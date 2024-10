Cum se schimbă creierul bărbaților care devin tați: „Paternitatea este o experiență de tip win-win, iar rolul tatălui este la fel de important ca al mamei”

Specialiștii în neuroștiință au descoperit că nu numai copiii au de câștigat din punct de vedere psihologic de pe urma prezenței și implicării tatălui în creștere, îngrijire și educație. Și aceștia din urmă au un beneficiu de pe urma copiilor, dezvoltând empatia și compasiunea.

Majoritatea cercetărilor dedicate paternității s-au concentrat pe modul în care copiii beneficiază de prezența tatalui sau a unui tutore de sex masculin. Cercetările au demonstrat însă că există o serie de efecte pozitive ale educației parentale în rândul bărbaților, tații considerând că timpul petrecut cu copiii lor este plin de satisfacții și împliniri la multe niveluri.

Un studiu longitudinal realizat pe parcursul a patru decenii, pe mai mult de 200 de tați, a scos la iveală faptul că atât băieții cât și fetele care i-au avut pe tați în preajma lor, au devenit adulți mai încrezători, mai maturi și mai autonomi. De cealaltă parte, contrar credinței populare, carierele bărbaților nu au avut de suferit atunci când au devenit tați ori și-au intensificat implicarea.

Psihologii Joseph Pleck, John Snarey și Anthony Maier, autorii studiului, au ajuns la concluzia că paternitatea este o experiență de tip win-win, iar rolul tatălui este la fel de important ca al mamei.

După nașterea copilului, tații renasc neuronal!

Cercetările neuroștiințifice legate de paternitate scot la lumină informații foarte interesante, cum este aceea că atunci când bărbații devin tați, experimentează o renaștere neuronală. Între ei și copiii lor se stabilește rapid o legătură biochimică, similară celei care se formează între mame și fetușii lor în perioada sarcinii. Creierul unui tată își modifica de obicei producția hormonală și activitatea neuronală în funcție de responsabilitățile sale specifice de părinte. Mai mult, acesta poate comuta „Înainte” și „Înapoi” între o rețea orientată spre legături sociale și vigilență și una concepută pentru planificare și gândire.

„Modificările creierului pe care le experimentează bărbații pot sprijini capacitatea de a forma o legătură cu bebelușul și de a se conecta în mod sensibil la copil, deoarece acest lucru este important pentru supraviețuirea speciei”, a afirmat Darby Saxbe, profesor de psihologie la Universitatea din California de Sud, care a a studiat modificările structurale ale creierului.

Mai puțină materie cenușie, mai multă motivație și implicare

Studiul „First-time fathers show longitudinal gray matter cortical volume reductions: evidence from two international samples”, publicat in Oxford Academic, a analizat date de neuroimagistică structurală colectate de la 40 de bărbați, înainte și după nașterea primului lor copil. În ambele probe au fost identificate reduceri structurale corticale, în special în cadrul modului implicit și a rețelelor de percepție vizuală. Acest studiu avansează cunoștințele despre neuroplasticitatea structurală legată de experiența paternă.

Cercetătorii au observat că aceste modificări au avut loc în principal în cortexul cerebral, care joacă un rol în funcționarea executivă, inclusiv în memorie, gândire, raționament, învățare, rezolvarea problemelor și procesarea emoțională. Se crede că această reducere, un tip de proces de raționalizare, ajută creierul să proceseze informații mai eficient.

Într-un studiu ulterior, ei au descoperit că tații începători care au experimentat o reducere mai semnificativă a volumului materiei cenușii în cortexul cerebral, au raportat mai multă motivație și implicare, s-au simțit mai legați de bebelușii lor înainte de naștere si, ulterior, au petrecut mai mult timp cu ei. Gradul de plasticitate a creierului la tați poate fi legat de cât de mult interacționează cu copilul lor.

Studiul „Fathers’ oxytocin responses to first holding their newborns: Interactions with testosterone reactivity to predict later parenting behavior and father-infant bonds”, publicat pe site-ul National Library of Medicine (Biblioteca Națională de Medicină prezidată de Centrul Național de Biotehnologie Informatică al Statelor Unite ale Americii) a arătat faptul că bărbații experimentează și modificări hormonale înainte și după ce devin tați. Când își țin nou-născutul în brațe pentru prima dată, tații primesc și ei un aport de oxitocină, hormonul iubirii și al atașamentului.

