Cum se construiește un produs bine gândit în era AI?

Adobe România și comunitatea Product Makers au organizat o conferința numită Product Jam la sediul Adobe din București, dedicată profesioniștilor din domenii precum Product Management, design, inginerie software, marketing și cercetare. Peste 100 de participanți au luat parte la conferință, unde s-au discutat tendințele actuale din dezvoltarea de produse digitale și modul în care inteligența artificială (AI) influențează deja procesele din spatele acestor produse.

Adobe România a găzduit conferința ca parte a angajamentului său de a dezvolta produse centrate pe utilizator.

„Pentru noi, product mindset înseamnă construirea de produse pornind de la nevoi reale ale utilizatorilor. Clienții sunt centrali în strategia noastră și activ implicați în procesul de dezvoltare. E esențial să înțelegem contextul în care produsul va fi folosit, cum evoluează piața și cum putem folosi AI pentru a livra mai multă valoare. Am organizat această conferință împreună cu comunitatea Product Makers pentru a întări cultura de produs și a crea un spațiu real de colaborare, schimb de practici și explorare a rolului AI în inovația aplicată”, spune Dan Tuhoarcă, Director Product Management, Adobe Express.

Această abordare face parte din filosofia companiei, care pune accent pe o înțelegere profundă a nevoilor clienților, creșterea satisfacției acestora și motivarea echipelor tehnice prin conectarea directă cu rezultatele muncii lor. Adobe a adoptat cea mai prietenoasă abordare din industrie față de creatori în ceea ce privește antrenarea modelelor Firefly, asigurându-se că acestea sunt antrenate doar pe conținut pentru care Adobe are permisiune de utilizare, conținut din Adobe Stock sau conținut pentru care drepturile de autor au expirat. Credem că AI-ul generativ are potențialul de a amplifica creativitatea oamenilor, iar cu modelele Adobe Firefly, creatorii beneficiază de precizie, control și liniște sufletească, având siguranța că ceea ce creează este compatibil cu drepturile de proprietate intelectuală și sigur pentru uz comercial – prin design. Acest angajament face parte din abordarea noastră responsabilă privind AI-ul generativ.

Printre speakerii conferinței s-au numărat Gina Drăgulin (VP Product Marketing, SoSafe), Ioana Teleanu (AI-R Studio & UXGoodies), Aleodor Tabarcea (Engineering Manager, Stripe), Teodora Baciu (UiPath), Raluca Piteiu-Apostol (Accesa), Dragoș Mănescu (SVP Customer Relations, Adore Me) și alți experți din companii internaționale. Temele abordate au inclus integrarea AI în procesul de creare a produselor, cum să prioritizăm corect nevoile utilizatorilor și cum să construim echipe de produs eficiente.

Dan Tuhoarcă, Director de Product Management la Adobe Express, a fost invitat ca speaker în cadrul panelului „The shifts we see as Product Makers”: „Inteligența artificială schimbă felul în care construim produse. Ne obligă să înțelegem mai bine cum sunt folosite, ce contează cu adevărat pentru oameni și unde putem avea impact. Colaborarea între ingineri, product managers și designeri devine tot mai importantă, iar comunități ca Product Makers și companiile care încurajează product mindset-ul vor influența direct cum vom construi produse în viitor.”

Aleodor Tabarcea, Engineering Manager la Stripe, a fost și el speaker în cadrul aceluiași panel: „Energia de la Product Makers a fost electrizantă – autentică, concentrată și profund inspirantă. Ce m-a impresionat cel mai mult a fost pasiunea pură a oamenilor prezenți – creatori care nu doar vorbesc despre impact, ci îl trăiesc. Această comunitate este un punct luminos în peisajul tech din România – o adunare de profesioniști care își fac cu adevărat meseria. Am plecat de acolo energizat, provocat și recunoscător. A fost o experiență grozavă.”

Gina Drăgulin, Vice President Product Marketing la SoSafe, a deschis evenimentul cu un discurs keynote. Gina este un lider de marketing cu peste 18 ani de experiență în companii tech de top precum Miro, Microsoft, SoSafe și Unbabel. Este, de asemenea, mentor pentru startup-uri în definirea strategiei GTM: „În era inteligenței artificiale, leadershipul în produs necesită claritate, scop și orchestrare strategică, nu doar viteză. Nu este vorba despre hype, ci despre fundație, aliniere și utilizare responsabilă a AI. Pentru succes sustenabil, trebuie să investim în competențe, nu doar în tehnologii. Viitorul aparține echipelor pregătite, nu doar produselor lansate. Product Jam a depășit cu mult așteptările – o zi cu adevărat inspirațională, marcată de conversații autentice, împărtășire de expertiză și un adevărat spirit de colaborare. Sunt recunoscătoare că fac parte dintr-o comunitate atât de vibrantă și vizionară care modelează viitorul leadershipului în produs.”

Ideile cheie din cadrul conferinței:

Un produs bine conceput începe cu o înțelegere clară a nevoilor utilizatorilor. Nu este suficient să construiești funcționalitate – trebuie să știi cui te adresezi și ce problemă încerci să rezolvi.

Inteligența artificială devine un instrument tot mai important în procesul de creare a produselor. De la prototipare rapidă la personalizarea experiențelor, AI ajută echipele să lucreze mai eficient. Inteligența artificială generativă transformă procesul de creare de conținut – permițând o producție mai rapidă, povești mai bogate și experiențe mai dinamice pentru clienți. Atunci când este utilizată în mod responsabil, AI sporește agilitatea și oferă echipelor capacitatea de a se adapta rapid la cerințele în schimbare ale pieței. Conform Raportului Adobe Digital Trends 2025, 86% dintre liderii din marketing cred că AI va crește semnificativ viteza și volumul de conținut. Modelele Firefly de la Adobe sunt concepute având în vedere nevoile creatorilor – sunt sigure din punct de vedere comercial, antrenate pe Adobe Stock pentru a evita problemele de drepturi de autor și dezvoltate responsabil pentru a minimiza prejudecățile dăunătoare. Acest lucru oferă brandurilor încrederea de a scala producția de conținut, menținând în același timp încrederea, creativitatea și conformitatea în fiecare material livrat.

“Product Mindset” nu este responsabilitatea exclusivă a Product Managers. Toți cei implicați în dezvoltarea unui produs – ingineri, designeri, cercetători – contribuie la definirea impactului final.

Testarea rapidă și feedback-ul continuu sunt esențiale. Piața este în continuă schimbare, iar capacitatea de a valida rapid ideile face diferența între un produs bun și unul uitat.

Și nu în ultimul rând, colaborarea dintre echipe și comunități accelerează inovația.

Prin organizarea Product Makers Jam, Adobe România și-a reafirmat angajamentul de a sprijini inovația, colaborarea și cultura produselor bine construite, cu un impact real asupra celor care le folosesc.

Articol susținut de Adobe