Cum influențează inflația banii de care am nevoie la pensie (calculele)? Și câtă pensie mi-ar fi suficientă?

În SUA, publicația The Wall Street Journal a stat de vorbă cu mai mulți octogenari și nonagenari. Unii regretă că nu au fost mai generoși cu ei înșiși, alții că nu au economisit suficient.

Sue Jones credea că are mai mult decât suficienți bani pentru a trăi la pensie. Dar nu se aștepta să trăiască până la 90 de ani. Ea avea 50.000 de dolari într-un cont de pensie, pe lângă pensia de aproximativ 2.900 de dolari pe lună.

Dar venitul ei nu mai acoperea facturile care tot creșteau. Sue a intrat și a ieșit din spital de mai multe ori în acest an, strângând facturi medicale și coplăți pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Copiii ei o ajută la cheltuieli pentru că altfel nu ar face față. „Plănuiam să mor la o vârstă mai normală, dar nu asta mi-a rezervat Dumnezeu!”, a spus ea pentru Wall Street Journal.

Modelul tradițional de planificare financiară presupune că ai avea nevoie de 80% din salariu pentru a vă susține stilul de viață în timpul pensionării.

Presupunerea este că cheltuielile dumneavoastră vor scădea în timpul pensionării (nu veți mai cumpăra atât de multe haine, nu veți cheltui pe transportul la și de la muncă spre casă, ieșirile se vor rări…), dar cheltuielile legate de asistența medicală ar putea crește semnificativ, scrie Todd R. Tresidder în cartea „ How Much Money Do I Need to Retire”.

De exemplu, o ședere medie într-un cămin de bătrâni poate costa peste 72.000 de lei pe an (la un cost mediu de 6.000 de lei pe lună, cât e tariful mediu actual) și ar putea crește la peste 150.000 de lei pe an până în 2050, presupunând o inflație anuală de 3%. Pe scurt, este foarte posibil să cheltuiți semnificativ mai mult decât venitul dvs. după pensionare.

Ty Bernicke, într-un articol din Journal of Financial Planning , a demonstrat că pensionarii cheltuiesc mai puțin, nu mai mult, în timpul pensionării.

Conform statisticilor, o persoană de 75 de ani cheltuiește cu aproximativ 50% mai puțin decât persoana în vârstă medie de 45-54 de ani. Tacchino și Saltzman (1999) au ajuns la concluzii similare, în Journal of Financial Planning, volumul 12, numărul 2, sub titlul „Do accumulation models overstate what’s needed to retire?” (pp. 62–73). În acest studiu, autorii au arătat că gospodăriile cu vârsta de 75 de ani și peste au venituri similare cu cele cuprinse între 65 și 74 de ani, dar cheltuielile efective scad în aproape toate categoriile, inclusiv alimentație, transport, haine sau divertisment. Scăderea medie a cheltuielilor reale până la 75 de ani este de circa 20%, o reducere care apare natural și voluntar, nu din lipsa resurselor.

Însă, chiar dacă ați cheltui cu 25% mai puțin la fiecare 10 ani pe măsură ce îmbătrâniți, inflația ar trebui să elimine cu ușurință toate aceste avantaje, deoarece 3% pe an va duce la o creștere a cheltuielilor în 10 ani mult mai mare decât reducerea de 25%.

Cum influențează inflația suma de bani de care am nevoie pentru pensie?

Planificarea financiară tradițională presupune de obicei o rată a inflației de 3%. La o inflație de 3%, suma de bani pe care trebuie să o cheltuiți pentru a vă menține nivelul de trai actual se dublează aproximativ la fiecare 24 de ani. Cu alte cuvinte, dacă cheltuiți 72.000 de lei pe an acum, atunci ar trebui să vă așteptați să cheltuiți 150.000 de lei annual peste 24-25 de ani pentru același stil de viață.

De exemplu, o rată a inflației de 6%, necesarul de venit se dublează aproximativ la fiecare 12 ani, iar o persoană de 65 de ani care cheltuiește 72.000 de lei astăzi va cheltui 231.000 de lei pe an la vârsta de 85 de ani.

De fapt, inflația este probabil cea mai mare amenințare la adresa securității financiare cu care se confruntă pensionarii, spune și Tresidder.

Cum influențează speranța de viață suma de bani de care am nevoie pentru a mă pensiona?

Nimeni nu poate ști cât vom trăi după pensionare. Ai putea muri mâine sau ai putea trăi până la 120 de ani.

Planificarea financiară tradițională încearcă să răspundă la această întrebare consultând tabelele privind speranța de viață. În România, speranța de viață de 65 de ani este 17,3 ani. Bărbații se pot aștepta să încaseze pensia 15 ani, iar femeile 19,1 ani.

Asta e o medie, Dacă istoricul Dvs medical este mai precar și cu antecedente grave în familie, s-ar putea să trăiți mai puțin. Așa cum, la fel de bine s-ar putea să prindeți suta de ani.

În ultimele decenii, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani a crescut la nivel european (cu puține excepții). În România a scăzut de la aproape 6 ani la bărbați, la doar 4 ani. La femei scăderea a fost mai lină: de la 5,2 ani la 4 ani, potrivit unei cercetări statistice.

În comparaţie cu bărbaţii, femeile trăiesc mai mult, dar într-o stare de sănătate mai precară (având un număr mai mare de ani activitatea limitată în mod moderat sau sever).