Cum a motivat ministrul PSD al Agriculturii refuzul de a semna tratatul comercial UE-Mercosur/ România a votat în final pentru adoptare

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a returnat pe 18 decembrie nesemnat acordul de parteneriat UE-Mercosur motivând decizia prin opoziția asociațiilor de fermieri și o posibilă perturbare a pieței românești ca urmare a importurile din țările sud-americane, potrivit unui document obținut de HotNews.

În adresa trimisă către miniștrii de Externe și Economie, Barbu afirma că poziția României trebuie să fie de amânare a deciziei până la obținerea unor certitudini sporite privind garantarea condițiilor de concurență echitabile în raport cu operatori din țările Mercosur.

Astăzi, statele UE au aprobat acordul comercial cu blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), în ciuda unei opoziții intense, iar România s-a numărat printre statele care au votat în favoare.

„Romania a votat în favoarea acordului Mercosur, după ce, alături de alte state europene, a solicitat și obținut garanții suplimentare, menite să protejeze piețele naționale”, a anunțat biroul purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

De ce se opunea ministrul

În documentul de la mijlocul lunii decembrie, ministrul sublinia că asociațiil de fermieri din România au semnalat că încheierea acordului va avea un impact negativ asupra unor sectoare sensibile din România, precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahăr, etanol, orez și cereale (porumb, sorg), inclusiv mierea naturală. Aceste probleme erau generate de faptul că în țările Mercosur sunt standarde mai scăzute de mediu, de muncă și siguranță.

Producerea în statele sud-americane la costuri mai mici decât cele din UE reprezintă concurență neloială pe piața internă a uniunii, avertiza ministrul.

„Situațiile de criză care persistă în anumite sectoare din agricultură la nivel național și european, în special în sectorul produselor lactate, al cărnii de porc, respectiv al sectorului de fructe și legume, impun menținerea unui grad ridicat de protecție în cazul importurilor similare din țări terțe”, avertizat ministrul.

În schimb, „pentru țările Mercosur, Acordul de Parteneriat este mult mai avantajos, oferind oportunități de export pe piața internă a UE, mai ales în cazul produselor direct concurente pentru aceleași produse din UE, cu repercusiuni negative asupra intereselor economice ale fermierilor”.

În ciuda poziției ministrului, pe 19 decembrie, la Bruxelles, președintele Nicușor Dan spunea însă că România susține acordul, iar la votul de astăzi, 9 noiembrie, România a votat în favoarea adoptării.

Acest lucru va deschide calea pentru ca președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, să semneze acordul cu partenerii Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Parlamentul European va trebui, de asemenea, să aprobe acordul înainte ca acesta să poată intra în vigoare.