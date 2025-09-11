Cum motivează judecătorii condamnarea la închisoare a milionarului Victor Micula: „A transformat un instrument destinat protecției cetățenilor într-un mijloc de satisfacere a unor curiozități personale”

Folosirea ilegală a bazei de date ale Poliției Române, în mod repetat, în scopuri strict personale, inclusiv „din distracție”, demonstrează „o atitudine constantă de dispreț față de normele legale și confidențialitatea datelor”, se arată în hotărârea Tribunalului Bihor de miercuri prin care Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani și 1 lună de închisoare.

După ce a accesat ilegal baza de date a poliției și a aflat datele unui șofer care îl depășise în trafic, Micula l-a sunat, i-a cerut să se întâlnească într-un parc și i-a impus să-i ceară scuze în genunchi, potrivit motivării Tribunalului Bihor.

În documentul consultat de HotNews, instanța invocă și comportamentul sfidător a lui Micula și spune că acesta a refuzat să se prezinte în fața procurorilor și a judecătorilor.

În cazul celor trei polițiști condamnați în acest caz la pedepse cu executare, tribunalul arată că atitudinea acestora contravine misiunii poliției, iar eventuale pedepse cu suspendare i-ar încuraja pe polițiști să-și protejeze prietenii care încalcă legea

Victor Micula – fiul lui Viorel Micula, care împreună cu fratele său deține European Drinks, fost găsit vinovat pentru acces ilegal la un sistem informatic, în formă agravantă. De două ori i-au permis polițiștii să intre în sediul Poliției Oradea, în biroul de supravegheri video, pentru a accesa baza de date DEBAB a Ministerului de Interne. Prima dată, în noaptea de 28/29 martie 2018, în urma unui incident în trafic.

Condamnarea la 3 ani și 1 lună închisoare cu executare a milionarului Victor Micula este argumentată pe larg de judecătorul Tribunalului Bihor care a instrumentat dosarul accesării ilegale a bazei de date a Poliției Române.

„Reacție extrem de violentă și disproporționată”

„Din ansamblul probator rezultă că inculpatul, aflat la volanul autoturismului său, fiind deranjat că un alt conducător auto l-a depășit în mod legal, a pornit într-o urmărire agresivă a acestuia pe drumurile publice, recurgând la manevre repetate de șicanare, după care a continuat urmărirea cu scopul evident de intimidare, profitând și de faptul că mai era însoțit de o mașină în care se aflau persoane care îi asigurau paza”, a scris judecătorul Tribunalului Bihor în hotărârea pronunțată miercuri, care nu este definitivă.

Potrivit motivării, pentru a se proteja, celălalt șofer s-a oprit într-o benzinărie care avea sisteme de supraveghere video. Victor Micula și persoanele care îi asigurau paza au mers la mașina șoferului, iar Micula a lovit cu piciorul spoilerul față și a început să înjure, timp în care celelalte persoane au lovit cu un obiect de fier geamul mașinii.

Atitudinea lui Micula, subliniază instanța, „a avut caracter persecutoriu, urmărind hărțuirea conducătorului auto” și denotă impulsivitate și lipsă de control, generând o reacție extrem de violentă și disproporționată.

„Instanța constată persistența și escaladarea comportamentului. Inculpatul nu s-a limitat la aceste reacții și a recurs la folosirea nelegală a resurselor poliției pentru obținerea datelor de identificare ale conducătorului auto, iar după ce a aflat datele personale, inculpatul i-a transmis să se întâlnească în parc „pentru a-și cere scuze în genunchi”, fapt ce a sporit starea de teamă a martorului și a amplificat presiunea psihologică asupra acestuia”, se mai arată în hotărârea instanței

„O atitudine constantă de dispreț față de normele legale”

Probele de la dosarul consultat de HotNews arată că Victor Micula a accesat personal bazele de date ale Poliției, în mod repetat, în scopuri strict personale, inclusiv „din distracție” și pentru a obține informații despre persoane publice de care era interesat. Printre cei verificați de Micula s-au aflat o cântăreață de muzică populară și membrii familiei acesteia.

