Cum susține Traian Băsescu că l-ar fi abordat pe Donald Trump dacă era tot el acum la Cotroceni

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni, la Digi24, că el ar fi transmis administrației Trump un raport „cinstit” cu privire la decizia autorităților române de a anula alegerile prezidențiale din 2024 dacă s-ar fi aflat și astăzi la Cotroceni. Cu această ocazie, el a reluat acuzația conform căreia scrutinul n-ar fi fost anulat din cauza lui Călin Georgescu, ci pentru că PSD nu avea „niciun reprezentant” în al doilea tur, în care intraseră Georgescu și Elena Lasconi.

Întrebat cum l-ar fi abordat pe Trump dacă era și astăzi Președinte al României, Băsescu a răspuns: „În primul rând, aș trimite un raport cu privire la realitatea alegerilor, dar unul cinstit, chiar dacă ar trebui să spun, „frate Trump, am făcut o mare greșeală anulând alegerile, le-am pus din nou pe șine și vom avea alegeri libere și corecte”.

„Vă pot spune că este vital să se întâmple acest lucru, să nu încercăm să mințim pentru că se știe care e realitatea la noi, iar în Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, pe care l-am convenit cu președintele Obama, una din obligațiile asumate de ambele state este stat de drept. Este înscrisă ca obligație în parteneriatul nostru strategic. Din acest motiv, când au fost evenimentele din Statele Unite când Trump a pierdut alegerile în fața lui Biden, noi am primit o informare, ca de altfel toți aliații, un raport oficial de la Washington, care au fost evenimentele, cum s-au soluționat ș.a.m.d.”, a continuat Traian Băsescu.

Cu un astfel de raport, a adăugat fostul șef al statului român, „deschizi ușa, pe urmă te duci să vorbești, dar totul este ca raportul să nu fie o minciună”.

„Pentru că, spre exemplu, în ce mă privește, n-am să cred niciodată că motivul anulării alegerilor a fost Călin Georgescu. Îl consider un șarlatan, dar nu el a fost motivul anulării alegerilor. Și vă invit să facem un exercițiu – dacă ar fi fost în turul 2 Ciolacu și Călin Georgescu, s-ar fi anulat alegerile? Nu vreau un răspuns, dar e o întrebare pe care mi-am pus-o și am ajuns la concluzia că oricum aș da-o nu ies la o soluție, așa că am renunțat să îmi dau un răspuns, altul decât cel care vine în mod firesc. Dacă PSD ar fi avut pe Ciolacu în turul 2, alegerile nu se anulau. Dacă n-au avut niciun reprezentant, alegerile s-au anulat”, a adăugat Traian Băsescu.

În 6 decembrie, Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale pe baza rapoartelor prezentate de serviciile de informații în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, invocând printre altele nevoia de excludere a ingerințelor statale sau non-statale. Într-o conferință de presă din 18 decembrie, fostul președinte Klaus Iohannis a afirmat că Rusia a fost statul implicat în prezidențialele românești.

După victoria de la alegerile din SUA, oficiali ai administrației Biden au criticat în mai multe rânduri decizia autorităților române de a anula scrutinul prezidențial, oferind țara noastră drept exemplu negativ în privința standardelor democratice.