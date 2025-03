Cum se împacă bucătăria persană cu parizerul. Două surori din Iran și-au deschis o afacere cu sandvișuri în centrul Bucureștiului:„Românii ne adoră mâncarea”

Bomber Sub Sandwich, afacerea celor două fete din Iran. FOTO: Arhiva personală

Două surori din Teheran, capitala Iranului, s-au mutat în România, încurajate de unchiul lor, care trăiește aici de 30 de ani. Femeile au observat oportunitățile pe care Capitala le oferă și s-au gândit să-și deschidă un mic business, în care să le prezinte românilor bucătăria stradală din locurile lor natale.

HotNews a stat de vorbă cu Sana, una dintre întreprinzătoare, despre cât de greu le-a fost să lanseze o afacere în România, despre deschiderea noastră față de cultura iraniană, dar și despre cum au integrat parizerul în preparatele persane.

La cererea celor două surori, nu prezentăm fotografii cu acestea de teamă ca familiile lor, rămase în Iran, să nu sufere repercusiuni din partea autorităților.

„Sunt Sana și întotdeauna am fost pasionată de mâncare. Ideea business-ului a venit de la mine și cu ajutorul surorii mele am transformat visul în realitate. A fost o întreagă aventură plină de provocări, dar foarte interesantă. Am muncit mult pentru asta, dar am primit și mult ajutor de la oamenii din jurul nostru”, spune iranianca.

Bomber Sub Sandwich, așa cum se numește localul, a apărut în aprilie 2024, pe strada Batiștei, la numărul 11, iar de atunci a devenit foarte popular și îndrăgit printre bucureșteni.

Sana (40 ani) povestește că a auzit mereu numai lucruri bune despre România, de la unchiul ei care trăiește aici, așa că atunci când s-a invit ocazia, n-a ezitat să se mute. „Prima mea impresie despre România a fost că este o țară plină de oportunități. Am putut să văd că este o țară în plină dezvoltare și are foarte mult potențial. Știam deja toate astea de la unchiul meu, dar când am ajuns aici m-am convins și singură.”

„Iranienii au o abilitate fantastică de a detecta oportunități de business”

Înainte de mutarea în București, Sana și sora ei făceau arhitectură și design de interior în Teheran. Au lucrat la multe proiecte de succes și au acumulat experiență valoroasă în design și construcție.

„Viața din Teheran era alertă, iar mediul de business foarte competitiv. Deși iubeam ceea ce făceam, cât și oportunitățile creative pe care job-urile noastre ni le ofereau, căutam un loc care să ne ofere mai multă stabilitate și creștere pe termen lung.

Iranienii au o abilitate fantastică de a detecta oportunități de business, așa că atunci când am ajuns în București am observat că piața de aici este mai stabilă și ne permite să facem planuri de viitor. În comparație cu Iran, unde aproape fiecare industrie este extrem de competitivă și dificil de accesat, România are multe piețe care sunt încă deschise, cu mai puțini competitori. Asta o face un loc excelent pentru antreprenorii care vor să-și dezvolte o afacere”, explică Sana.

Femeia vorbește despre cum îi este dor de Teheran și mai ales de mâncare, în special de street-food. Ea descriem cum orașul are o varietate incredibilă de arome, de la kebab-uri și tocănițe la sandvișuri, gustări de noapte, locuri uimitoare de fast-food, cât și restaurante. „Cultura gastronomică este o parte importantă a vieții de zi cu zi și este ceva ce nu poți găsi ușor în altă parte. Ne e dor și de atmosfera orașului, energia și vibrația lui, dar și de faptul că acolo eram înconjurate de prieteni și familie”, adaugă antreprenoarea.

Provocările unui nou business în România – de la locație, la birocrație

Sendviș iranian. FOTO: Arhiva personală

Cele două surori au un partener de business iranian, care le este un foarte bun prieten, iar restul echipei este formată tot din iranieni. Sana spune că s-au legat foarte bine cu toții și simte că lucrează alături de prieteni. Așa cum zicea, a fost mereu pasionată de mâncare, deși n-a avut niciodată experiență într-o bucătărie profesională. Odată ce s-a mutat în București, a explorat și toată mâncarea din plan local, în timp ce se gândea cum să-și aducă afacerea la realitate, ce mâncare să ofere și cum s-o facă să iasă în evidență.

