Cum l-a manipulat Putin pe Trump. Cartea unui fost consilier pe securitate la Casa Albă realizează o radiografie rece a slăbiciunilor miliardarului american

Fostul consilier pentru securitate națională al SUA, H.R. McMaster, în timpul mandatului lui Donald Trump susține într-o carte de memorii că președintele rus Vladimir Putin avea putere asupra fostului președinte american, manipulându-i „ego-ul și insecuritățile”, relatează The Guardian.

Vladimir Putin a exploatat „ego-ul și insecuritățile” lui Donald Trump pentru a-și exercita o putere aproape hipnotică asupra fostului președinte american, care a refuzat să accepte vreo evaluare negativă a liderului autocrat rus din partea personalului și, în cele din urmă, l-a concediat pe consilierul său pentru securitate națională, HR McMaster, din cauza viziunilor sale. HR McMaster a avut funcția de consilier între 20 februarie 2017 și 9 aprilie 2018.

De altfel, Trump însuși l-a numit în mod deschis pe Putin drept un „geniu”, admirând „cât de deştept este”, lăudând strategia sa în Ucraina.

În august 2024, Trump l-a felicitat pe Putin pentru cel mai mare schimb de deținuți de după Războiul Rece, în cadrul căruia doi cetăţeni americani faimoşi – reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich şi fostul puşcaş marin american Paul Whelan – s-au întors acasă.

De asemenea, ca parte a acordului, a fost eliberat asasinul rus Vadim Krasikov, care a fost condamnat la închisoare pe viaţă în Germania pentru împuşcarea în 2021, în centrul Berlinului, a unui georgian de origine cecenă.

McMaster face această evaluare îndrăzneață a loialității lui Trump față de Putin în cartea sa „War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House” / „Război cu noi înșine: Mandatul meu la Casa Albă a lui Trump”, publicată de HarperCollins și care va fi publicată pe 27 august. The Guardian a obținut o copie a volumului pe care își bazează acest articol.

Cum a exploatat Putin slăbiciunile lui Trump

Potrivit unui pasaj al cărții, McMaster își amintește cum i-a spus soției sale, Katie, că „după peste un an în această slujbă, nu pot înțelege influența lui Putin asupra lui Trump”. Comentariul venea după otrăvirea, în Marea Britanie, a lui Serghei Skripal, un fost ofițer de informații rus, și a fiicei sale, în martie 2018, de către agenții lui Putin.

În timp ce alți lideri occidentali începeau să formuleze un răspuns puternic la tentativa de asasinat, spune McMaster, Trump stătea la Casa Albă încântat de un articol din New York Post în care se vorbea despre laudele lui Putin la adresa lui.

În realitate, spune McMaster, Putin a făcut un efort calculat pentru a-l exploata pe pereședintele Trump și de a crea o breșă între el și consilierii din Washington DC, cum ar fi McMaster, care a cerut SUA să adopte o linie mai dură cu Kremlinul.

„Putin, un fost agent KGB nemilos, a manipulat ego-ul şi nesiguranţele lui Trump”, scrie McMaster.

„Putin l-a descris pe Trump drept „o persoană foarte remarcabilă, talentată, fără nicio îndoială”, iar Trump și-a dezvăluit vulnerabilitatea față de această abordare, afinitatea lui pentru oamenii puternici și convingerea că doar el ar putea construi o relație bună cu Putin.

„La fel ca predecesorii săi George W Bush și Barack Obama, Trump era prea încrezător în capacitatea sa de a îmbunătăți relațiile cu dictatorul de la Kremlin. Faptul că majoritatea experților în politică externă de la Washington au pledat pentru o abordare dură față de Kremlin părea să-l determine pe președinte să aibă o abordare opusă.”

De altfel, această evaluare tinde să confirme atitudinea lui Trump care promite că va realiza pacea între Ucraina și Rusia imediat ce obține un al doilea mandat.