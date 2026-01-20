Cum se mențin rezultatele după injecțiile pentru slăbit? Dr. Diana Morea-Lambrinoc, endocrinolog: „Dacă ți-ai consolidat niște obiceiuri sănătoase, e posibil să menții mai mult timp efectul”

Injecțiile de slăbit sunt tratamente medicale hormonale. Clasa terapeutică din care fac parte injecțiile de slăbit este cea a agoniștilor de receptor de GLP-1, un hormon natural eliberat în intestin după fiecare masă/Foto: Shutterstock

Injecțiile pentru slăbit sunt o nouă clasă de medicamente a căror utilizare a fost extinsă de la pacienții cu diabet de tip 2 către persoanele care au probleme cu greutatea. Pe seama injecțiilor de slăbit circulă multe informații incorecte, atrage atenția dr. Diana Morea–Lambrinoc, medic specialist endocrinolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria. Aceasta explică diferențele dintre medicamentele mai vechi sau mai noi de pe piața românească, modul în care ele acționează și criteriile după care un pacient se califică pentru un astfel de tratament, care trebuie neapărat prescris și monitorizat pe toată durata lui.

Devenite extrem de populare printre vedetele de la Hollywood, după o istorie de 20 de ani în care au fost prescrise pentru pacienții cu diabet de tip 2, injecțiile de slăbit sunt în esență hormoni sintetici care scad apetitul și induc sațietatea.

Acționează la nivel cerebral prin inhibarea neuronilor, la nivelul stomacului – prin încetinirea golirii acestuia, lucru care, iarăși, sporește sațietatea – și la nivel pancreatic – prin creșterea secreției de insulină după masă. Practic, aceste medicamente reduc aportul alimentar și energetic al organismului și așa se ajunge la pierderea în greutate. Denumirea sub care acești hormoni sunt comercializați este diferită: Ozempic – pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 2 – Mounjaro, Wegovy și Saxenda, pentru persoanele supraponderale și cu obezitate.

Criteriile după care pacienții se califică pentru tratament

Un lucru care ar trebui înțeles de la început este că injecțiile pentru slăbit nu sunt o soluție pentru cei care vor să scape repede de nedoritele kilograme în plus.

Criteriile după care pacienții sunt selectați în vederea tratamentului sunt înscrise în chiar prospectele medicamentelor și sunt destul de clar stabilite, subliniază dr. Diana Morea-Lambrinoc, unul dintre specialiștii care recomandă acest tip de tratamente. „Adică, se ia în considerare indicele de masă corporală – IMC – peste 30 de kg/mp, ceea ce înseamnă o persoană cu obezitate. Indicație au și persoanele supraponderale, adică acelea care au un IMC între 27 și 30 de kg/mp și care asociază și o comorbiditate legată de greutatea în exces. Asta poate însemna hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, prediabet sau chiar diabet zaharat de tip 2, dislipidemie – adică un nivel mare de colesterol sau trigliceride în sânge. Și, aș mai adăuga aici, și sindromul apneei în somn, o altă comorbiditate care ar indica tratamentul”, subliniază medicul endocrinolog.

Evaluarea medicală și importanța ei

În cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, pacienții ajung la tratament prin medicul generalist care îi evaluează, recomandă analize de bază și diferite consulturi de specialitate. Însă, înainte de începerea terapiei este nevoie neapărat și de evaluarea endocrinologică, mai ales pentru partea de tiroidă, subliniază dr. Diana Morea-Lambrinoc.

„Înainte de a începe tratamentul, noi trebuie să știm istoricul pacientului, ce patologii mai are și dacă are contraindicații pentru astfel de tratamente”, explică medicul endocrinolog.

Contraindicațiile nu sunt absolute decât dacă pacientul se știe alergic la medicament, respectiv la excipienții săi, la femeile însărcinate și la cele care alăptează. De asemenea, tratamentul nu este indicat la un pacient cu un istoric personal sau familial de cancer de tiroidă – de tipul carcinomului medular tiroidian.

Însă, este important de știut dacă pacientul a avut în antecedente o pancreatită acută, boli digestive grave – de tipul gastroparezei, sau are în prezent litiază biliară. „În aceste cazuri, este nevoie de precauție și de monitorizare strictă a tratamentului”, subliniază specialistul.

