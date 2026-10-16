Cum motivează Tribunalul București plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu: „Circumstanțe personale favorabile”

„Arestul preventiv este disproporţionat faţă de acuzaţia formulată”, a concluzionat judecătorul Vlad Andriescu, de la Tribunalul București, în motivarea hotărârii prin care a decis înlocuirea arestării preventive lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu.

DIICOT a contestat deja hotărârea, dosarul urmând a fi înaintat Curții de Apel București pentru o decizie definitivă.

În hotărâre, care a fost publicată de Gândul și Euronews, magistratul explică de ce consideră mai potrivită măsura arestului la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, și arestul preventiv, stabilit de Curtea de Apel București.

Vlad Andriescu a fost magistratul care în 22 septembrie a respins propunerea DIICOT privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, hotârârea fiind ulterior întoarsă de Curtea de Apel București, în urma unui complet de divergență.

Nu există risc să fugă din țară

În motivarea înlocuirii arestului preventiv, judecătorul arată că nu există motive pentru a susține ipoteza că Georgescu ar putea să fugă din țară, așa cum a invocat DIICOT în propunerea de arestare.

„Judecătorul de drepturi și libertăți notează că analiza acestei situații nu poate face abstracție de împrejurarea că în nici una dintre celelalte cauze judiciare care îl vizează pe inculpat (cauze de competența judecătoriei, respectiv a curții de apel) nu mai subzistă la acest moment vreo măsură preventivă. Inculpatul Georgescu s-a aflat astfel în stare de deplină libertate, fără nici o măsură preventivă, timp de câteva luni, perioadă în care acesta a avut ampla posibilitate de a fugi din țară și de a se sustrage de la urmărire penală și de la judecată. Or, inculpatul nu a făcut acest lucru, ba chiar dimpotrivă, atunci când a părăsit țara a revenit ulterior și a dat curs chemărilor organelor judiciare”, scrie în motivare.

Magistratul spune că „nu există absolut nici un fel de date că, în perioada în care inculpatul s-a aflat anterior în control judiciar, acesta s-ar fi sustras de la chemările organelor judiciare sau nu ar fi respectat obligațiile care i-au fost impuse în cadrul respectivei măsuri preventive, împrejurare care este de natură să pună în lumină o conduită procesuală corespunzătoare a acestuia și permite anticiparea unei astfel de conduite și în viitor”.

Trecerea timpului

Un alt motiv care ar diminua gradul de pericol social este, în opinia judecătorului Tribunalului București, timpul scurs de la data faptelor reclamate.

„Pericolul concret pentru ordinea publică nu se amplifică odată cu trecerea timpului ci, dimpotrivă, se atenuează şi, prin urmare, organele judiciare trebuie să prezinte motive specifice care să justifice persistența motivelor detenției ajungându-se chiar ca, la un moment dat, să nu mai îndeplinească cerinţele impuse de lege pentru a justifica menţinerea în stare de arest preventiv a unei persoane”, arată judecătorul în motivare.

Faptele din acest dosar Călin Georgescu s-au desfășurat în perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022, iar sesizarea la parchet a fost făcută în mai 2024, potrivit documentului.

Circumstanțele personale

Judecătorul mai spune că Georgescu „ are circumstanțe personale favorabile, de necontestat”.

„Este în vârstă de 64 de ani, nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit și are și doi copii minori, este absolvent de studii superioare”, scrie în motivare.

Raportat la circumstanțelele personale favorabile, judecătorul apreciază că „buna desfășurare a procesului penal în perioada următoare nu va fi afectată în nici un fel prin plasarea inculpatului Călin Georgescu sub imperiul unei măsuri preventive mai puțin intruzivă, cum ar fi arestul la domiciliu”.

În plus, arestul la domiciliu prezintă, în aprecierea judecătorului „suficiente garanţii astfel încât inculpatul să nu poată afecta în mod negativ derularea procesului penal pornit împotriva sa”.

Un alt motiv indicat de magistrat în decizia de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu este natura infracțiunilor de care este acuzat Călin Georgescu.

„Infracţiuni fără violenţă şi care nu au fost îndreptate împotriva libertăţii, integrităţii corporale, sănătăţii sau vieţii unor persoane, considerăm că arestul preventiv este disproporţionat faţă de acuzaţia formulată în cauză şi că măsura preventivă a arestului la domiciliu, prin conținutul său, este o măsură mai adecvată, proporţională şi optimă”, conchide magistratul în motivare.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Mesajul lui Călin Georgescu

Cu câteva ore înaintea de apariția motivării hotărârii, fostul candidat la alegerile prezidențiale a anunțat pe Facebook care este situația sa juridică actuală.

„Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Această hotărâre nu este definitivă. Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore. Contestația a fost deja formulată. Urmează redactarea încheierii motivate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și ulterior înaintarea dosarului către Curtea de Apel București. Aceasta este instanța care va soluționa contestația și va pronunța o hotărâre definitivă. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulțumim pentru grijă, susținere, răbdare și discernământ”, este mesajul publicat pe pagina lui Călin Georgescu vineri dimineață.