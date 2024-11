Cum se obține, de fapt, iaurtul proteic „stors”, favoritul sportivilor

Iaurtul proteic natural sau ‘’stors’’, este iaurtul bogat în proteine obținut în mod natural prin ultrafiltrarea laptelui, o tehnologie inovatoare, introdusă în premieră în România, în 2016, de Zuzu, brandul principal Albalact – Lactalis România,. Prin ultrafiltrare se elimină apa și zerul și se concentrează nutrienții esențiali ai iaurtului – proteinele, vitaminele și mineralele.Procesul acesta permite obținerea în mod natural a unui iaurt dens, cremos și nutritiv, fără grăsimi și fără alte adaosuri, fiind ideal pentru cei care doresc un aport mai mare de proteine, precum persoanele care fac sport.

Într-o epocă în care cu toții am învățat să citim etichetele produselor pe care le consumăm și să ne trecem în aplicații proteinele și grăsimile din ele, ca să ne calculăm diete pe bază de deficit caloric, este mai important ca niciodată să înțelegem ce înseamnă un iaurt proteic obținut natural și care este procesul din spatele acestui aliment – aliatul celor cu un stil de viață activ și echilibrat.

Ce este ultrafiltrarea și cum funcționează?

Ultrafiltrarea este o tehnologie avansată prin care iaurtul este strecurat pentru a îndepărta zerul, rezultând un produs concentrat, bogat în proteine. În acest proces, laptele proaspăt, închegat cu culturi lactice vii, trece printr-un sistem de filtrare complex, care reține elementele nutritive esențiale, cum suntproteinele, mineralele și vitaminele, eliminând apa. Practic, din 3 până la 5 litri de lapte se obține 1 kilogram de iaurt dens, cu o cantitate de proteină dublă sau triplă față de un iaurt obișnuit.

Tehnologia prin care se realizează acest lucru are la bază folosirea unor membrane fine care separă componentele nutritive ale iaurtului de zer și de tot ce este surplus. Simplificând, procesul este asemănător cu scurgerea laptelui închegat, printr-o sită fină, pentru producerea artizanală a brânzei. Desigur, la nivel industrial, procesul are o complexitate mai mare și o acuratețe mai mare de concentrare a laptelui. În plus, include atât degresarea laptelui, pentru obținerea unui iaurt dietetic și mai sănătos, cât și delactozarea laptelui, adică eliminarea lactozei pentru a obține un iaurt mai ușor de digerat.

Cristina Miclea, Directorul de Marketing Lactalis România, explică faptul că acest procedeu permite companiei obținerea unui iaurt proteic complet natural, fără adaos de proteină sub alte forme. „Avantajul este că obținem un iaurt concentrat în proteină, fără grăsime și fără a adăuga supliment de proteină, dar în același timp – un iaurt foarte cremos și cu un gust bun, intens. Îl recomand oricărui consumator, pentru că e un iaurt sățios, echilibrat nutrițional și gustos. Dar îl recomand mai ales celor care fac constant activitate fizică, pentru că este o sursă valoroasă de proteină – o proteină naturală, la îndemână, care poate fi asimilată ușor de organism”, afirmă aceasta.

Cele mai interesante sortimente de Iaurturi românești obținute prin ultrafiltrare

La Albalact-Lactalis, totul a început cu Zuzu Stors, cu un conținut de 8% proteine și doar 2% grăsime, numit fix după procesul de ultrafiltrare prin care este stors de zer pentru a rămâne cu cât mai multă proteină. Zuzu Stors nu doar hrănește, dar are și alte beneficii pentru organism prin culturile lactice vii care contribuie la echilibrul sistemului digestiv și nu conține lactoză, fiind astfel mai ușor de digerat. El vine în varianta de iaurt natural 2% grăsime și în cea de iaurt Bifidus 2% grăsime, care are șase culturi lactice vii și active.

Un alt produs obținut prin ultrafiltrare este Zuzu Divin, iaurtul în stil grecesc, recunoscut pentru textura sa cremoasă și gustul bogat. Disponibil în două variante cu 2% și 10% grăsime, precum și în variante cu fructe (caise și cireșe).

