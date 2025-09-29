Igor Dodon, la o secție de vot din Chisinău Foto: Profimedia

Agenția rusă de presă scrie că scrie că Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost întrecut de partidele de opoziție la alegerile parlamentare din Republica Moldova, adunând toate voturile obținute de partidele de opoziție în Republica Moldova. Agenția rusă scrie și că, în diaspora, PAS a întrecut opoziția, din nou adunând toate scorurile obținute de celelalte partide.

„Partidele de opoziție din Republica Moldova, inclusiv Blocul Patriotic, care susține restabilirea legăturilor cu Rusia, au întrecut Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de președintele Maia Sandu, la alegerile parlamentare, după numărarea voturilor din țară”, scrie TASS.

Agenția rusă scrie că PAS a obținut 44,13% din voturile din țară. Blocul Patriotic a obținut 28,25% din voturi, Blocul Electoral Alternativa – 9,22%, Partidul Nostru – 6,35% și artidul Politic Democrația Acasă (PPDA) – 5,72%.

„Per total, partidele de opoziție au obținut 49,54% din voturi”, scrie TASS.

Partidul Maiei Sandu a reușit să obțină un rezultat mai bun datorită votului din diaspora, în special în Vest, mai scrie agenția rusă, care prezintă apoi rezultatele.

PAS a luat 49,71% din voturi, după centralizarea datelor din 98,55% din secțiile din diaspora, în timp ce „partidele de opoziție au luat 44,38”. Din nou, TASS adună toate voturile obținute de principalele partide din opoziție.

Agenția rusă amintește și că liderii Blocului Patriotic au revendicat victoria opoziției la scrutinul de duminică și că au protestat în fața Comisiei Electorale Centrale, cerând să nu se permită nicio fraudă în centralizarea rezultatelor alegerilor.