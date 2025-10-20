Cum se derulează o operație laser care îți redă vederea în doar câteva secunde

În doar câțiva ani, chirurgia oculară a trecut de la bisturiu la laser, iar în spatele acestei transformări se află tehnologii de ultimă generație, precum VisuMax 800, cel mai performant laser din lume pentru corecția viciilor de refracție. Cu ajutorul lui, afecțiuni precum miopia, hipermetropia sau astigmatismul pot fi corectate fără durere, fără incizii și cu o precizie de un micron.

„Până nu demult doar miopia o puteam trata. Acum putem trata și hipermetropia, dioptriile cu plus, astigmatismul hipermetropic. Practic, aproape toate dioptriile pot fi corectate cu acest laser”, explică doctorul Teodor Holhoș, medic oftalmolog, fondatorul Clinicilor Dr. Holhoș, cu specializare în chirurgie refractivă, cataractă și tratamente pentru afecțiuni ale retinei. Cu peste 6.000 de intervenții chirurgicale realizate anual, el este unul dintre pionierii chirurgiei oculare moderne din România.

În acest prim episod al seriei realizate la clinica Dr. Holhoș, am trecut prin toate etapele investigațiilor preoperatorii și am simulat cum ar decurge etape ale intervenție laser reale. În mai puțin de 10 minute, medicul stabilește dacă pacientul este eligibil pentru operație, realizează măsurătorile corneei și explică, pas cu pas, cum acționează fasciculul laser asupra țesutului ocular.

Operația propriu-zisă durează doar câteva secunde. „Laserul decupează o feliuță din corneea noastră, care are în mod normal 500 de microni. Scoate doar câțiva microni, totul este automat. Când pacientul se ridică de pe masa de operație, deja vede fără dioptrii”, explică doctorul Teodor Holhoș.

Pentru mulți pacienți, e momentul în care viața se schimbă, iar pentru echipa medicală, e dovada că medicina și tehnologia sunt, împreună, “echipa perfectă”.

Articol susținut de Clinicile Dr. Holhoș