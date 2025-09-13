Cum justifică Benjamin Netanyahu atacul de la Doha. „Nu le pasă de oamenii din Gaza”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că eliminarea liderilor Hamas care locuiesc în Qatar ar îndepărta principalul obstacol în eliberarea ostaticilor și pentru stoparea războiului din Gaza, informează Reuters.

Israel a țintit conducerea Hamas de la Doha prin lovituri aeriene condamnate de Qatar, țară care a servit drept gazdă pentru unele dintre negocierile de pace.

Hamas a anunțat că cinci membri ai săi, printre care și fiul liderului din Gaza Khalil al-Hayya, au fost uciși în atac, însă liderii de la vârf și echipa de negociere au supraviețuit. Qatar a precizat că a fost ucis și un membru al forțelor sale de securitate internă.

„Șefilor teroriști ai Hamas din Qatar nu le pasă de oamenii din Gaza. Ei au blocat toate încercările de încetare a foculi pentru a prelungi războiul la nesfârșit”, a scris Netanyahu într-o postare pe X.

Hamas a descris atacul de la Doha ca o încercare a Israelului de a pune capăt negocierilor pentru un armistițiu și a anunțat că gruparea nu-și schimbă condițiile pentru încetarea războiului din Gaza.

Israel a cerut Hamas să elibereze toți ostaticii ținuți în Gaza și să se dezarmeze. Hamas a spus că nu va elibera ostaticii fără un acord care să pună capăt războiului și că nu va renunța la arme până când palestinienii nu vor avea un stat independent.