Cum va fi guvernarea Luca Niculescu. Un gest surprinzător al lui Nicușor Dan dă un indiciu 

La Cotroceni, când guvernul a depus jurământul, președintele i-a mulțumit lui Ilie Bolojan, dar nu a mulțumit PSD, cel care și-a asumat guvernarea. Nu a fost o scăpare, ci un mesaj.

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De marți, 20 octombrie, România are un nou Guvern. Cabinetul Luca Niculescu a trecut de Parlament, cu 280 de voturi. Nici bine nu se număraseră acestea că fiecare actor politic a dat tonul pentru ceea ce urmează.

De unde pleacă Guvernul Niculescu

Momentul instalării noului guvern nu este unul care să facă fericit vreun politician, cu atât mai mult cu cât partidele se gândesc deja la alegeri. România traversează o profundă criză bugetară, iar spațiul de manevră este limitat.

Dincolo de mesajele optimiste lansate de premier referitoare la creșterea unor venituri, acestea vor depinde de evoluția finanțelor țării. România intră în noua etapă de guvernare cu dezechilibre structurale majore care limitează capacitatea de acțiune a statului, scrie chiar în programul de guvernare.

Aceasta este realitatea, iar orice ban cheltuit greșit înseamnă junk. De aici pornește la drum Guvernul Luca Niculescu.

Niculescu a fost temperat în promisiuni

Premierul Luca Niculescu a ales o comunicare sobră, atât în discursul din parlament, cât și în declarațiile ulterioare date până târziu în noapte, după prima ședință de guvern.

A fixat prioritățile în discursul public: rectificarea bugetară, bugetul pentru anul viitor și pregătirea pentru iarnă.

A fost temperat în promisiuni. „Toți ne dorim să trăim mai bine. Toate deciziile le vom lua nu prin declarații la tv, ci în sedințe de guvern, cu avizul Ministerului Finanțelor și semnătura premierului”, a spus el, la finalul ședinței de guvern, întrebat dacă va scădea TVA-ul, va indexa pensiile sau va elimina CASS.

Premierul le-a mulțumit lui Tomac, Veștea și Mureșan

Cu câteva ore înainte, la fel de rezervat a fost și în discursul din parlament: „Pensiile vor fi indexate începând cu 2027 în limitele traiectoriei deficitului. Pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse, gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de un sprijin țintit”.

Le-a mulțumit tuturor, inclusiv lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan și nu a deschis niciun front, poziție explicabilă având în vedere acordurile pe care le-a făcut pentru susținerea sa, cel puțin pentru următoarele șase luni.

Grindeanu și sceneta grelei moșteniri

Cu 12 miniștri PSD în guvern, dar fără premier, Sorin Grindeanu încearcă să arate că este, de fapt, liderul informal al Guvernului. În discursul din ședința pentru învestirea Guvernului, a cerut o analiză de la Ministerul Finanțelor ca să facă nota de plată lui Ilie Bolojan.

La câteva minute după, vorbea deja de faptul că „PNL și USR ne-au lăsat gropi bugetare uriașe”. „Primul pas este ca românii să știe adevărul. Știm că așteptările după un an și jumătate de austeritate cruntă sunt uriașe. Dar trebuie să știm exact pe ceea ce ne bazăm”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu joacă sceneta grelei moșteniri, conștient de faptul că nu poate livra prea mult din ce a promis în ultima jumătate de an. O va face cât îi va folosi. Deocamdată, încă poate stoarce puncte dând vina pe Ilie Bolojan.

Reflexul PSD de a întoarce armele

Dacă lucrurile vor merge prost cu guvernarea, PSD nu va ezita să se întoarcă împotriva lui Luca Niculescu.

Dacă vor merge bine, își va aroga meritele. Cu sau fără Grindeanu, iar aceasta este o miză importantă pe termen mediu pentru liderul PSD, pândit de tabăra din partid care nu ar fi spus nu unei colaborări cu AUR pentru a prelua puterea.

Bolojan merge în opoziție, dar nu e singur

Instalarea Guvernului Niculescu dominat de PSD îi pică bine fostului premier Ilie Bolojan. Liderul PNL își umează planul de legitimare ca lider al opoziției la PSD și prezidențiabil al dreptei.

El nu l-a atacat pe Niculescu pentru înțelegerea cu PSD, mutând responsabilitatea unui eșec în tabăra social-democrată.

„Am așteptări scăzute de la acest guvern. Este același PSD care a blocat reforma statului, pentru că un stat reformat nu mai poate fi controlat ca o feudă. Am văzut că PSD a avut soluții minunate pentru toate problemele cât timp răspunderea era la altcineva. Acum trebuie să aplice aceste soluții și, în același timp, să atingă țintele asumate”, a spus el în Parlament, lovind pe rând în miniștrii social-democrați de la Sănătate, Muncă sau Justiție.

Până acum Ilie Bolojan a reușit să-i țină ca aliați pe cei din USR și UDMR, alături de care merge în opoziție. Colaborarea ar urma să se intensifice odată cu apropierea anului electoral când PNL și USR trebuie să decidă dacă merg în fața alegătorilor împreună sau separat.

AUR aleargă singur și nu-l deranjează nimeni

Cu o cotă de peste 40% în ultimele sondaje, AUR nu a fost amintit de niciunul dintre actorii principali ai zilei. Nici măcar când George Simion a strigat de la tribuna parlamentului „Libertate pentru Călin Georgescu!”, arestat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe grave.

De asemenea, Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară. Totodată, campania sa prezidențială construită în social media cu o componentă puternică de dezinformare a fost motiv de anulare a alegerilor.

În programul de guvernare însă extremismul și social media nu sunt menționate deloc, iar dezinformarea apare o singură dată într-o înșiruire la capitolul „diplomație culturală și științifică, reziliență democratică și informațională”.

Nicușor Dan i-a mulțumit lui Bolojan și nu a pomenit de PSD

După cinci luni de coordonare cu PSD, președintele Nicușor Dan a făcut un gest neașteptat la ceremonia de învestire a Guvernului Niculescu. I-a mulțumit lui Ilie Bolojan pentru efortul din lunile de criză pentru ca România să funcționeze.

Este pentru prima oară când a făcut-o de la izbucnirea tensiunilor pe scena politică, timp în care a evitat orice poziționare față de fostul premier, cu atât mai mult una apreciativă.

Le-a mulțumit, de asemenea, lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, primii trei premieri desemnați care nu au reușit învestitura, și apoi l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru „abilitățile” care au dus la instalarea unui Guvern după aproape șase luni.

Președintele nu a mulțumit însă și PSD cu care și-a plănuit din mișcările politice și care și-a asumat practic formarea noului guvern în care are 12 miniștri din 18. Poate fi începutul unei distanțări. Dar poate fi și semnul că va schimba tonul față de liderii social-democrați?

Nu a fost o scăpare, ci un mesaj, așa cum a făcut-o și la desemnarea lui Luca Niculescu, și când a amenințat cu anticipatele pentru ca acest guvern să treacă. Nicușor Dan nu vrea să fie un președinte pus în geam de PSD, ci cel care face jocurile. Până acum a reușit.