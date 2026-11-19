Unificarea de comunități este în folosul cetățeanului, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a susținut că doar partidul său este capabil să facă o reformă a administrației publice locale.

Întrebat într-un interviu difuzat joi seară de Digi24 cum comentează afirmația primarului din Sectorul 3, Robert Negoiță, care spusese că el crede că președintele Nicușor Dan a „condiționat” PSD să facă reforma administrativă, Sorin Grindeanu a răspuns scurt: „Nu comentez prostii”.

El a precizat că Ministerul Dezvoltării ar putea lansa mâine o primă formă a proiectului privind comasarea voluntară de localități.

„Cetățeanul trebuie să înțeleagă și va înțelege, printr-o foarte bună comunicare, că e în folosul său să existe această unire și unificare de comunități. Cred că mâine Ministerul Dezvoltării va pune în transparență prima formă de proiect de ordonanță legată de această unificare benevolă, voluntară. Vor vedea că vor avea reduceri la impozitele locale, pe patru-cinci ani, de 50%”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că este vorba despre criterii care țin „inclusiv de eligibilitate pentru proiectele europene și pentru programe naționale” și că, din punct de vedere administrativ, o comunitate puternică poate oferi servicii publice mai bune.

„7 din 10 localități din România, în acest moment, nu se pot susține economic”, a adăugat social-democratul.

„Nu dispare nicio localitate”

Sorin Grindeanu a infirmat o serie de „temeri” pe care a spus că le-a auzit în spațiul public după ce a vorbit despre reforma administrativă.

„Nu dispare nicio localitate. Localitățile rămân la fel. Nu se șterg de pe hartă localitățile. Nu despre asta este vorba. E vorba de o nouă reorganizare. Trebuie să își schimbe buletinele… Nu vă supărați, astea sunt lucruri administrative pe care le gestionăm, nu trebuie să își schimbe nimeni nimic. Putem să facem toate aceste lucruri prin reglementări ale legii, astfel încât să venim în ajutorul cetățeanului, nu să îl încurcăm”, a continuat el.

Liderul PSD a susținut că reforma trebuie să se producă și că nu va da înapoi.

„Nu voi ceda. Cu toate dezbaterile, care sunt foarte bune și trebuie să existe dezbateri în perioada următoare, și e foarte bine să existe, atât la nivel local, cât și la nivel central, reforma administrației publice locale din România trebuie să se întâmple. Dacă e vreun partid politic care poate să facă acest lucru, e Partidul Social Democrat. Restul sunt așa, pe margini, la aplauze și la fluierături, și la critici”, a mai declarat Grindeanu.

„Noi o facem, alții doar au dat din gură”

Întrebat despre riscul unei moțiuni de cenzură în cazul în care premierul va angaja răspunderea Guvernului pe reforma administrativă, liderul PSD a susținut că nu se teme de un astfel de scenariu.

„Și eu, și colegii mei suntem dispuși să ascultăm argumentele celorlalți. Nu suntem deținătorii adevărului absolut. Dacă se vine cu argumente valide legate de această reformă, n-am niciun motiv să nu le preiau, sau Ministerul Dezvoltării, sau Guvernul nu văd de ce ar avea motive să înlăture argumente care vin în ajutorul acestei reforme. Doar că noi o facem, alții doar au dat din gură. Dacă se vor gândi să facă moțiune, evident, e un mijloc constituțional, dar asta nu mă sperie”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a menționat, în contextul nemulțumirilor UDMR, că „trebuie să existe și criterii care țin de respectarea drepturilor minorităților”.

„Nimeni n-a spus că nu trebuie să ținem cont de acest lucru. Evident, vor fi prinse aceste lucruri în acest pachet legislativ. Nu cred că e cineva care să își dorească să treacă peste aceste lucruri. România e un bun exemplu din acest punct de vedere”, a spus președintele PSD.

Sorin Grindeanu a menționat și criteriile invocate de Dragoș Benea, coordonatorul grupului intern din PSD pentru reforma administrativ-teritorială, și a spus că i-a transmis să discute și cu Academia Română.

„Nu doar numărul de locuitori ai unei localități e important. Sunt alte cinci criterii, care țin de venitul pe cap de locuitor, de conectivitate, de nivelul serviciilor publice și de toate celelalte lucruri. Toate aceste lucruri în mod sigur pot fi îmbunătățite, urmare a dialogului pe care e obligatoriu să îl aibă Guvernul în perioada următoare, atât la nivel local, în acele comitete județene, cât și la nivel central, unde i-aș îndemna, și asta i-am spus și colegului meu Dragoș Benea să aibă în calcul, să discute și cu cei de la Academia Română”, a spus Grindeanu.