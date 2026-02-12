Cum își pot recupera bucureștenii banii pentru energia termică nelivrată în ianuarie, când mii de blocuri au fost săptămâni întregi fără căldură / Anunțul Termoenergetica

Bucureștenii care în luna ianuarie nu au primit căldură și apă caldă la parametrii din contractul cu Termoenergetica pot cere o compensare pentru luna februarie, prin intermediul asociațiilor de proprietari, au anunțat reprezentanții companiei.

Cererea trebuie transmisă pe mail la Termoenergetica, iar un reprezentant al companiei va veni ulterior să verifice contorul din subsolul blocului.

Încă de la începutul lunii ianuarie, o avarie la un echipament al CET Sud a afectat alimentarea cu căldură și apă caldă pentru 40% din blocurile din Capitală racordate la sistemul centralizat. Situația a continuat pe tot parcursul lunii ianuarie și chiar la început de februarie, timp în care bucureștenii afectați, majoritatea din sectoarele 2 și 3, au avut caloriferele doar călduțe, iar apa caldă ca de la soare.

Oamenii s-au revoltat, iar în spațiul online au circulat petiții prin care se propunea ca factura la întreținere să nu mai fie plătită, în semn de protest. Un bucureștean a anunțat că a dat în judecată Termoenergetica.

Furnizorul de agent termic a explicat că oamenii plătesc în factura la întreținere doar ceea ce înregistrează contorul blocului, adică mai puțin decât ar fi plătit dacă agentul termic era livrat la parametrii maximi.

Bucureștenii pot beneficia de o compensare pentru factura următoare

Oamenii pot beneficia, însă, de o compensare cu factura pe luna următoare, dacă se demonstrează că temperatura agentului termic a fost mai mică decât cea prevăzută în contract, a anunțat joi Diana Nițescu, șef serviciu în cadrul Termoenergetica, la o dezbatere pe această temă.

„La cerere, dăm acele diminuări conform contractului. Solicitările se fac la nivel de asociație, din partea reprezentantului legal al asociației, pentru acordarea unei diminuări (în factura pentru luna următoare – n.r.)”, a spus ea.

Nițescu a explicat că, de exemplu, dacă un bloc a primit apă caldă la 35 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 35 de grade, iar diferența până la 50 de grade se va transforma într-un bonus pentru următoarea factură.

„Apa rece a avut o temperatură medie de 5 grade în ianuarie, deci de la 5 la temperatura livrată s-a consumat o anumită cantitate de energie, în funcție de distanța față de CET, am putut asigura 37 sau 40 de grade, deci energia consumată între 5 grade și temperatura livrată este cea înregistrată de contor”, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, sunt deja multe solicitări pentru luna ianuarie venite de la asociații din sectorul 3, dar nu există deocamdată o situație centralizată, întrucât încă se așteaptă cereri.

De ce compensarea nu se face automat și este necesară o cerere

Întrebată de ce compensarea se face doar la cerere, și nu automat, Nițescu a precizat că reprezentanții Termoenergetica trebuie să meargă în punctele indicate în solicitări pentru a verifica indicatorii din contor.

„Sunt 34-36.000 de contoare, pe care trebuie să le verificăm fizic. Nu se pot scoate parametrii automat, trebuie să cobori în subsol să extragi datele din contor, verifici ce parametri s-au livrat la nivelul fiecărei ore. Altfel vezi niște valori medii care nu au relevanță”, a explicat responsabila Termoenergetica.

E-mailul trebuie trimis de președintele asociației la relații@cmtb.ro și trebuie să includă perioada când apa caldă și căldura au fost deficitare.