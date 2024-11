Cum să folosești fotografiile și clipurile video pentru a crește vânzările în e-commerce

Know HOW din Stup

La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 29.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și multe altele și peste 20 de parteneri cu servicii la preț preferential pentru comunitatea Stup. Astăzi povestim cu echipa The yellow creators, partenerul Stup care furnizează servicii foto video pentru produsele tale și dacă vrei să afli mai multe despre Stup, intră aici.

Salutare! În miile de ore petrecute în studio fotografiind sau filmând nu am consumat doar cantități uriașe de cafea, dar am învățat câte ceva despre rolul imaginilor în vânzările online. Am ajuns să înțelegem că succesul în e-commerce nu stă doar în cât de frumoase sunt imaginile sau clipurile postate, e despre „telling the right story to the right people at the right time”.

Știi momentul ăla când dai scroll pe Instagram și ceva ți-a atras atenția și te oprești? Exact despre asta o să discutăm, o să vezi cum poți obține asta pentru businessul tău.

Înainte de-a apăsa pe buton

Da, înțelegem nerăbdarea, dar înainte de a spune „cum”, trebuie să aflăm „ce”?

1. Nu vinzi oricui (înțelegerea clientului tău)

Am văzut mulți antreprenori care vin la noi doar cu „hai să facem niște poze frumoase, cum știți voi”. Wrong! Frumos pentru cine? Ce e frumos pentru tine, nu e si pentru clientul tău.

Mai bine să începem cu:

Cunoașteți clienții. Cine sunt ei cu adevărat și ce îi motivează să cumpere?

Unde își petrec timpul și ce fel de conținut consumă?

Pro tip: Creează avatarul de client înainte să planifici orice ședință foto-video. Am observat că engagementul crește dramatic când conținutul e aliniat cu audiența.

2. Oamenii cumpără povești (storytelling visual)

Te mândrești cu produsele și vrei să le promovezi. Dar, de fapt tu nu vinzi produsul, ci: o rezolvare la o problemă, o aspirație, o emoție.

Exemplu: Un brand de cafea nu vinde doar niște boabe. Vinde momentul perfect de dimineață, ritual, energie, comunitate. You got the point, iar toate acestea trebuie să se vadă în conținutul vizual.

Cum atingi coarda sensibilă? Am identificat 4 piloni principali:

Aspirațional – Unde ar vrea să ajungă clientul;

La haine sport, nu arată doar produsul pe un fundal alb, ci rezultatul la care visează clientul – un stil de viață sănătos, așa că pui un clip cu un model în parc alergând.

Identificare – Cum se regăsește în imagini.

Mai ales pentru brandurile locale, funcționează mult mai bine imaginile și clipurile care arată situații reale, cu oameni reali. Acestea au engagement mult mai bun pe social media decât cele ultra-procesate.

Social Proof – Apartenența la comunitate.

Funcționează de minune la brandurile de skincare (și nu numai) să includă conținut de la comunitatea lor.

Trust Signals – Elementele care construiesc încredere;

Cel mai simplu – behind the scene din atelier, studio – mai ales la produsele hand-made – arată-i câtă munca este în spate, iar discuțiile nu o să se mai focuseze pe preț, ci pe valoarea pe care le-o oferi.

Pro tip: Nu trebuie să le bifezi pe toate. Alege direcția care se potrivește cel mai bine cu produsul și care este pilonul principal din brandul tău.

3. Încrederea se construieste în timp (brand consistency)

Știi momentul când recunoști reclama/postarea fără să te uiți la numele brandului? Scurt si la obiect, trebuie să fii consecvent pentru că asta crește încrederea potențialului client în brandul tău. Elemente importante pentru brand consistency:

Stilul/tonalitatea vizuală (lumina) unitară, ex: dark & moody, clean & minimal, warm & cozy.

Paletă de culori definite (care se regăsește în fundalurile și recuzita folosită, stil de editare)

Personalitatea brandului (jucăuș vs. profesional, luxos vs. accesibil, clasic vs modern)

Din experiență: Am avut un client care voia să își schimbe stilul vizual cât mai des – „ca să fie fresh, să nu te plictisești”. Rezultatul? Audiența lui credea că sunt branduri diferite care vând același produs. Pro tip: Creăm un mood board pentru fiecare client/ședință, sigur obținem consecvență și stil armonios.

Hai cu practica

Ok, acum că am trecut prin strategie, hai să vedem puțin din partea practică.

Cum e treaba cu lumina?

Nu, nu o să descriem cum setezi lumina, sunt tutoriale pe Youtube foarte bune ca să vezi asta. Dar ce tip de lumina este potrivit pentru produsele tale? (ca să știi ce să cauți)

De exemplu, noi adorăm să lucrăm cu umbre pronunțate pe fundaluri colorate, sunt moderne si catchy. Dar oricât ne plac nouă, ele nu se potrivesc oricărui brand, fiecare stil de lumină spune o poveste diferită:

Lumina soft, difuză: delicatețe, accesibilitate (ideală pentru brand-uri care vor să pară prietenoase);

Lumina cu umbre definite și contrast puternic: modern, îndrăzneț, cu atitudine (merge excelent pentru brand-uri tinere, produse cu personalitate puternică);

Lumina caldă, golden-hour: nostalgie, comfort, autenticitate (ideală pentru produse handmade, mâncare, experiențe);

Lumina rece și precisă: tehnologie, eficiență, profesionalism (potrivită pentru produse tech, echipamente profesionale).