„Acest acțiuni demonstrează o atitudine constantă de dispreț față de normele legale și confidențialitatea datelor, transformând un instrument destinat protecției cetățenilor într-un mijloc de satisfacere a unor curiozități personale”, se mai arată în motivare.

A refuzat prezența la audieri

Instanța vorbește și despre antecedentele penale ale lui Victor Micula, condamnat anterior pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, acest lucru evidențiind „o predispoziție față de încălcarea autorității judiciare și a normelor de conviețuire socială”.

Refuzul de a se prezenta în fața organelor judiciare, atât în faza de urmărire penală, cât și cursul judecății, relevă „lipsa de respect față de autorităţile judiciare și lipsa oricărei intenții de asumare a faptelor sau de îndreptare”, mai arată judecătorul în decizia de condamnare.

Gravitatea faptelor lui Victor Micula depășește nivelul unui conflict izolat, evidențiind un comportament constant abuziv, a concluzionat judecătorul, care, pe lângă condamnarea la 3 ani și 1 lună de încchisoare, i-a interzis dreptul de a ocupa o funcție publică timp de doi ani după executarea pedepsei.

Exercitarea unei funcții publice presupune integritate morală, respectarea legii și capacitatea de a proteja drepturile cetățenilor, valori pe care inculpatul le-a încălcat grav prin utilizarea în scopuri personale a unor resurse ainstituțiilor statului și prin încălcarea confidențialității datelor, mai arată magistratul Tribunalul Bihor care a pronunțat decizia.

Condamnarea polițiștilor: „Pedepsele cu suspendare ar însemna tolerarea conduitei”

Cei trei polițiști condamnați în acest dosar alături de Micula sunt Camelia Irdei, acuzată că i-a permis accesul în baza de date a Poliției și Alin Claudiu Zanca și Claudiu Mihai Regle, acuzați că nu au luat nicio măsură când un cetățean le-a semnalat că Micula încalcă legislația rutieră. Toți au primit pedepse cu executare.

„Instanța apreciază că aplicarea unei pedepse cu suspendare înseamnă a tolera o astfel de conduită, echivalând cu transmiterea unui mesaj de impunitate și ar prejudicia imaginea Poliției Române în ansamblu. Prin urmare, aplicarea unei pedepse executate efectiv în regim de detenție este singura măsură proporțională cu pericolul social concret al faptei și cu răul produs ordinii publice și imaginii instituției poliției. Aceasta răspunde atât nevoii de reeducare a inculpatei, cât și necesității de a transmite societății un mesaj de fermitate cu privire la toleranța zero față de abuzurile săvârșite de cei însărcinați să protejeze legea”, a motivat Tribunalul Bihor condamnarea la 2 ani și 8 luni închisoare a Cameliei Irdei.

Atitudinea polițiștilor, „un precedent periculos”

În cazul polițiștilor Zanca și Regle, sesizați de un cetățean să intervină atunci când Victor Micula a intrat cu mașina în zona pietonală a Pasajului Vulturului din centrul municipiului Oradea, instanța vorbește despre „favorizarea intenționată a unei persoane prin neaplicarea legii”.

„Probele administrate confirmă că această atitudine nu a fost un simplu act de neglijență, ci o decizie deliberată de a nu sancționa fapta, motivată de relațiile personale dintre polițist și contravenient, fapt ce demonstrează favorizarea intenționată a unei persoane prin neaplicarea legii. Inculpatul, în calitate de polițist, persoană investită cu autoritate publică, avea obligația de a fi model de respectare a legii, iar comportamentul său a afectat încrederea publicului în imparțialitatea și corectitudinea autorităților. Conduita inculpatului nu este un incident izolat, ci face parte dintr-o atitudine de desconsiderare a normelor legale”, explică judecătorul Tribunalului Bihor în motivare.

Polițiștii nu doar că nu l-au sancționat pe Micula dar l-au condus la sediul poliției pentru a accesa baza de date și l-au ajutat să dea de șoferul care îl depășise pe milionar.

Atitudinea celor doi polițiști arată desconsiderarea totală a rolului polițistului și generează un precedent periculos, a conchis judecătorul.

Decizia pronunțată miercuri de Tribunalul Bihor nu este definitivă.