Cum se poziționează PNL față de scenariul anticipatelor. Ilie Bolojan: „Noi nu vom sabota această formulă”

PNL nu va sabota varianta alegerilor anticipate dacă se îndeplinesc condițiile și nu se găsește o soluție de formare a unui nou Guvern, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar și liderul PNL a spus, joi seară, la B1 TV, că scenariul anticipatelor poate fi luat în calcul „în condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă să avem un guvern”.

Articolul 89 din Constituția României îi oferă președintelui Nicușor Dan puterea de a dizolva Parlamentul dacă acesta din urmă nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

„Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta este soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă”, a declarat Ilie Bolojan.

„O realitate prevăzută de Constituție”

Ilie Bolojan a adăugat că, deși „nu sunt cea mai facilă soluție”, alegerile anticipate „sunt o realitate prevăzută de Constituție”.

„La urma urmei, dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcționeze, dacă în continuare, cum să vă spun, partidele nu ies din pozițiile pe care le au, PNL a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care sunt efectele atitudinii iresponsabile a PSD, uitați-vă unde am ajuns, atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție”, a conchis liberalul.

Președintele Nicușor Dan le-a dat partidelor din fosta coaliție termen până vineri pentru a spune dacă participă la o majoritate pentru învestirea unui Guvern condus de Luca Niculescu, au declarat pentru HotNews surse din partide, familiarizate cu discuțiile. Liderul PNL a negat că ar fi discutat cu șeful statului vreun nume de premier.

Conform surselor HotNews, dacă nu se va găsi disponibilitate pentru varianta Luca Niculescu – premier, sunt luate în calcul toate variantele, inclusiv anticipatele.

Tot joi, numărul 2 din PSD a vorbit, la rândul său, despre scenariul alegerilor anticipate, spunând că acestea nu ar putea fi organizate mai devreme de șase luni și că ar presupune un cost „enorm”.