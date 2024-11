Cum explică Nuclearelectrica bonusurile de 800 de milioane de euro din contractul pentru Reactoarele 3 și 4. Proiectul, estimat la 10 miliarde de euro

Managerii asocierii de companii care vor realiza servicii de inginerie şi servicii de management de proiect, la Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, vor primi bonusuri de performanță estimate la 800 de milioane de euro. Această sumă se regăsește în contractul de 3,1 miliarde de euro semnat, vineri, la COP 29, în Baku. Contactați de HotNews, reprezentanții Nuclearelectrica spun că bonusurile au fost introduse „pentru a motiva contractantul să își atingă obiectivele”.

Nuclearelectrica precizează că valoarea bonusurilor reprezintă 8% din costul total al proiectului pentru Reactoarele 3 și 4. Ceea ce înseamnă că proiectul este estimat, în acest moment, la 10 miliarde de euro. Suma este mai mare față de estimările precedente ale reprezentanților Nuclearelectrica și Ministerului Energiei, care vorbeau despre 7 miliarde de euro.

Lucrările pot începe cel mai devreme în 2033

Contractul pentru inginerie și servicii de management se întinde pe o perioadă de 9 ani, la finalul căreia se va lua decizia dacă și cum începe construirea celor două reactoare.

Aceasta înseamnă că există posibilitatea ca abia în 2033 să înceapă lucrările de construire. Există și varianta de a nu fi luată decizia de construire.

Energonuclear, companie de stat deținută integral de Nuclearelectrica, a semnat, vineri, un contract de 3,16 miliarde de euro pentru serviciile de inginerie, achiziții și management (EPCM), cu o asociere formată din companii din SUA, Canada și Italia.

Mai exact, contractul a fost semnat cu asocierea FCSA formată din companiile controlate de americani Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington, Sucursala București Branch, S&L Engineers, Ltd. şi Sargent & Lundy Energie SRL, canadienii de la Candu Energy Inc. și italienii de la Ansaldo Nucleare.

Bonusurile de 800 milioane de euro vor fi plătite Asocierii FCSA JV – Fluor Corporation, Candu Energy, Ansaldo Nucleare și Sargent&Lundy, a transmis Nuclearelectrica, la solicitarea HotNews. Un document al Nuclearelectrica arată că este o „componentă de stimulare a performanţei activităţii de management al consorţiului prin acordarea unor bonusuri”.

HotNews a relatat că din această sumă, 800 de milioane de euro reprezintă bonusuri de perfomanță.

Bonusurile vor fi acordate anual

„Această practică este una uzuală, în acest tip de contracte, și este utilizată, pe baza de bune practici internaționale, pentru a motiva contractantul să își atingă obiectivele setate cu respectarea timpilor de lucru, fără întârzieri, implicit fără escaladări de costuri”, a răspuns Nuclearelectrica, la solicitarea HotNews.

Potrivit companiei, valoarea finală a bonusurilor încasate va fi corelată cu „atingerea indicatorilor de performanță ai Proiectului (ex: încadrare în graficul de implementare, calitatea lucrărilor, încadrare în bugetul estimat etc.)”.

Bonusurile vor fi calculate anual pe baza indicatorilor de performanță stabiliți. La finalul contractului va exista o regularizare a acestor valori pentru a reflecta exact gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin urmare suma aferentă bonusurilor este o estimare maximală la acest moment, raportată la costul total al proiectului.

Cum a fost stabilită valoarea bonusurilor

La solicitarea de a explica valoarea bonusurilor de 800 milioane de euro, reprezentanții Nuclearelectrica au răspuns că reprezintă 8% din costul total al proiectului.

„În conformitate cu Nota destinată informării acționarilor SNN, Contractul EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei) prevede două faze, calibrate la etapele prevăzute în Strategia de implementare a Proiectului, respectiv LNTP (având o componentă fixă şi o componentă variabilă) şi FNTP (având o valoare estimată iniţială, pe bază de cost rambursabil, precum şi o componentă de stimulare a performanţei activităţii de management al consorţiului prin acordarea unor bonusuri, în cuantum de 8% din Costul Total al Proiectului”, transmite Nuclearelectrica.

Potrivit acestuia, costul total va fi determinat la finalul etapei LNTP. Potrivit unui document al companiei, această etapă, care constă în servicii inițiale de inginerie și management, va dura 2 ani.

„Costul total al Proiectului va fi determinat la finele Etapei LNTP, consorțiul urmând să furnizeze o estimare de cost a Proiectului de clasă 3/2 conform sistemului de clasificare AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering), cu un grad de acuratețe de la -10% până la +20%. Această valoare actualizată va sta la baza actualizării modelului financiar, determinării prețului de exercitare („strike price”) şi luării deciziei de investire pentru intrarea în Etapa FNTP.

Așadar cele 800 mil euro nu reprezintă 25% din valoarea EPCM (estimat la 3,2 mil euro), ci 8% din Costul Total al Proiectului, cost care va fi determinat într-o etapă ulterioară, conform informațiilor prezentate”, a precizat Nuclearelectrica.

Ce conține contractul de 3 miliarde de euro

Durata contractului este estimată la 108 luni, în două etape: LNTP (24-30 luni) și FNTP (80-84 luni)

LNTP este faza Ordinului de Începere Parțială a Lucrărilor

FNTP este faza ordinului de începere a tuturor lucrărilor.

Serviciile de inginerie vor costa 239 milioane euro într-o primă etapă (LNTP), care va dura 2 ani, și 1,2 miliarde de euro, în altă etapă (FNTP), care va dura 7 ani.

Serviciile de project management vor costa 42 milioane euro în etapa LNTP și 877 milioane euro etapa FNTP.

Proiectul Reactoarelor 3 și 4 tărăgănează de 15 ani. În 2009 a fost înființată compania de proiect EnergoNuclear în care Nuclearelectrica deținea 51%, ceilalți investitori fiind companiile străine: RWE, GDF Suez, ENEL si CEZ cate 9,15% iar ArcelorMittal si Iberdrola cate 6,2%. Investitorii nu s-au înțeles și s-au retras, rând pe rând, până în 2013, din acționariat. În 2013, au demarat negocierile cu o companie chineză, China General Nuclear Power Corporation, iar după 7 ani, în 2020, acestea au fost oprite de către guvernul Orban.

