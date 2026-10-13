Cum încearcă judecătorii din CSM să întoarcă o decizie a Inspecției Judiciare în privința unuia dintre procurorii considerați reformiști

„Secția pentru judecători a CSM continuă filozofia începută în guvernarea Dragnea”. Este unul dintre mesajele de pe Facebook pentru care procurorul CSM Claudiu Sandu a fost reclamat la Inspecția Judiciară de către judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii. Inspectorii judiciari au clasat cazul, însă CSM a depus plângere împotriva acestei decizii. Care sunt argumentele judecătorilor, în contestația consultată de HotNews.



În 2 aprilie, Secţia pentru judecători din CSM a decis că procurorul Claudiu Sandu a încălcat independenţa puterii judecătoreşti, prin opiniile exprimate pe pagina sa de Facebook și l-a reclamat la Inspecția Judiciară. În sesizarea trimisă Inspecției, judecătorii din CSM au cerut să se stabilească dacă afirmațiile procurorului Sandu „întrunesc elementele constitutive ale unei eventuale abateri disciplinare sau ale unei eventuale încălcări a dispoziţiilor Codului deontologic”.

La trei luni de la primirea plângerii, în 13 iulie, inspectorul judiciar desemnat să îl verifice pe procurorul Claudiu Sandu a dispus clasarea sesizării Consiliului Superior al Magistraturii, concluzionând că afirmațiile procurorului se încadrează în limitele libertății de exprimare.

Decizia de clasare a fost infirmată de inspectorul șef adjunct al Inspecției Judiciare, Robert Fleckhammer, iar sesizarea a fost repartizată unui alt inspector judiciar.

În 17 august, și cel de-al doilea inspector judiciar a decis clasarea sesizării CSM. A motivat că „nu sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei abateri disciplinare ori ale unei încălcări de la normele Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor”.

„S-a apreciat că postările domnului procuror Sandu Claudiu Constantin, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, puteau fi integrate unei dezbateri de interes general privind sistemul judiciar, astfel încât, ţinând seama de conţinutul lor concret şi contextul în care au survenit, intrau sub protecţia garanţiilor constituţionale şi internaţionale privind libertatea de exprimare”, se menționa în soluția de clasare.

Cea de-a doua decizie de clasare a fost confirmată de șefa Inspecţiei Judiciare, Roxana Petcu, însă „cu observații”.

Secția pentru judecători a CSM a depus plângere împotriva soluției de clasare, hotărârea fiind luată cu șapte voturi „pentru” și două „împotrivă”. Documentul a fost publicat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Ce i-a supărat pe judecătorii din CSM

În plângere, judecătorii din CSM reclamă discursul public al procurorului Claudiu Sandu și spun ce afirmații i-au deranjat cel mai mult.

Ei susțin că nu se încadrează în limitele admisibile ale libertăţii de exprimare formulări precum:

„putreziciunea sistemului de justiție din România”, „eliminarea persoanelor compromise din sistem”, „crearea unei posibilităţi reale de reclădire a justiţiei pe baze sănătoase”, „Secția pentru judecători a CSM continuă filozofia începută în guvernarea Dragnea”.

Judecătorii din CSM susțin că astfel de afirmații aduc atingere independenţei puterii judecătoreşti, prin „maniera generalizatoare, categorică şi depreciativă în care este prezentat sistemul de justiție în ansamblu şi activitatea unei părţi a magistraturii, cu consecinţa slăbirii încrederii publicului în actul de justiţie”.

Secția pentru judecători a CSM îl acuză pe procurorul Sandu și de „limbaj peiorativ şi extrem de virulent la adresa judecătorilor”:

„În urma analizării ideilor exprimate şi a limbajului folosit în cuprinsul postărilor menţionate de către domnul procuror Sandu Claudiu Constantin, membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii, se poate concluziona că acesta și-a expus public părerea cu privire la probitatea morală şi profesionalismul magistraților judecători, prin utilizarea unor termeni generalizatori şi a unor construcţii lingvistice cu sens peiorativ, defăimător, ironic şi sarcastic, încălcându-se obligația de rezervă pe care o avea în calitate de magistrat.

Obligația de rezervă a magistraţilor presupune, prin însăşi natura sa, moderație şi reținere în ceea ce priveşte prezentarea opiniilor acestora, tocmai în considerarea statutului lor”.

Mesaje sarcastice ale judecătorilor din CSM

Claudiu Sandu nu este singurul membru al CSM cu reacții publice critice pe teme legate de justiție. Alți doi membri CSM, judecătorii Alin Ene și Claudiu Drăgușin, au publicat în ultimul an mesaje virulente pe paginile lor de Facebook, în contextul dezbaterilor pe tema reformei din justiție. Ei au vizat politicieni sau organizații nonguvernamentale.

În noiembrie anul trecut, judecătorul Alin Ene a afirmat, într-o postare pe Facebook, că organizatorii protestului împotriva președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, s-au inspirat din mari criminali ai istoriei: Hitler, Stalin, Mao Zedong sau Hugo Chávez.

Judecătorul Ene a publicat mai multe mesaje în care l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de manipulare și de fake news pe tema pensiilor magistraților.

El a acuzat o strategie de „manipulare, denigrare și delegitimare” împotriva justiției, folosind un citat jignitor.

„NU TE CERTA NICIODATĂ CU PROSTII! Te vor trage în jos la nivelul lor și te vor bate prin experiență”, scria Alin Ene într-un mesaj publicat în luna februarie pe pagina de Facebook.

La rândul său, judecătorul Claudiu Drăgușin a reacționat în mai multe postări pe Facebook în contestul dezbaterilor privind justiția. Într-unul dintre mesaje, publicat după anunțul premierului privind pensiile magistraților, l-a comparat pe Ilie Bolojan cu un „măcelar care intră în sala de operație”.