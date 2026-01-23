Cum se vor calcula impozitele pe proprietate din 2027. Ilie Bolojan oferă exemplul din „aproape toate țările europene”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că România s-a angajat în PNRR că „va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piață”, precizând că la Ministerul de Finanțe se lucrează la un soft în acest sens.

Premierul a spus, la Radio România Actualități, că în „aproape toate țările europene” se folosește valoarea de piață ca bază de calcul pentru impozitul pe proprietate.

„Noi am rămas cu niște indicatori vechi, în care valoarea era un de tip contabil, definită, după care se aplicau diferite procente, în funcție de localitate, în funcție de zonarea localității ș.a.m.d. Anul acesta am încercat să venim cu o formulă care să se apropie de valoarea de piață medie din România”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că la Ministerul Finanțelor se lucrează la un soft.

„În momentul în care acest soft, care este în lucru la Ministerul de Finanțe, printr-o colaborare cu Banca Mondială, va fi finalizat în acest an, el primește date din piață. Toate tranzacțiile care se fac în România trebuie comunicate într-un sistem, în așa fel încât, din sutele de mii de tranzacții care se fac într-un an de zile, să determini valoarea de piață a unor imobile în zona Militari, în București, sau într-un cartier din Timișoara sau din Iași ș.a.m.d., sau într-o comună din România”, a continuat liberalul.

„Nu e vorba de o creștere, e vorba de o rafinare a acestor date”

Premierul a spus că „ar trebui ca din 2027 primăriile și cetățenii să aibă un soft în care să se vadă valoarea de piață a imobilelor din fiecare localitate, cât de cât pe zone, care să fie o bază de calcul pentru impozitele locale”.

„Deci nu e vorba de o creștere, e vorba pur și simplu de o rafinare, de o granulare a acestor date, pe care astăzi nu le avem, lucrăm la ele”, a adăugat Bolojan.

El a explicat că „valoarea unui impozit se determină din două componente, baza, valoarea de piață, și procentul de impozitare”, iar primăriile vor putea „să regleze” procentul.

„Chiar dacă, ipotetic, baza de impozitare, valoarea de piață, este mai mare decât valoarea de astăzi, astăzi e undeva, cred, puțin peste 500 de euro pe metru pătrat, sigur, în zona de rural este mai mică, sigur, în zona de urban este mai mare, dar în acest calcul va putea fi reglat de către primării în așa fel încât nivelul impozitelor din România să nu fie diferit într-o proporție generală, în 2027 față de 2026”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

