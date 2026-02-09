Un judecător CSM acuză o campanie din zona guvernamentală și politică împotriva justiției și folosește un citat jignitor

Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, acuză o strategie care se bazează pe „manipulare, denigrare și delegitimare” pentru a aduce nivelul de încredere al populației în Justiție aproape de cel al Guvernului și Parlamentului, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

În postarea sa, el spune că această strategie vine din zona guvernamentală și cea politică și, apoi, apelează la un citat din scriitorul american Mark Twain despre care afirmă că „avertiza demult cum să nu cazi pradă acestei strategii”.

„NU TE CERTA NICIODATĂ CU PROSTII! Te vor trage în jos la nivelul lor și te vor bate prin experiență”, transmite Alin Ene.

Care este strategia pe care o acuză judecătorul

În argumenția sa, Alin Ene citează un sondaj Inscop, publicat la finalul lunii ianuarie, în care încrederea în Justiție este la 25,4%. Procente mai mici sunt întâlnite doar pentru încrederea în Guvern (18,4%) și Parlament (11,9%).

Invocând aceste cifre, el subliniază că „această realitate contrazice narativul împins agresiv în spațiul public după sondajele anterioare, când promotorii discursului anti-justiție, ambalat convenabil sub eticheta «reformei», au folosit nemulțumiri punctuale pentru a construi o fabulație despre corupție și putreziciune sistemică, care să justifice scăderea”.

Judecătorul acuză o strategie pentru a scădea încrederea populației în Justiție și a o aduce aproape de nivelul înregistrat de Guvern și Parlament. Ene invocă o scăderea de la 44% la 25% în mai puțin de un an, fără a preciza sursa acestor date.

„Este, desigur, și aceasta o strategie. Când nu poți să crești tu, îl cobori pe celălalt, ca diferența să nu mai pară atât de mare, iar tu să nu mai pari atât de mic prin comparație”, afirmă membrul CSM, apelând apoi la citatul din Mark Twain.

Cine este Alin Ene

Alin Ene este membru al Consiliului Superior al Magistraturii din 2023, până atunci fiind președinte al Judecătoriei Ploiești, potrivit propriului CV postat pe site-ul CSM.

Ene a fost ofițer de poliție al Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov în perioada 2009-2011, ulterior ocupând funcții juridice la judecătoriile Mangalia și Ploiești.

După publicarea de către Recorder a documentarului „Justiție Capturată”, el a ieșit public cu mai multe mesaje în care critică dezvăluirile publicației și pe magistrații care au vorbit public în documentar. El a catalogat documentarul drept o „narațiune simplistă și agresivă” de a face justiția să pară „capturată, abuzivă, controlată din interior”. În mesajul său, membrul CSM spune că cei care au ieșit public să vorbească despre problemele din justiție sunt magistrați sancționați în trecut din motive disciplinare.

Membrul CSM acuză, printre altele, și lipsa de dovezi din documentarul Recorder. El spune că scopul materialului este „manipularea emoției publice”.