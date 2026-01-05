Cum va „conduce” Trump Venezuela, după decapitarea regimului de la Caracas. SUA au planuri clare pentru viitorul imediat, dar discuțiile despre alegeri „sunt premature”

Donald Trump urmărește operațiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro într-o cameră specială din reședința sa de la Mar-a-Lago, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Images

Washingtonul dorește o administrație flexibilă în Venezuela, dispusă să îi urmeze directivele, și crede că actuala lideră interimară, fosta vicepreședintă a lui Nicolas Maduro, este persoana potrivită. Armada americană mobilizată în Caraibe este instrumentul de presiune, scriu CNN și Reuters.

Administrația președintelui Donald Trump face în acest moment eforturi pentru a construi un guvern interimar flexibil în Venezuela, după capturarea lui Nicolás Maduro, au explicat oficialii americani pentru presa de la Washington.

SUA acordă prioritate stabilității administrative și reparării infrastructurii petroliere a țării, în detrimentul unei tranziții imediate spre democrație, au spus oficialii citați de CNN.

Delcy Rodríguez, văzută ca alternativa viabilă la Maduro

Oficialii au descris un efort complex de utilizare a forței militare și economice americane pentru a-i influența pe liderii regimului Maduro rămași în Venezuela după capturarea acestuia.

În special, oficialii americani s-au concentrat în mod direct asupra vicepreședintei țării, Delcy Rodríguez, pe care consilierii lui Trump au identificat-o cu săptămâni în urmă ca o alternativă viabilă, deși nu permanentă, la Maduro.

În ciuda criticilor inițiale ale lui Rodríguez la adresa SUA în legătură cu capturarea lui Maduro, oficialii americani au rămas în privat optimiști că ea va colabora cu Statele Unite.

Duminică seara, Rodríguez a adoptat deja un ton mai moderat, solicitând „cooperarea” cu SUA. Rodríguez a declarat că Venezuela va „acorda prioritate” evoluției către „relații internaționale echilibrate și respectuoase” cu SUA și cu regiunea.

Companiile energetice din SUA, invitate să se întoarcă în Venezuela

Oficialii SUA, printre care secretarul de stat Marco Rubio, consilierul Stephen Miller și secretarul apărării Pete Hegseth, au lucrat la dezvoltarea unei structuri pentru guvernul Venezuelei în urma capturării lui Maduro, potrivit unui oficial american de rang înalt.

Secretarul de interne Doug Burgum și secretarul energiei Chris Wright au fost însărcinați să convingă companiile energetice americane să se întoarcă în Venezuela și să investească în infrastructura petrolieră învechită a țării.

Presiunile la adresa Venezuelei vor fi asigurate de armada masivă mobilizată de Trump în Caraibe.

Un protectorat temporar

Au rămas totuși multe întrebări cu privire la modul în care SUA intenționează să stabilească ceea ce echivalează cu un protectorat temporar într-o țară cu 31 de milioane de locuitori.

SUA nu au mai avut o prezență oficială în Venezuela de când ambasada la Caracas s-a închis în 2019.

Iar riscurile pentru Trump par semnificative, chiar dacă el a respins îngrijorările și a amenințat cu mai multe acțiuni militare dacă Rodríguez nu se supunea cererilor sale.

Chiar și obiectivul său imediat – obținerea accesului SUA la vastele rezerve de petrol ale Venezuelei – ar putea pune trupele americane în pericol dacă, așa cum a sugerat Trump, acestea ar fi dislocate pentru a proteja acele resurse.

Misiunea lui Rubio

Duminică, Rubio – unul dintre principalii arhitecți ai politicii lui Trump în Venezuela, despre care președintele a spus că va fi inclus în grupul care „conduce” țara – a oferit o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă acest lucru.

„Ceea ce conducem este direcția în care se va îndrepta situația”, a declarat el la ABC News. „Adică, avem pârghii. Și folosim aceste pârghii”, a asigurat el.

Această pârghie, a spus el, include blocarea petrolierelor și prezența militară americană continuă în jurul Venezuelei.

O sursă din administrație a spus, de asemenea, că sancțiunile petroliere vor rămâne în vigoare pentru moment.

„Noii lideri ai Venezuelei trebuie să îndeplinească cerințele noastre”

„Când președintele a spus că Statele Unite vor conduce Venezuela, asta înseamnă că noii lideri ai Venezuelei trebuie să îndeplinească cerințele noastre”, inclusiv încetarea traficului de droguri și arme, a declarat duminică pentru CNN președintele Comisiei de Informații a Senatului, Tom Cotton.

