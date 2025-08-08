Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz, replică pentru Grindeanu: „Românii așteaptă de la coaliție reforme, nu ceartă”

Președintele USR, Dominic Fritz, apără decizia formațiunii sale de a nu participa la funeralii fostului președinte Ion Iliescu și cere celor de PSD să treacă peste nemulțumiri și să revină „la muncă ” pentru a livra reformele promise la instalarea guvernului.

„Românii așteaptă de la coaliție reforme, nu ceartă”, scrie Dominic Fritz într-o postare pe Facebook care vine ca replică după decizia președintelui interimar PSD Sorin Grindeanu de a convoca Biroul Permanent Național pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției de guvernare, ca urmare „a poziționărilor unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu”.

„Cred că de decizii USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă și corectă. Am înțeles că doar vreo 1.000 de oameni au participat. Asta înseamnă că USR la fel ca 99,9% din populație a ales să nu participe la funeralii”, afirmă Dominic Fritz într-un video publicat pe Facebook.

El subliniază că dezbaterea din societate despre moștenirea complexă lăsată de fostul președinte Ion Iliescu este una legimită și respectabilă, dar „trebuie să respingem orice fel de încercare de a intimida, a amenința, a înjura oameni, inclusiv din USR, care au poziții despre cum judecă ei pe Iliescu”.

În continuare, el cere PSD să treacă peste emoția momentului și să revină la programul guvernamental. „Avem cu toții un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii și aștept să continăm această muncă împreună cu colegii din PSD”, spune Fritz.

„Înțeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu posibil dificil de gestionat inclusiv emoțional, de aceea nu vreau să comentez acum aceste zbateri interne din PSD, dar românii, inclusiv votanții PSD, așteaptă de la noi să facem treaba nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”, conchide președintele USR.

Funeraliile lui Iliescu, motiv de dispută în coaliție

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că partidul său va convoca săptămâna viitoare Biroul Permanent Național pentru a analiza situația creată în interiorul Coaliției de guvernare, ca urmare „a poziționărilor unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu”, după conflictul cu USR.

HotNews a stat de vorbă cu mai mulți lideri social-democrați, iar majoritatea cred că PSD nu va ieși de la guvernare, dar mai toți recunosc că „supărarea e mare în partid”.



La ședința care va avea loc luni la ora 11:00, social-democrații ar urma să stabilească o poziție clară a partidului în raport cu „continuarea colaborării guvernamentale”.