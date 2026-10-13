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Actualitate

Cum încearcă judecătorii din CSM să întoarcă o decizie a Inspecției Judiciare în privința unuia dintre procurorii considerați reformiști

Simona Voicu
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„Secția pentru judecători a CSM continuă filozofia începută în guvernarea Dragnea”. Este unul dintre mesajele de pe Facebook pentru care procurorul CSM Claudiu Sandu a fost reclamat la Inspecția Judiciară de către judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii. Inspectorii judiciari au clasat cazul, însă CSM a depus plângere împotriva acestei decizii. Care sunt argumentele judecătorilor, în contestația consultată de HotNews. 

  • Claudiu Sandu a fost vicepreședinte al CSM în mandatul 2025 și este unul dintre magistrații care au vorbit în documentarul Recorder „Justiție capurată”.
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