Odată ce s-au hotărât să treacă efectiv la treabă, Sana povestește cum cea mai mare provocare a fost să găsească locația potrivită. Alături de sora ei au mers pe toate străzile din centrul orașului pentru a vedea diferite spații fizic, mai ales că nu s-au putut baza pe anunțurile pe care le-au găsit pe site-urile de imobiliare.

„Se zice că cea mai grea parte dintr-un business este începutul și pot să spun că este adevărat. Deși avem experiență de business în alte domenii, n-am lucrat niciodată în domeniul ăsta. Știam că va fi o provocare, dar a fost mai greu decât ne-am așteptat. Odată ce am găsit locul potrivit, a urmat birocrația care ne-a pus bețe-n roate. Procesul de aici este foarte complicat și de multe ori l-am simțit ca pe un obstacol.

Cu toate astea, am simțit înțelegere și suport din partea autorităților. O altă provocare a fost legată de ingrediente. Am crezut că nu va fi o problemă să găsim produse de bază, simple, fresh și bio, dar opțiunile în România sunt, în mod surprinzător, destul de limitate. Am depus mult efort pentru a găsi distribuitori de calitate, conform standardelor pe care le căutam”, descrie ea procesul.

Bomber este o sendvișărie stradală, iar motivul pentru care au ales genul ăsta de afacere este pentru că au observat o lipsă în piața din Capitală. „Iubim street food-ul, dar în București, în afară de shaorma, n-am găsit ceva care să se potrivească cu aromele, prospețimea și opțiunile de calitate cu care eram obișnuite. Aici ni s-a aprins beculețul, ne-am gândit, de ce să nu aducem ceva nou pe piață?”, spune Sana. Iranianca precizează că-și doresc ca Bomber să fie o opțiune la îndemână pentru oameni, iar ei să includă sendvișurile de aici în masa lor zilnică, deoarece sunt fresh, diferite și au potențialul de a fi iubite de toți.

Bucătăria persană și parizerul cu șuncă

Când vine vorba despre bucătăria persană, Sana subliniază că vorbim despre o cultură a mâncării care se întinde pe mii de ani, bogată în istorie și tradiții. Îmi descrie cum este bazată pe arome echilibrate, ingrediente proaspete, dar și moduri unice care-i dau savoare și profunzime; nu neapărat cu ajutorul condimentelor, dar și prin tehnici speciale, cât și combinații între ingrediente. Bucătăria persană, adaugă, este recunoscută pentru varietatea sa incredibilă, de la tocănițe gătite lent și preparate aromate pe bază de orez, la delicioasele kebab-uri persane și mâncarea stradală plină de gust.

„Unul dintre elementele sale cheie este armonia dintre dulce și sărat, dar și utilizare ierburilor fresh, a șofranului, cât și a citricelor, pentru a crea un gust cât mai complex și variat. Însă cultura din spatele ei o face cu adevărat specială – în Iran, mâncarea nu este doar o masă, ci o întreagă experiență. Fiecare masă este tratată ca o ceremonie, menită să te bucuri la maximum de ea. Fix genul ăsta de sentiment vrem să-l aducem și cu sendvișurile noastre”, explică femeia.

Sana precizează că a luat în calcul toate astea atunci când a deschis business-ul din România, și încă de la început s-a pus în locul clienților și s-a întrebat – ce ne dorim de la o sendvișărie, ce fel de mâncare, sub ce formă, la ce preț și ce experiență vrem să avem pentru a ne întoarce?

Mindset-ul de la care au pornit a fost acela de a servi sendvișuri calde, fresh, într-un mediu curat, complet transparent, la prețuri accesibile (variază între 32 și 45 de lei, iar porțiile sunt imense). „Pregătim totul în fața clientului, deoarece n-avem nimic de ascuns. Abordarea noastră a fost mereu legată de respectul față de clienți, și ne bucurăm să vedem că ei au simțit asta. În scurt timp am dobândit mulți clienți loiali, care ne apreciază mâncarea și ne mulțumesc că am adus acest concept pe piață, deși este o provocare să avem prețuri rezonabile în plină inflație.”

Sendvișurile pe care ei le produc sunt inspirate de un anume tip de sendviș cald din Iran, extrem de popular acolo, care poate fi găsit aproape oriunde în zonă – o combinație între diferite tipuri de carne, care conține ciuperci, brânză și legume proaspete. „Am redefinit rețeta pentru a o face și mai bună, dar și pentru a o integra pe piața de aici. Industria de food iraniană are foarte multe concepte superbe care ar putea prinde aici, dar una dintre provocări a fost să ne limităm alegerile și să creăm un meniu coerent și echilibrat. Ne-am centrat pe a perfecta anumite rețete, în loc de a oferi nenumărate opțiuni, astfel încât fiecare sendviș să fie calitativ, fresh și delicios.”

