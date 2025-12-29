Cum și-a salvat un texan fiica de 15 ani după ce aceasta fusese răpită de pe stradă. Abia apoi a intervenit poliția

Un tată din Texas a folosit funcția de control parental de pe telefonul mobil al fiicei sale adolescente pentru a o găsi și a o ajuta să se salveze după ce aceasta a fost răpită sub amenințarea cuțitului în timp ce își plimba câinele în ziua de Crăciun, scrie The Guardian.

Fata de 15 ani aflată în centrul acestui caz care a atras rapid atenția națională în SUA în weekend, a fost răpită în suburbia Porter din Houston.

Părinții ei au spus că adolescenta a ieșit să-și plimbe câinele și nu s-a întors la ora la care trebuia, potrivit unei declarații a biroului șerifului din județul Montgomery.

Tatăl ei i-a localizat ulterior telefonul prin intermediul funcției de control parental a dispozitivului. Telefonul se afla la aproximativ 3,2 km distanță de el, într-o zonă izolată, parțial împădurită, din comitatul vecin Harris.

Adjunctul șerifului a declarat că tatăl s-a îndreptat spre acel loc și și-a găsit fiica și câinele într-o camionetă, alături de un bărbat parțial dezbrăcat. Ea a reușit să scape cu ajutorul tatălui ei, care a sunat la poliție.

Anchetatorii au aflat ulterior că bărbatul care a răpit-o pe fată a amenințat-o cu un cuțit și apoi a răpit-o de pe stradă. Martorii de la locul răpirii au furnizat o descriere detaliată a vehiculului implicat în răpire și a șoferului acestuia, ceea ce i-a condus pe polițiști la identificarea lui Giovanni Rosales Espinoza, în vârstă de 23 de ani, ca suspect, potrivit biroului șerifului.

Poliția l-a localizat ulterior pe Rosales – descris ca fiind din Porter – și l-a arestat fără alte incidente. Polițiștii au anunțat că l-au pus sub acuzare pentru răpire cu circumstanțe grave, precum și de indecență în prezența unui minor. Nu i s-a stabilit încă o cauțiune și, duminică, el se afla încă în arest.

