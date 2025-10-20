Cum se pregătește Soros pentru lupta cu administrația Trump

Familia Soros se confruntă cu o presiune crescândă din partea administrației Trump, care pregătește o serie de investigații asupra imperiului filantropic condus de George Soros și fiul său, Alex, scrie Wall Street Journal.

Tensiunile au escaladat după ce Departamentul de Justiție a solicitat avocaților să examineze activitățile fundațiilor familiei, iar modificări preconizate la legea de funcționare a Fiscului (Internal Revenue Service- IRS) ar putea facilita anchetele penale asupra organizațiilor progresiste.

Reacția familiei Soros

Alex Soros, care la 39 de ani a preluat în 2023 conducerea Open Society Foundations și a organizațiilor tatălui său, a făcut referire în discuții private la tacticile regimurilor autoritare, comparând situația de acum cu metodele de persecuție politică din trecut.

Alexander Soros. Credit line: Saulo Angelo / imago stock&people / Profimedia

Binaifer Nowrojee, președinta Open Society Foundations, a transmis un mesaj ferm: organizația nu va fi intimidată și nu va păstra tăcerea. Reprezentanții fundației subliniază că toate activitățile lor sunt legale și meticulos documentate, negând orice contact oficial din partea autorităților până în prezent.

Amploarea investigațiilor

Administrația Trump pregătește un arsenal de măsuri împotriva donatorilor democrați. Pe lângă controlul din partea Departamentului de Justiție, modificările propuse la IRS ar permite agenției să investigheze mai ușor organizații precum Open Society Foundations. Ironic, aceste schimbări sunt coordonate de un consilier al secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, fost manager al fondului speculativ al lui Soros.

Există temeri că investigațiile ar putea duce la măsuri extreme, precum înghețarea conturilor bancare ale principalilor donatori democrați. O coaliție de organizații non-profit progresiste a alertat Congresul că această strategie ar putea afecta semnificativ finanțarea campaniilor democrate pentru alegerile intermediare din 2026.

Binaifer Nowrojee. Credit line: Andres Kudacki / AP / Profimedia

Activitatea filantropică continuă

În ciuda presiunilor, Open Society Foundations se pregătește să distribuie donații de 1,4 miliarde de dolari în 2025. Organizația acordă anual sute de granturi către diverse cauze, de la susținerea drepturilor reproductive până la combaterea efectelor schimbărilor climatice în Africa.

Recent, George Soros a făcut o donație de 10 milioane de dolari pentru redesenarea circumscripțiilor electorale din California, cea mai mare contribuție pentru această inițiativă democrată menită să contracareze eforturile similare ale republicanilor din alte state.

Context politic și istoric

George Soros a fost activ în filantropie din anii 1970, distribuind aproximativ 32 de miliarde de dolari prin fundațiile sale. Pe măsură ce influența sa a crescut, numele lui a devenit un simbol polarizant în politica globală. Viziunea sa asupra democrației liberale și disponibilitatea de a investi masiv în activiști și organizații locale l-au transformat într-o țintă preferată a conservatorilor din întreaga lume.

Relația cu Trump s-a deteriorat treptat. Dacă în prima campanie prezidențială Trump nu s-a concentrat special asupra lui Soros, atacurile au devenit din ce în ce mai frecvente. În 2023, după acuzațiile penale din Manhattan, Trump l-a atacat pe procurorul Alvin Bragg pentru legături cu Soros. Recent, președintele a sugerat că George și Alex Soros ar trebui acuzați în baza legii RICO privind organizațiile corupte.

Acuzațiile și apărarea

Un memorandum al Departamentului de Justiție citează un raport al unui think tank conservator care acuză fundațiile Soros de susținere a terorismului prin finanțarea unor organizații precum Mișcarea Sunrise. Aceste acuzații se bazează pe legătura cu proteste în Georgia unde unii manifestanți au fost acuzați de terorism.

Open Society Foundations respinge categoric aceste acuzații, precizând că granturile pentru Mișcarea Sunrise au fost destinate exclusiv scopurilor specifice, precum lobby nepartizan pentru criza climatică. Nowrojee a declarat ferm că organizația condamnă și nu finanțează terorismul.

Retragerea donatorilor democrați

Presiunea asupra familiei Soros survine într-un moment dificil pentru finanțarea democrată. Mai mulți donatori importanți, inclusiv Reid Hoffman și Karla Jurvetson, s-au retras sau au redus semnificativ contribuțiile în 2025, dezamăgiți de rezultatele alegerilor din 2024 și temându-se să devină următoarele ținte ale lui Trump.

În contrast, republicanii înregistrează o creștere financiară spectaculoasă. Organizațiile lui Trump au strâns 117 milioane de dolari, comparativ cu 80 de milioane de dolari strânși de Comitetul Democrat pentru Campania Congresului în aceeași perioadă.

Mobilizarea susținătorilor

Pentru prima dată, cercul apropiat al lui George Soros încearcă să mobilizeze sprijin public pentru familie. Michael Vachon, consilierul politic al miliardarului, a solicitat asociaților să se exprime deschis în favoarea Open Society Foundations și să semneze o petiție de susținere.

Alex Soros continuă activitatea publică, călătorind la conferințe internaționale și întâlnindu-se cu personalități influente. Recent, el a participat la o ședință a Crisis Group în Sarajevo și s-a deplasat la Londra, demonstrând că nu intenționează să se retragă din viața publică.