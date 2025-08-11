Cum vrea Macron să evite „un război permanent” în Gaza. Obiectivele trasate pentru o coaliție internațională

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a reiterat luni propunerea pentru „o misiune de stabilizare sub mandat ONU” pentru securizarea Fâşiei Gaza, denunţând „un dezastru anunţat” şi „înaintarea spre un război permanent”, după anunţul planului guvernului israelian de preluare a controlului asupra oraşului Gaza, relatează AFP şi DPA, preluate de Agerpres.

Anunţul autorităţilor israeliene privind „o extindere a operaţiunii lor în oraşul Gaza şi în taberele Mawasi şi reocuparea acestora de către Israel constituie un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi înaintarea spre un război permanent”, a declarat preşedintele francez.

Ostaticii israelieni şi locuitorii din Gaza „vor continua să fie primele victime ale acestei strategii”, a adăugat el.

Preşedintele francez a reacţionat la planul anunţat de guvernul condus de Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra oraşului Gaza şi de a viza ultimele bastioane ale Hamas, un plan care a atras critici la nivel global. Premierul israelian afirmă că această opţiune este „cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului” împotriva Hamas în Gaza.

Macron a propus „o coaliţie internaţională sub mandat ONU”, prioritățile fiind „combaterea terorismului, stabilizarea Gazei, sprijinirea populaţiilor sale şi stabilirea unei guvernări în pace şi stabilitate”.

„Am pus singurele fundaţii credibile pentru aceasta cu Arabia Saudită la New York, obţinând pentru prima dată un apel unanim pentru dezarmarea Hamas şi eliberarea ostaticilor”, a adăugat el.

Ideea unei astfel de misiuni a fost prezentată pe 30 iulie în cadrul unei conferinţe ONU, care s-a finalizat cu o declaraţie a 17 ţări, inclusiv Qatar şi Egipt. Această misiune ar fi destinată în special protejării populaţiei civile, „sprijinirii transferului responsabilităţilor de securitate” către Autoritatea Palestiniană şi furnizării „garanţiilor de securitate pentru Palestina şi Israel, inclusiv monitorizării” unui viitor armistiţiu.