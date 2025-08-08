Cum interpretează un lider PNL mesajele PSD. „E evident că actuala conducere încearcă să se mențină”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a declarat vineri la Digi 24 că el consideră că a fost „un calcul politic la mijloc” când Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat că partidul său se va reuni într-o ședință pe tema nemulțumirilor legate de modul în care s-a poziționat USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate lui Ion Iliescu.

Întrebat despre ședința anunțată de PSD pentru luni, Ciprian Ciucu a spus: „Partidul Social Democrat este un partid abil. Nu face gesturi simbolice doar așa, ca să le facă, ci doar dacă vrea să câștige ceva sau dacă are ceva de câștigat din ele, așa că e foarte greu de interpretat”.

„Știm că nu peste mult timp, în mai puțin de două luni, vor fi alegeri la PSD. E evident că actuala conducere încearcă să se mențină și poate vrea să dea mai degrabă un semnal și în interiorul propriei organizații”, a continuat liberalul.

„Cred că este un calcul politic la mijloc”

Ciprian Ciucu consideră că este vorba despre „un calcul politic”.

„Cred că este un calcul politic la mijloc. Sper să nu fie un calcul de genul „căutăm un pretext să ieșim de la guvernare”. Partidul Social Democrat a semnat un acord. Împreună ne-am asumat guvernare, și cu Partidul Social Democrat, și cu Uniunea Salvați România, și cu Uniunea Democrată Maghiară din România, și minorități. Responsabilitatea este mult prea mare în acest moment”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

El a subliniat că „România are nevoie de stabilitate”.

„Pot să vă zic că lucrurile stau mai prost economic decât se crede și decât se spune. Știu ceea ce spun. Probabil că vor ieși la iveală anumite cifre și, dacă PSD își caută un pretext să iasă de la guvernare, ar fac un foarte mare rău țării, pentru că o guvernare minoritară nu poate trece singură aceste reforme. E foarte ușor de șantajat și, din registrul tehnic, toate aceste discuții vor trece într-un registru pur politic”, a conchis Ciprian Ciucu.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că partidul său va convoca săptămâna viitoare Biroul Permanent Național pentru a analiza situația creată în interiorul Coaliției de guvernare, ca urmare „a poziționărilor unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu”, după conflictul cu USR.

Tot vineri, președintele USR, Dominic Fritz, a apărat decizia formațiunii sale de a nu participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și le-a cerut celor din PSD să treacă peste nemulțumiri și să revină „la muncă” pentru a livra reformele promise la instalarea guvernului.