Stay Strong este superlativul iaurturilor proteice naturale, pentru că are un – conținut impresionant de 10% proteine și zero grăsimi, fiind perfect pentru sportivi sau pentru cei care adoptă un stil de viață activ. Stay Strong este de fapt obținut prin dublă ultrafiltrare, un procedeu unic în țarăîn prezent. Iaurtul oferă nu mai puțin de 20 de grame de proteină pe porție ambalată și, deși nu are deloc grăsime, își păstrează consistența cremoasă și gustul bun, intens.Pentru alte gusturi, Stay Strong mai are în portofoliu său milkshake în două sortimente și deserturi – budincă și mousse. Toate produsele Stay Strong au între 18 grame și 25 de grame de proteină pe porție ambalată, în funcție de sortiment.

Beneficiile iaurtului proteic obținut prin ultrafiltrare pentru un stil de viață activ

Iaurturile proteice Zuzu sunt o alegere sănătoasă nu doar pentru că sunt bogate în proteine, dar și pentru că oferă multiple beneficii pentru o viață echilibrată. Acestea sunt perfecte pentru dietele proteice, susțin controlul greutății și reprezintă o opțiune excelentă pentru un mic dejun consistent sau pentru gustări sănătoase. În plus, datorită conținutului scăzut de grăsimi, sunt potrivite și pentru persoanele care urmăresc o alimentație cu mai puține calorii.

Proteinele joacă un rol esențial în menținerea sănătății, fiind elemente fundamentale ale tuturor celulelor, țesuturilor și organelor din corpul nostru. Ele sunt indispensabile pentru repararea și creșterea celulară, având un rol major în formarea și transportul enzimelor, hormonilor și anticorpilor. Un aport corespunzător de proteine sprijină regenerarea musculară, menținerea masei musculare și buna funcționare a sistemului imunitar.

Doctorul Vasile Oșean, medicul lotului olimpic de canotaj, subliniază importanța consumului de iaurt bogat în proteine după antrenamente: „Proteinele și probioticele din iaurt ajută la refacerea musculară și întăresc sistemul imunitar, fiind benefice pentru sportivii de performanță.”

Pentru sportivi și persoane active, proteinele sunt esențiale în susținerea performanței fizice, deoarece ajută la refacerea mușchilor și la menținerea energiei pe tot parcursul zilei. Iaurturile proteice sunt o sursă completă de proteine, deoarece conțin toți aminoacizii esențiali pe care organismul nu îi poate produce singur. Consumul de proteine post-antrenament este recomandat pentru a accelera recuperarea musculară și pentru a stimula sinteza proteinelor musculare, contribuind astfel la o masă musculară optimă.

„Iaurtul proteic este o opțiune excelentă pentru a asigura un aport rapid și eficient de proteine”, susține Horațiu Dumitrescu, Head of Trainers World Class și unul dintre cei mai respectați profesioniști în fitness din România. „E ideal atât pentru cei activi fizic, cât și pentru cei care caută o gustare sănătoasă și nutritivă. Acesta poate fi consumat la micul dejun, ca gustare între mese sau după antrenament, pentru a susține regenerarea și creșterea musculară.”

Un stil de viață activ are numeroase beneficii asupra sănătății fizice și mentale, iar sportul constant și consumul de alimente echilibrate nutrițional, bogate în proteine, precum iaurtul proteic, contribuie la susținerea acestui stil de viață.

Conform unui studiu Quantix realizat în 2023, aproximativ 56% dintre români practică un sport, majoritatea dintre ei aflându-se în grupa de vârstă 30-49 de ani. Numărul românilor care fac mișcare a crescut semnificativ în ultimii ani, iar cultura activității fizice constante ca parte a unui stil de viață sănătos începe să prindă rădăcini și la noi.

Iaurturile proteice obținute prin ultrafiltrare, ca Zuzu Stors și Stay Strong, pot fi integrate cu ușurință în dieta zilnică, fie la micul dejun alături de cereale și fructe, fie ca o gustare între mese. Sunt de asemenea excelente în smoothie-uri proteice, sosuri sau chiar în deserturi ușoare și apetisante. Pentru un aport constant de proteine, specialiștii recomandă consumul a aproximativ 20-30 de grame de proteine la fiecare masă, iar iaurturile proteice Zuzu și Stay Strong reprezintă o sursă rapidă și convenabilă de proteine de calitate.

În plus, sunt nu doar o alegere nutritivă, ci și o experiență culinară plăcută. Așadar, fie că îți dorești un mic dejun hrănitor, o gustare echilibrată sau o sursă de proteine de calitate după un antrenament, iaurtul proteic natural este o opțiune versatilă și sănătoasă.



Articol susținut de Lactalis