Mesaj de pe contul lui Călin Georgescu despre „situația juridică” a politicianului: „Vă mulțumim pentru grijă”

Hotărârea Tribunalului București de a-l muta în arest la domiciliu pe Călin Georgescu a fost contestată, arată un mesaj postat vineri pe contul de Facebook al fostului candidat la prezidențiale. Decizia definitivă va fi luată de Curtea de Apel, care va stabili dacă Georgescu va scăpa de arestul preventiv.

Pe contul de Facebook al lui Călin Georgescu a fost publicat un mesaj de „clarificare privind situația juridică actuală”.

Decizia de marți a magistratului Vlad Andriescu de la Tribunalul București de a înlocui arestul preventiv cu arestul la domiciliu a fost contestată de procuror.

„Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore. Contestația a fost deja formulată. Urmează redactarea încheierii motivate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și ulterior înaintarea dosarului către Curtea de Apel București. Aceasta este instanța care va soluționa contestația și va pronunța o hotărâre definitivă”.

Până la soluționarea contestației de către magistrații Curții de Apel București, instanță care a hotărât inițial arestul preventiv al acestuia, Călin Georgescu rămâne în Arestul Central al Poliției Capitalei.

„Vă mulțumim pentru grijă, susținere, răbdare și discernământ”, mai scrie în postare.

Vlad Andriescu, judecătorul care a admis solicitarea lui Georgescu de a înlocui măsura arestului preventiv cu o măsură mai blândă, este același judecător care, în 22 septembrie, a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă.

Călin Georgescu se află în arestul central de 20 de zile (din data de 29 septembrie), în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.