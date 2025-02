Cum se apăra Laura Vicol, întrebată de dosarul Nordis: „Am 3 copii acasă, credeți că mi-aș expune copiii sau aș fi de acord ca cineva la mine în casă să săvârșească o infracțiune?”

Nordis „a fost etichetată ca firmă PSD-istă și a fost distrusă ca imagine din cauza acestui lucru”, spunea fosta deputată Laura Vicol, pe 26 ianuarie, într-o emisiune la KanalD. Ea respinge toate acuzațiile aduse de Recorder într-o investigație despre activitatea companiei și susținea că este „o execuție”. Luni, 3 februarie, Laura Vicol a fost ridicată de procurori DIICOT pentru a fi audiată privind activitatea Nordis. În dosar, este vizat și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar principal al companiei.

În luna octombrie 2024, Recorder a dezvăluit că Nordis a încasat în ultimii ani sume uriașe în avans de la oameni care, deși au plătit integral apartamente, nu au mai intrat în posesia lor. În unele cazuri, spun jurnaliștii, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane.

Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fostă deputată PSD și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

În emisiunea din 26 ianuarie, moderată de Denise Rifai, Laura Vicol respingea toate acuzațiile drept o „execuție la adresa ei”. „Nu am înțeles de ce a fost această execuție făcută când nimeni nu m-a întrebat despre ce a fost vorba. Nordis avea active să acopere orice. Nu a existat apartament vândut de 2 ori. Legal nu poți face acest lucru”, spunea Laura Vicol.

„Firma în care soțul meu este asociat a fost etichetată ca firmă PSD-istă. A fost distrusă ca imagine din cauza acestui lucru”, insista fosta deputată. „Nordis este o companie românească. Eu acasă sunt mamă, nevastă și soție. Dacă cineva își imaginează că mă duc acasă și întreb ce a mai făcut la Nordis și el întreabă ce am făcut la Parlament, cred că bate câmpii total. De un și jumătate de când au început toate aceste probleme, evident că am aflat și știu și eu anumite lucruri care sunt acum în vizorul anchetelor penale.”

Ea a negat toate acuzațiile din spațiul public privind activitatea companiei soțului ei. „Soțul meu nu este asociat majoritar, sunt 5 asociați. Soțul meu nu a vândut apartamente, exista un departament de vânzări. (…) Nu există în România posibilitatea legală să vinzi un apartament de 2 ori, notarul care face acest lucru nu poate să aibă un act de vânzare-cumpărare de două ori. Patru-cinci procese de insolvență, 22 de miliarde a plătit Nordis în aceste procese care au fost închise. Niciodată nu au vrut să intre în insolvență. Când dai banul înapoi celor care ți-au dat avansul, apartamentul se întoarce înapoi. Această companie mai avea încă 1000 de apartamente libere, cum poți să-l vinzi de 2 ori?”

Întrebată direct de moderatoarea Denise Rifai dacă se simte vinovată, Vicol a răspuns: „Am 3 copii acasă, credeți măcar o secundă că mi-aș expune copiii sau aș fi de acord ca cineva la mine în casă să săvârșească o infracțiune?”

Marcel Ciolacu, în vacanță cu zboruri private de la Nordis

După izbucnirea scandalului Nordis, G4Media a dezvăluit că premierul Marcel Ciolacu a călătorit de mai multe ori în străinătate cu un avion al acestei firme. Premierul a replicat că și-a plătit din banii săi aceste zboruri.

În emisiunea de la Denise Rifai, Laura Vicol a confirmat că a zburat cu Marcel Ciolacu cu avioane private.

„De câteva ori și cu dânsul și fără (nr. a zburat cu Nordis). Ascensiune fulminantă în politică există pentru cei care politica este o carieră. Eu am intrat după 20 de ani de avocatură. Nu am intrat ca o floricică doar să stau într-o bancă în ultimul rând din plenul Parlamentului. Să mă duc o zi pe săptămână și să spun că sunt deputat, să-mi încasez niște bani pentru nimic. Eu când am intrat, am fost determinată să schimb și să îndrept niște lucruri. Legislația mai are multe de corectat”, a precizat Laura Vicol.

Întrebată precis de câteva ori, ea a răspuns: „Cred că de două sau trei ori”.

Ea a subliniat că toate aceste atacuri au venit din motive electorale pentru că era campania pentru alegerile prezidențiale. „Sunt a doua oară în viața mea executată nevinovată. Începe să fie o senzație de deja-vu. Nu soțul meu a plătit zborurile, contrar spuselor celor care au aruncat cu pietre până în acest moment. Toți și-au plătit parte din aceste zboruri”, a precizat ea.

După izbucnirea scandalului Nordis, Laura Vicol și-a depus demisia din funcția de președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. În documentul în care și-a depus demisia, ea acuză „jocuri nedrepte”. Ulterior, ea a demisionat și din PSD și nu a mai candidat pentru un nou mandat de parlamentar.

Acuzațiile DIICOT

Polițiștii și procurorii au făcut luni, 3 februarie, zeci de percheziţii domiciliare în București și mai multe județe, precum și în Monaco, într-un dosar penal cu mai multe infracțiuni, între care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare și spălare a banilor, în dosarul Nordis. Printre cei vizați se numără și patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, care a fost dus alături de soția sa, Laura Vicol, de brigada specială a Jandarmeriei la DIICOT, unde urmează să fie audiați.

La sediul DIICOT a ajuns pentru audieri și notarul Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu. Urmează să fie audiată și Andreea Cosma, notar, fostă deputată PSD și fiica fostului baron PSD de Prahova Mircea Cosma.

Ancheta vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de firme. Potrivit DIICOT, gruparea funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar.

Procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 195 de milioane de euro, ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Banii au fost încasați prin intermediul mai multor societăți comerciale.

Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro, spun autoritățile.