„Românii sunt incredibil de cool și de amabili”

Sana vorbește cu mare entuziasm despre români și povestește cum cei care le-au experimentat mâncarea s-au arătat foarte încântați de ea. „Mulți ne-au spus că voiau ceva nou și diferit pe piață. Apreciază aromele unice, ingredientele fresh și modul în care le preparăm în fața lor, iar asta înseamnă foarte mult pentru noi.

Românii sunt incredibil de cool și de amabili. Nu doar vin și comandă, ci chiar interacționează interesați de noi, ne întreabă care este povestea noastră și ne arată susținere. Mulți sunt curioși despre Iran și background-ul nostru, și adoră să afle cum ne-a venit ideea de business. Cea mai frumoasă parte este când ne încurajează, ne arată multă iubire și ne zic să mergem înainte. În fiecare zi, cel puțin un om ne spune o poveste interesantă sau o vorbă bună, iar asta face aventura noastră și mai specială”, spune femeia.

Iranianca mărturisește că nu a fost ușor să se mute într-o țară nouă, mai ales la o vârstă matură, dar românii pe care i-a întâlnit i-au oferit încredere. „Mereu încearcă să ne ajute, indiferent unde suntem. Am întâlnit oameni care ne-au ajutat în spații publice, cum ar fi spitale și la poștă, în raport cu autoritățile, dar și în interacțiuni zilnice, pe stradă, la mall sau chiar vecinii noștri. Birocrația a fost dificilă, cât și adaptarea la o limbă nouă, pe care încet, încet, o învățăm, dar căldura oamenilor de aici a făcut o mare diferență și ne-a ajutat să ne integrăm mai bine.”

„Înainte să deschidem Bomber, nici nu am realizat câți iranieni sunt în România”

Bomber. FOTO: Arhiva personală

Sana a ales să nu-și dea o fotografie și nici să-și spună numele complet, deoarece încă are familie în Iran, țară aflată în plin conflict, încă din septembrie 2022, când Mahsa Amini, o tânără din Kurdistan, venită în vizită în Teheran, a fost arestată de poliția moralității pentru că nu purta hijabul „corespunzător”.

Moartea ei a declanșat proteste masive în Iran, transformându-se rapid într-o mișcare națională împotriva regimului, cu sloganul „Femeie, viață, libertate”. Deși opoziția față de regim crește, alimentate de restricțiile sociale și criza economică, mai ales în rândul tinerilor și femeilor, riscurile sunt majore, cu arestări în masă și procese rapide care duc adesea la condamnări severe. În Iran încă există pedeapsa cu moartea, iar în 2024 au avut loc cel puțin 975 de execuții, cel mai mare număr din ultimii 17 ani, din care cel puțin 31 au fost femei. Și în prezent, trei activiste de origine kurdă riscă pedeapsa capitală.

„Încă avem familie în Iran și suntem mereu în legătură și updatate cu tot ceea ce se întâmplă. Având în vedere situația din prezent ne facem griji, dar faptul că suntem în contact mereu ne ajută să-i simțim aproape, chiar dacă suntem la distanță”, spune Sana.

Apropo de asta, femeia povestește că din experiența ei, mulți dintre românii pe care i-a întâlnit știu despre istoria Iranului, din cele mai vechi timpuri și până la evenimentele recente. „Am avut foarte multe conversații interesante în care oamenii au arătat o curiozitate reală, cât și înțelegere pentru cultura noastră și locul din care provenim. Este plăcut să vedem cât de multe știu și cât sunt de deschiși să descopere.” Ea confirmă faptul că nu face parte dintr-o comunitate iraniană de la noi, dar precizează că odată cu deschiderea business-ului a fost plăcut surprinsă să vadă cât de mulți iranieni sunt în România și abia atunci a început să-i întâlnească.

„Îmi place tare mult să-i văd pe oameni că se bucură de mâncarea noastră. Reacțiile pe care le au mă încântă și iubesc să văd cum Bomber face parte din viața lor. Genul ăsta de conexiune cu cei din jur face ca toate eforturile să merite”, încheie ea.