Cum s-a aflat? Ana Blandiana, dezvăluiri din culisele premiilor Nobel: „Ni se atrăgea atenția că dacă facem publică propunerea noastră, ea nu va mai fi luată în considerare, pentru că propunerile sunt secrete”

Institutul Nobel a anunțat că face verificări privind posibile scurgeri de informații legate de câștigătorul premiului Nobel pentru Pace 2025, care a devenit favorită la pariuri în seara dinaintea anunțului. Într-un interviu acordat HotNews, scriitoarea Ana Blandiana, care a fost timp de 14 ani la conducerea PEN Clubul Român, a explicat cum se fac propunerile pentru premiile Nobel și regulile clare care pot duce inclusiv la anularea unei propuneri.

Numele liderei opoziției venezuelene Maria Corina Machado, cea care a câștigat premiului Nobel pentru Pace 2025, a avut o creștere spectaculoasă pe platforma de pariuri predictive Polymarket, în seara de dinainte de anunțul oficial. Asta după ce fusese desemnată, în secret, de către juriu, câștigătoare. Dar anunțul oficial nu fusese făcut, urma să fie făcut a doua zi.

„În mod normal, nu vedem așa ceva pe piața pariurilor. Este foarte suspect”, a declarat Robert Naess, specialist în date, citat de canalul NRK.

„Este ceva ce vom cerceta acum”, a spus și directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken. El e cel care a a anunțat-o pe Maria Corina Machado că a câștigat.

Suspiciunile apar în contextul în care toate deliberările comitetului sunt secrete până la momentul anunțului oficial. Și nu doar deliberările. Sunt și reguli foarte clare despre cum se face anunțul laureatului, precum și cum se face o propunere.

„Ni se atrăgea atenția, cu o severitate aproape lipsită de bună creștere, să nu facem publică propunerea noastră”

Scriitoarea Ana Blandiana a vorbit, într-un dialog cu HotNews, înainte de acordarea premiului pentru Pace 2025, despre mecanismul de propunere.

Ea este familiară cu acesta, la pentru premiile Nobel pentru literatură, pentru că, timp de 14 ani, ea a făcut această propunere, în calitate de președinte a PEN Clubul Român, secția română a organizației mondiale a scriitorilor.

„Timp de 14 ani, în fiecare lună decembrie, primeam o scrisoare foarte simandicoasă, cu coroana suedeză, aurită, pe plic. Eram invitați să facem propunere pentru anul următor, pentru Premiul Nobel. Cât a trăit Eugen Ionescu, l-am propus pe el, după aceea l-am propus pe Cioran, după aceea țin minte că l-am propus pe Gellu Naum și după aceea eu n-am mai fost și nu știu ce s-a întâmplat. Dar ceea ce este important este mecanismul”, a povestit scriitoarea.

Ana Blandiana, Foto: AGERPRES

„Făcând declarația publică, propunerea nu mai era valabilă”

Ea a explicat și care erau regulile pe care trebuia să le respecte. „În această scrisoare, după o frază amabilă în care eram invitați să facem propunerea, ni se atrăgea atenția cu o severitate aproape lipsită de bună creștere, că, dacă cumva facem publică propunerea noastră, ea nu va mai fi luată în considerare, pentru că propunerile sunt secrete”, a continuat Ana Blandiana.

„Ce vreau să vă spun este că, de exemplu, peste mai mulți ani de la momentele respective, președintele Uniunii Scriitorilor a anunțat că a propus la Premiul Nobel vreo cinci-șase scriitori. Era ca o bătăie de joc, pentru că era evident că, făcând declarația publică, propunerea nu mai era valabilă, iar ideea că propunea mai mulți deodată era pur și simplu ridicolă. Cam în această categorie intră și agitația și aproape isteria din fiecare an în jurul propunerilor pentru Premiul Nobel. Ce este sigur este că nu se știe cine sunt cei propuși”, a povestit Ana Blandiana.

„Mi s-a părut jignitor, până când am înțeles că secretul e, într-adevăr, sacrosant”

„Am uitat să vă spun că atunci, în acei 14 ani, cel mai jignitor mi s-a părut, până când am înțeles că secretul este, într-adevăr, sacrosant, faptul că (n.r. reprezentanții Comitetului Nobel) nu răspundeau că au primit propunerea. Niciodată n-au răspuns că au înregistrat propunerea. Era cu atât mai frustrant, cu cât, deși era vorba de mari scriitori, n-au apărut niciodată listele.



Deci ceea ce se petrece în spațiul public, jurnalistic de fapt, sunt idei ale ziariștilor despre cine ar putea lua premiul Nobel, după niște criterii mai mult sau mai puțin de valoare. Evident în acea discuție intră scriitori care au avut multe cronici, care au succes de public sau de critică și așa mai departe. Dar nu au absolut nicio legătură cu Comitetul Nobel și nici cu premiile care urmează. De aceea, apare câte unul la care nu se așteaptă nimeni”, a explicat Ana Blandiana.