuns DNA.

Miercuri se judecă strămutarea

Nemulțumiți că judecătorii Curții de Apel Iași se substituie procurorilor și nu dau dovadă de imparțialitate, avocații lui Nelu Tătaru au cerut Înaltei Curți de Casație și Justiție mutarea dosarului la o altă instanță. Solicitarea de strămutare va fi judecată miercuri de instanța supremă.

Acuzațiile DNA împotriva lui Nelu Tătaru

Nelu Tătaru a fost trimis în judecată în decembrie 2024, fiind acuzat de luare de mită.

Procurorii DNA îl acuză pe Nelu Tătaru că, în perioada 3 aprilie – 12 iulie, în calitate de medic chirurg la Spitalul Municipal Huşi, a luat mită de la 32 de pacienți. În total, Tătaru este acuzat că a primit 5.100 de lei.

În interceptările din dosar, medicul este surprins în timp ce le spune pacienților „Nu, nu” sau „nu este cazul”. DNA îi reproșează însă că refuzul nu a fost unul ferm, ci mai degrabă formal.

Nelu Tătaru a negat acuzațiile, afirmând că în toată cariera sa nu a condiționat niciodată actul medical.

Toți pacienții audiați ca martori în dosar au fost puși sub acuzare pentru dare de mită. Față de cei care au recunoscut că au dat bani medicului, procurorul de caz a renunțat la urmărirea penală. Trei dintre pacienții care au refuzat să spună că au dat mită au fost trimiși în judecată, alături de Nelu Tătaru.

32.121 de lei a cheltuit DNA pentru instrumentarea anchetei Tătaru. Din totalul cheltuielilor judiciare, procurorii cer ca fostul ministru să plătească 29.500 de lei, diferența fiind imputată celorlalți trei inculpați din dosar, pacienții acuzați de dare de mită.

Lucrează la o clinică privată din Huși

După punerea sub acuzare, lui Nelu Tătaru i s-a interzis să mai lucreze în sistemul public. În prezent, este medic la o clinică privată din Huși.

În urma perchezițiilor efectuate de DNA la spitalul din Huși, sute de persoane au protestat pe străzile din oraș, în semn de solidaritate cu doctorul Tătaru, care se bucură de popularitate pe plan local.

Nelu Tătaru era președintele PNL Vaslui și deputat, în momentul declanșării anchetei DNA. În urma acuzaţiilor, a fost demis de la conducerea filialei județene şi exclus de pe lista de candidaţi a partidului pentru alegerile parlamentare.