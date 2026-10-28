Primele imagini de la accidentul feroviar din Spania

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineaţa la aproximativ 150 km sud de Madrid, în Spania. Sunt cel puțin 39 de morți, potrivit autorităților locale. Imagini cu urmările dezastrului au fost surprinse de martori și publicate pe rețelele de socializare.

Accidentul a avut loc între localitățile Los Yébenes și Urda, regiunea Castilia-La Mancha, pe linia care leagă Madridul de regiunea sudică Andaluzia.

Accidentul a implicat un tren de mare viteză Renfe AVE care plecase din Madrid cu destinația Sevilla și un tren Iryo care circula în direcția opusă.

Pe rețelele de socializare, au apărut primele imagini cu urmările tragediei. Scena de la fața locului este devastatoare.

O filmare surprinsă de un pasager care se afla în unul dintre trenuri, preluată și de presa spaniolă, arată cum un vagon de tren s-a redus la ruine în urma impactului.

BREAKING: Two high-speed trains collide near Toledo, Spain; multiple injuries reported https://t.co/vBwmEHW6JX — BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026

Alte imagini au arătat cum două dintre vagoanele implicate au deraiat și au căzut de pe șine.