„Vrem ca ei să-i expulzeze pe cubanezi, iranieni și pe extremiștii islamici și vrem ca ei să se întoarcă în lumea civilizată și să fie un vecin bun care contribuie la stabilitate, ordine și prosperitate”, a spus republicanul din Arkansas.

Amenințarea lui Trump

În culise, oficialii americani s-au concentrat asupra lui Rodríguez, despre care cred că ar putea asigura o tranziție stabilă și ar putea oferi o relație mai profesională decât Maduro, garantând în același timp protejarea viitoarelor investiții americane în energie.

Trump a lansat o amenințare împotriva lui Rodríguez duminică, spunând într-un interviu acordat The Atlantic: „Dacă nu face ceea ce trebuie, va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”.

Administrația pare să fi renunțat la lidera opoziției, María Corina Machado, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în acest an. Unii consilieri l-au avertizat pe Trump de luni de zile că Machado nu era o alegere sigură și că nu a fost testată la putere.

În ciuda încercărilor anterioare ale lui Machado de a face apel la Trump, acesta a afirmat sâmbătă că ea nu are „respectul” necesar pentru a conduce Venezuela.

În schimb, Trump a spus că Rodríguez – membră a unui regim pe care SUA l-au declarat anterior ilegitim – va deține puterea în Caracas atâta timp cât „face ceea ce vrem noi”, promițând să lanseze o a doua rundă de atacuri dacă ea nu va accepta.

Cu ochii pe Rodríguez

În declarațiile inițiale, Rodríguez a spus că Maduro este în continuare șeful statului și că operațiunea SUA de capturare a acestuia a fost o „barbarie”.

Oficialii americani au considerat însă că aceste comentarii erau destinate publicului intern din Venezuela.

În comentariile de duminică seara, Rodríguez s-a adresat direct președintelui SUA.

„Domnule președinte Donald Trump: popoarele noastre și regiunea noastră merită pace și dialog, nu război. Acesta a fost întotdeauna mesajul președintelui Nicolás Maduro și este mesajul întregii Venezuele în acest moment”, a spus ea.

Duminică, Rubio a declarat că SUA o vor judeca pe Rodríguez pe baza acțiunilor sale viitoare, și nu pe baza declarațiilor sale din trecut.

„Vom face o evaluare pe baza a ceea ce fac, nu a ceea ce spun public între timp, nu a ceea ce știm că au făcut în trecut în multe cazuri, ci a ceea ce fac în viitor”, a spus el.

Rubio a refuzat să ofere detalii despre conversațiile sale cu Rodríguez, dar a declarat pentru NBC că „ne așteptăm să vedem mai multă conformitate și cooperare decât am primit până acum”.

Democrația nu este o prioritate imediată

Doi foști înalți oficiali ai Departamentului de Stat au declarat sâmbătă că Rodríguez ar fi încheiat sau ar încheia un acord cu administrația Trump doar dacă aceasta ar oferi protecție conducerii.

„Delcy nu își va pune capul pe butuc și nu va spune: «Dați-i drumul»”, a declarat un fost oficial care o cunoaște.

„Orice acord care va fi încheiat trebuie să fie făcut într-un mod care să ofere un anumit grad de protecție conducerii”.

Acest oficial a descris-o pe Rodríguez ca fiind „o stângistă foarte dedicată” și a declarat pentru CNN că nu crede că oficialii care și-au dedicat viața cauzei ar renunța atât de ușor la ea pentru a deveni „lachei”.

„Cred că vor cere multe garanții”, a spus oficialul.

Todd Robinson, care a fost ambasadorul interimar al SUA în Venezuela în timpul primului mandat al lui Trump, a spus și el că Rodríguez ar putea accepta un acord cu administrația „în speranța că va putea rămâne și că va putea, într-un fel, să rămână la conducerea aparatului politic existent”.

Trump nu a menționat, cel puțin în acest weekend, dacă dorește ca Venezuela să revină la democrație.

Duminică, Rubio a declarat că SUA doresc să vadă o tranziție democratică în Venezuela, dar a susținut că administrația „trebuie să se ocupe de realitatea imediată”. El a spus că discutarea unui calendar potențial pentru alegerile din Venezuela este „prematură”.

„Avem probleme pe termen scurt care trebuie rezolvate imediat. Cu toții dorim să vedem un viitor luminos pentru Venezuela, o tranziție către democrație”, a declarat el la NBC.