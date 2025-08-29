Pentru a putea trezi copilul ușor când începe școala, stabiliți o oră realistă de trezire pentru zilele de școală și aduceți-o cu 15 minute mai devreme la fiecare 1-2 zile. Ora de culcare se va muta natural mai devreme/Foto: Shutterstock

Vara vine cu zile lungi, seri luminoase și planuri spontane – exact ingredientele care pot da peste cap somnul școlarilor. Căldura nopților de vară, lumina care se prelungește până mai târziu seara și dezorganizarea din vacanță întârzie adormirea, fragmentează somnul și afectează energia, atenția și chiar greutatea copiilor. Ghidul de mai jos explică ce spun cercetările și oferă soluții concrete pentru nopți mai liniștite și o revenire lină la programul de școală.



Somnul nu e doar odihnă, ci infrastructura biologică a creșterii și învățării. Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă 9-12 ore de somn pentru copiii între 6 și 12 ani, iar pentru adolescenți 8-10 ore, la fiecare 24 de ore. Când temperaturile cresc, zilele se lungesc și rutina se lărgește, ritmul circadian al copiilor – ceasul intern care sincronizează somnul cu lumina – se dereglează.

Căldura și lumina zilelor de vară întârzie adormirea și fragmentează somnul copiilor

Căldura nopților de vară scade calitatea somnului. O analiză făcută pe sute de mii de răspunsuri despre somn, corelate cu temperaturile din timpul nopții, a arătat că nopțile mai calde cresc frecvența somnului insuficient, cu efect maxim în sezonul cald. Pe termen lung, susțin climatologii, încălzirea globală (și, implicit, creșterea temperaturilor din timpul nopților) va agrava această problemă. Copiii sunt mai vulnerabili la disconfortul termic decât adulții, ceea ce amplifică efectul căldurii asupra adormirii și trezirilor nocturne.

Lumina serilor de vară este celălalt „dușman”: melatonina – hormonul care pregătește creierul pentru somn – este inhibată de lumină, iar copiii sunt mai sensibili decât adulții la acest efect. Studiile arată că, atunci când sunt expuși la lumina de seară, copiii școlari produc aproape de două ori mai puțină melatonină comparativ cu adulții. Cu alte cuvinte: în condiții similare de iluminare, creierul unui copil oprește secreția de melatonină aproape dublu față de creierul unui adult – ceea ce explică de ce lumina de seară le întârzie somnul mult mai mult. Concluzia: serile luminoase din iulie-august, plus ecrane, împing fiziologic adormirea mai târziu.

Mediul pentru somn trebuie să fie întunecat, liniștit și ușor răcoros. În practică, asta înseamnă draperii opace, scăderea intensității luminilor după apus și evitarea ecranelor înainte de culcare. Când aceste măsuri lipsesc – iar în dormitor este cald – crește timpul până la adormire și scade „eficiența” somnului.

Vacanța fără ore fixe. Ce poate aduce programul dezorganizat

Cercetări care compară vara cu perioada școlii arată că ora de somn se mută, în medie, cu aproximativ 1,5 ore mai târziu, deplasând și mijlocul perioadei de somn. Acest lucru este asociat cu oboseală cronică, tulburări de dispoziție, performanță scăzută la învățătură și, pe termen lung, cu risc crescut de obezitate și tulburări metabolice la copii și adolescenți, potrivit studiilor. Cu alte cuvinte, nu doar cât dorm, ci când dorm contează în vacanță.

La capitolul ecrane, Academia Americană de Pediatrie recomandă fără dispozitive în ultima oră înainte de culcare și fără telefoane în dormitor. Motivele sunt fiziologice (lumina albastră inhibă melatonina) și comportamentale (conținut captivant, notificări). Rutinele inconsistente, plus dispozitivele electronice, amplifică așa-numitul social jet-lag (diferența dintre programul de somn din zilele lucrătoare/școală și cel din zilele libere), cu efecte vizibile pe atenție, iritabilitate, randament și stil alimentar.

Ce funcționează în nopțile calde: recomandări concrete

Dormitor răcoros, întunecat și liniște. Ghiduri clinice pediatrice recomandă un dormitor ușor răcoros (nu rece), întunecat și liniștit; dacă nu aveți aer condiționat, urmăriți ca temperatura interioară să coboare sub 26 °C (prag considerat sigur pentru majoritatea oamenilor), aerisiți noaptea și folosiți ventilatorul, fără a-l orienta direct spre copil. Draperiile blackout și stingerea luminii cu 60-90 de minute înainte de culcare reduc semnificativ întârzierea adormirii.

Răcoriți corpul, nu doar camera. Un duș călduț cu 60-90 de minute înainte de somn scade temperatura centrală și grăbește adormirea. Pijamalele ușoare din bumbac, lenjeria respirabilă și o pătură subțire sunt de preferat. La semne de supraîncălzire (transpirație excesivă, obraji roșii, stare de agitație), reduceți straturile de haine și oferiți lichide copiilor. Reduceți efortul intens seara, în special în zilele de caniculă.

Lumină naturală dimineața și diminuarea ei seara. Petreceți timp afară dimineața (lumina naturală reglează ceasul biologic), iar seara diminuați luminile și evitați ecranele în ultima oră. La copiii școlari, chiar și niveluri moderate de lumină de seară pot suprima puternic melatonina. De aceea, o oră fără ecrane și cu lumină ambientală redusă înainte de culcare își face simțit efectul în câteva zile.

Hidratare și gustări inteligente. O ușoară deshidratare accentuează disconfortul termic și durerile de cap. Oferiți apă la intervale regulate după-amiaza și seara. Evitați porțiile mari de mâncare cu puțin timp înainte de culcare (îngreunează adormirea).

Cum resetăm programul pentru întoarcerea la școală

Începeți cu ora de trezire. Stabiliți o oră realistă de trezire pentru zilele de școală și aduceți-o cu 15 minute mai devreme la fiecare 1-2 zile. Ora de culcare se va muta natural mai devreme. Academia Americană de Medicină a Somnului și centre clinice de somn recomandă această ajustare graduală pentru o tranziție fără „șoc”.

Expuneți-i la lumină dimineața, dar reduceți luminile seara. Deschideți draperiile imediat după trezire sau ieșiți 10-20 de minute la lumină naturală. Este cel mai puternic semnal care trezește ceasul intern. Studiile arată că, atunci când programul de somn este forțat mai devreme și copiii primesc mai mult soare dimineața, ritmul circadian se mută în direcția dorită în 1-2 săptămâni.

Cum resetăm rutina de seară: cu 60-90 de minute înainte de somn, opriți ecranele, reduceți lumina ambientală, alegeți ceva relaxant (duș călduț, citit, poveste, respirație lentă). Pentru ca creierul să învețe semnalele, păstrați aceeași ordine în fiecare seară. Dacă în vacanță copilul a adormit la 23:00, într-o săptămână puteți ajunge la 21:30-22:00 prin pași mici.

Resetați și ritmul mesei. Împingeți treptat cina mai devreme și evitați gustările târzii bogate în zahăr. Multe lichide chiar înainte de culcare pot însemna drumuri la baie și somn fragmentat. Dimineața, un mic dejun la oră fixă ajută ceasul intern să țină direcția.

Consolidați în weekend. Ideal, diferența dintre ora de culcare și cea de trezire în weekend să nu depășească o oră față de zilele de școală.