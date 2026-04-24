Cum va arăta proiectul final privind eliminarea „băieților deștepți” din energie / Cât de mult crește garanția pentru racordare

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va publica, luni, în consultare publică, o nouă formă a proiectului de modificare a reglementărilor privind racordarea la rețele, potrivit unui anunț făcut vineri de ANRE și Guvern.

Schimbările vin după ce Guvernul a cerut garanții financiare pentru racordarea la rețeaua electrică mai mari decât a propus inițial ANRE printr-un proiect supus dezbaterii publice la începutul lunii martie.

Pe scurt, potrivit proiectului, garanția pentru racordare crește de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare. Această prevedere era și în forma inițială a proiectului. Guvernul a cerut însă garanții și mai mari, afirmând că „această creștere, deși necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema”, a precizat Executivul.

Astfel, în noul proiect, se instituie o garanție nouă pentru participarea la licitațiile de alocare de capacitate. În plus, autorizațiile de înființare nu vor mai putea fi obținute și prelungite decât cu garanții financiare, a transmis ANRE.

Aceste modificări au loc după ce premierul a acuzat, în mai multe rânduri, „investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a anunțat că s-a întâlnit cu George Niculescu, șeful ANRE, convenind să pună în dezbatere publică noul proiect. „S-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflați în procesare. Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, Guvernul pregătește o ordonanță de modificare a legislației primare. După perioada de dezbatere publică de 10 zile, în prima jumătate a lunii mai, regulamentele și actele normative ar putea fi adoptate.

Președintele ANRE: Ne asigurăm că avem MW pe hârtie

Potrivit ANRE, vor fi instituite mai multe paliere de garanții financiare și mai multe măsuri de siguranță că proiectele vor fi finalizate. În același timp, ANRE va modifica și Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice. Va fi introdusă o garanție care trebui plătită de către solicitant la momentul solicitării autorizației de înființare sau la momentul prelungirii ei, dacă ea este deja emisă în prezent, iar proiectul nu este finalizat.

„Adică ne asigurăm că avem MW reali, racordați în rețea, nu MW pe hârtie. Și ne mai asigurăm că stopăm schemele de îmbogățire rapidă de pe platforme de vânzare online cu amănuntul. Tranziția energetică nu se face cu proiecte vândute pe OLX”, a declarat președintele ANRE George Niculescu.

Cele mai importante modificări din noul regulament:

Instituirea unei garanții de 20 de euro per kilowatt instalat care va fi depusă pentru ca solicitantul să poată participa la licitația de alocare a capacităților disponibile de racordare pentru noile proiecte de producție și stocare de energie din toamna acestui an. Această garanție va fi eliberată sau executată la finalizarea licitației.

Instituirea unei garanții de 20% din valoarea tarifului de racordare care trebuie constituită după ce solicitantul depune cererea de racordare și se elaborează și se avizează de către operator studiul de soluție.

Instituirea unei garanții de 30 de euro per kilowatt instalat care trebuie constituită la momentul solicitării Autorizației de Înființare, drept o condiție pentru obținerea ei. Pentru Autorizațiile de Înființare care sunt deja emise în acest moment, garanția de 30 de euro per kilowatt instalat va trebui constituită dacă beneficiarul nu finalizează investiția în termenul de valabilitate și va solicita ANRE prelungirea Autorizației de Înființare. Această garanție se eliberează la momentul finalizării investiției.

„Poate cea mai importantă modificare care pune capăt schemelor de îmbogățire rapidă de pe OLX cu proiecte de energie este instiuirea unei garanții de 30 de euro per kilowatt ca și condiție pentru obținerea Autorizației de Înființare sau pentru prelungirea ei, dacă vorbim despre o Autorizație deja emisă, dar pe care beneficiarul vrea să o prelungească. Este cea mai amplă reformă a mecanismelor de racordare și licențiere pe care ANRE o pune în operă”, a precizat Niculescu.

Nepotul lui Ciolacu a vândut un proiect pe hârtie

Premierul a spus în mai multe rânduri că acești „băieți deștepți” obțin documentații și avize tehnice de racordare (ATR) pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă.

Una dintre cele mai cunoscute afaceri făcute astfel a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu, conform unor dezvăluiri HotNews din 2024.

Unele firme, după ce obțin avizele de la ANRE și de la operatorii de rețea, le scot la vânzare pe internet. Situația a fost semnalată și de președintele Autorității Naționale de Reglementare, George Niculescu.