Anamneza începe printr-un examen clinic prin care se măsoară greutatea, înălțimea, circumferința abdominală, tensiunea arterială și se continuă cu analize de sânge și ecografii. „Analizele de sânge includ o evaluare completă cu glicemie, hemoglobină glicozilată – pentru a vedea dacă pacientul are diabet – măsurăm și indicele HOMA (Homeostatic Model Assessment) pentru a testa rezistența la insulină. Măsurăm, de asemenea, profilul lipidic: colesterol, trigliceride, creatinină pentru funcția renală, analize pentru funcția hepatică – transaminaze, bilirubină. Și mai putem măsura enzimele pancreatice – amilaza și lipaza – pentru a vedea dacă pacientul are vreun risc pe partea de pancreas”, enumeră medicul endocrinolog.

Evaluarea endocrinologică include analize pentru identificarea nivelului hormonilor tiroidieni – TSH, FT4 – pentru a exclude un hipotiroidism care s-ar putea asocia cu un grad de obezitate, sau de creștere ponderală, a cortizolului – care, în exces, poate indica sindromul Cushing, o patologie care se poate asocia și ea cu obezitatea, precum și o calcitonină – markerul pentru carcinomul medular tiroidian, mai spune dr. Morea-Lambrinoc. Iar, la femei, se testează și hormonii ovarieni pentru a vedea dacă există sindromul de ovar polichistic, o patologie care, iarăși, se poate asocia cu obezitatea și care are un tratament specific.

La care se adaugă și ecografiile: de tiroidă – pentru identificarea eventualilor noduli suspecți – și de abdomen – pentru a vedea cum arată organele, dacă există calculi biliari sau avem ficat gras – situație des întâlnită la persoanele cu obezitate, adaugă medicul.

Ce sunt și cum acționează injecțiile de slăbit

Potrivit dr. Morea-Lambrinoc, injecții de slăbit sunt tratamente medicale hormonale. Clasa terapeutică din care fac parte injecțiile de slăbit este cea a agoniștilor de receptor de GLP-1, un hormon natural eliberat în intestin după fiecare masă.

Cel mai cunoscut medicament este Ozempic, prescris pacienților cu diabet zaharat de tip 2. Substanța activă este semaglutida, identică cu cea a medicamentului Wegovy, acesta din urmă fiind indicat strict pentru controlul greutății. Agoniștii de GLP-1 sunt hormoni sintetici care imită hormonul natural acționând asupra receptorilor din creier care controlează pofta de mâncare.

Mai nou, Mounjaro este un agonist dual – atât pentru GLP-1 (peptida asemănătoare glucagonului), cât și pentru GIP (polipeptida insulinotropă dependentă de glucoză). Prin activarea receptorilor acestor doi hormoni , imitând practic hormonii intestinali naturali, medicamentul ajută la controlul glicemiei, încetinirea golirii stomacului și sporirea senzației de sațietate.

„Strict cu indicația de slăbit, aceste medicamente sunt mai noi pe piață, însă clasa terapeutică nu este chiar nouă. Acest tip de medicamente pe bază de agoniști GLP-1 a fost utilizat la persoanele cu diabet de aproximativ 20 de ani. Nu neapărat aceleași substanțe, ci altele. Și s-a observat că pe lângă efectul bun pe partea de diabet, de control glicemic, au și efectul de scădere în greutate. Și atunci s-a venit cu această idee de a fi aprobate strict și pentru pierderea în greutate”, subliniază dr. Diana Morea-Lambrinoc.

Din aceeași clasă de medicamente face parte și Saxenda – cu substanța activă liraglutidă – care, în Europa, se utilizează ca medicament pentru scăderea în greutate de aproximativ 10 ani. Dezavantajul la Saxenda ar fi că este nevoie de o injecție în fiecare zi – comparativ cu una pe săptămână la celelalte – și efectul pierderii din greutatea corporală este în medie de 8% într-un an, față de 15-23%, la celelalte.

Pentru cei cu frică de ace, există medicamentul Rybelsus, varianta pastilă – însă și acesta este aprobat doar pentru pacienții cu diabet. O diferență importantă între Ozempic și injecțiile pentru slăbit prescrise strict pentru pierderea în greutate este aceea că acestea din urmă sunt în doze mai mari, pentru un efect mai puternic. „Wegovy și Mounjaro au apărut la noi anul trecut, în 2025. Saxenda există de mai mult timp”, precizează medicul endocrinolog.