Pro tip: Lasă deoparte preferințele personale și gândește-te la vocea brandului tău, așa vei alege stilul cel mai potrivit.

Compoziția – reguli simple care funcționează

După mii de cadre făcute, am ajuns la câteva reguli de aur care chiar dau rezultate. Nu trebuie să fii expert în compoziție – dacă ții minte măcar astea, ești pe drumul cel bun:

Regula treimilor pentru lifestyle shots – funcționează extraordinar în special pentru conținut social media;

Spațiul negativ în jurul produsului – ajută privitorul să se concentreze pe ce e important;

Fotografiile la nivelul ochilor – creează conexiune și sunt mai ușor de procesat;

Diagonalele în cadru – adaugă dinamism și ghidează privirea.

Texturi și culori

Ce funcționează:

Regula 60-30-10 pentru echilibru vizual:

Culoarea/textura principală (fundal, context);

Element secundar (de obicei produsul);

Accent pentru interes vizual.

Combinații de texturi care creează impact:

Mat + lucios (ceramică cu sticlă);

Aspru + fin (piatră cu mătase);

Natural + procesat (lemn cu metal).

Greșeli comune și cum să le eviți (been there, done that!)

Mistake #1: Prea multe props

Ce se întâmplă: Clientul nu știe care este subiectul.

Soluția: Regula de 3 – produsul principal + maxim 2 elemente de décor.

Mistake #2: Inconsistență în editare

Ce se întâmplă: Site-ul și feed-ul arată haotic.

Soluția: Folosește un preset ca bază pe care îl adaptezi, te ajută să folosești și același stil de lumină predominant.

Mistake #3: Fotografii și clipuri doar din același unghi

Ce se întâmplă: Monotonie și engagement scăzut.

Soluția: Varietate: detaliu + context + lifestyle.

Din experiență: Am avut un client care insista să punem cât mai multe produse în toate pozele. După ce am testat o variantă mai aerisită (un produs + maxim 2 props), rezultatul a fost considerabil mai bun, puteai să te concentrezi pe fiecare produs în parte.

Unde pui ce conținut ( că nu merge totul peste tot)

Pentru prima impresie (top of funnel):

Scopul: Să oprești scroll-ul

Reels/TikTok-uri;

Fotografii lifestyle care arată mood-ul brandului;

Clipuri/fotografii Behind the scenes care construiesc încredere

Din experiență: Un brand de bijuterii cu care lucrăm a început cu foto super clean de produs. Fără engagement. Am trecut la foto de lifestyle și clipuri cum se așează produsul -engagement-ul a crescut de 3 ori.

Pentru pagina de produs (middle of funnel):

Scopul: Să elimini îndoiala.

Foto bine realizate pe fundal alb (minimum 3 unghiuri);

Video 360° pentru produse complexe;

Fotografii de detaliu pentru texturi ;

Produsul purtat/Comparații pt dimensiuni (reduce retururile).

Din experință: Retururile unui client care vindea genți au scăzut considerabil după ce a adăugat pe site imagini cu geanta pe un model.

Pentru închiderea vânzării (bottom of funnel):

Scopul: Încurajare spre cumpărare

User-generated content (conținut realizat de comunitate);

Testimoniale video scurte;

Foto cu produsul în context real.

Tips pentru diferite platforme

Pentru marketplace-uri (eMAG, Amazon):

Prima imagine super clean pe alb – e thumbnail-ul!;

Minimum 5 poze per produs (contează să fie mai multe, detaliile);

O imagine din care vezi dimensiunea;

Măcar o fotografie de context (lifestyle).

Pentru propriul website:

Scopul: Aici construiești o experiență completă

Mix de fotografie de produs și lifestyle (detalii dimensiune, în context);

Video embed pentru produse premium;

Funcție zoom pentru detalii;

Imagini optimizate ca dimensiune.

Pentru social media:

Scopul: aici e mai pe relaxare, e ca jurnalul brandului tău

Conținut mai raw, mai puțin procesat

Mix de foto-video

Stories pentru engagement zilnic

Reels pentru reach organic

Pro tip: Nu toate pozele/video-urile trebuie să ajungă peste tot. Fiecare platformă are publicul ei care reacționează diferit la conținut.

În încheiere

Nu e de speriat, nu trebuie să le faci pe toate astea deodată. Începe cu ce este potrivit cel mai mult cu businessul tău și dezvoltă de acolo. Și dacă te simți copleșit, nu uita că toată lumea începe de la zero.

Pro tip final: Salvează câteva branduri favorite ca referință. De câte ori nu ești sigur de o decizie, uită-te la ele și întreabă-te: „Ce fac ca clipurile și fotografiile lor să funcționeze atât de bine?”

Noi am băgat 4 espresso cât am scris articolul, ia să vedem câte bei tu ca să pui în practică.

Dacă ai vreo întrebare, nu ezita, suntem la un mesaj distanță.

***