Tratament și schimbarea stilului de viață

Durata unui tratament injectabil pentru pierdere în greutate depinde de la pacient la pacient. „Ținând cont că obezitatea este o boală cronică, trebuie să ne gândim că și aceste tratamente sunt unele pe termen lung. Pot fi perioade în care ele se opresc, pentru a fi apoi, reluate. În momentul în care oprim tratamentul există posibilitatea de recreștere în greutate pentru că toate mecanismele pe care aceste medicamente le controlează se reiau. Dar, în practică, majoritatea pacienților opresc tratamentele după un an”, punctează medicul endocrinolog.

Și asta și pentru că aici intervin și considerente financiare. Aceste tratamente nu sunt decontate prin sistemul public de asigurări și au costuri prohibitive. Adică, undeva de la 770 de lei pe lună, în funcție de medicament și doză și până la 2.200 de lei pe lună.

Pentru a avea o eficiență mai mare, tratamentul injectabil, mai spune dr. Diana Morea-Lambrinoc, trebuie însoțit și de schimbarea stilului de viață. Adică, cu o dietă hipocalorică, cu activitate fizică regulată: „În momentul în care oprești tratamentul și te reîntorci la vechile obiceiuri alimentare, efectul va fi de recul ponderal destul de rapid. Trebuie înțeles că tratamentul ajută la slăbit, dar nu substituie un stil de viață sănătos”, atrage atenția medicul.

Și încă o precizare importantă: injecțiile se fac în stratul cutanat în abdomen, coapsă sau în partea superioară a brațului – acul este micuț și nu este nevoie de un cadru medical pentru a le face.

Monitorizarea, lună de lună

Tratamentele injectabile pentru slăbit au nevoie de rețetă pentru a fi eliberate și mai mult decât atât, au nevoie de o monitorizare medicală lunară. De ce? Pentru că, pe lângă aprecierea eficienței tratamentului, pot apărea efecte adverse. „Cele mai frecvente sunt efectele adverse gastrointestinale, adică greață, chiar și însoțită de vărsături, diaree, constipație, durere abdominală. În general, nu sunt niște reacții adverse grave, majoritatea sunt ușoare, foarte rar, moderate. Ca severitate, vreau să spun. Și apar de obicei atunci când crești doza. Multă lume e speriată și în mass-media tot apar știri despre reacții adverse grave. De fapt, nu este chiar așa. Pancreatita – pentru că se tot vehiculează știri despre acest efect secundar – este o complicație foarte rară. La Mounjaro, de exemplu, este de 0,39%, comparativ cu placebo, au arătat studiile. Multă lume mă întreabă și despre reacțiile adverse asupra ochilor – agravarea retinopatiei diabetice – care a fost raportată doar la persoanele care au și diabet și din acest motiv la diabeticii cu această complicație se recomandă precauție”, subliniază specialistul.

Potrivit medicului endocrinolog, tratamentele injectabile scad riscul cardiovascular, de infarct miocardic și accident vascular-cerebral, previn boala renală cronică, reduc nivelul de grăsimi din sânge, astfel că e chiar un plus ca tratamentul să fie prescris la pacienți care au astfel de complicații deja.

Cât privește categoria de vârstă a pacienților care apelează la acest tip de tratament, este una eterogenă. „Majoritatea sunt persoane de 40-50 de ani, dar avem și tineri de peste 20 de ani. Dar cred că tinerii apelează mai puțin pentru că vor să epuizeze mai întâi toate celelalte variante de a slăbi care țin de modificarea stilului de viață. De fapt, tratamentul acesta e indicat mereu împreună cu schimbarea stilului de viață. Aceasta e și cea mai bună variantă. Să încercăm mai întâi modificarea stilului de viață și apoi să venim și cu medicația care să ajute la controlul greutății”, precizează medicul.

Ce ar mai trebui reținut este că fiecare pacient este diferit și că tratamentul și doza care funcționează la unul poate avea rezultate mai slabe la altul.

„Există și pacienți care scad mai lent în greutate sau la care este nevoie de o doză mai mare. Deci nu la toată lumea funcționează la fel. Rezultatul este diferit, în funcție de pacient. Iar pacientul trebuie să înțeleagă că nu e în regulă să ia tratament după ureche. Pentru că la noi sunt mulți care «fac rost». Este nevoie de supraveghere medicală, un lucru foarte important, repet. Vreau să mai adaug ceva legat de reîngrășarea după oprirea tratamentului. Există posibilitatea de a te reîngrășa dacă oprești tratamentul, dar dacă ți-ai consolidat niște obiceiuri sănătoase, e posibil să menții mai mult timp efectul”, conchide medicul specialist.

