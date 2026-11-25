Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunțe miercuri asupra unor contestații formulate atât de procurorii DIICOT, cât şi de Călin Georgescu la decizia Tribunalului Ilfov privind plasarea fostului candidat la prezidențiale în arest la domiciliu, în dosarul de înșelăciune.

Călin Georgescu se află deja în arest la domiciliu, cu brățara electronică, după ce Curtea de Apel Bucureşti a respins luni, definitiv, ca nefondată contestaţia procurorilor DIICOT la decizia Tribunalului Bucureşti de a înlocui arestul preventiv cu arestul la domiciliu.

Teoretic, Curtea de Apel poate astăzi lua act că această cauză este deja judecată și să mențină decizia.

Două decizii paralele

Situația juridică în care se află Georgescu este generată de existența a două hotărâri judecătorești, pronunțate de Tribunalul București și Tribunalul Ilfov, care au decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

La Tribunalul București s-au judecat măsurile preventive cerute de procurori pe durata anchetei, în timp ce la Tribunalul Ilfov s-a verificat măsura după ce dosarul a fost trimis în judecată.

Astfel, prima decizie a fost luată în 9 noiembrie de Tribunalul București și a fost contestată de procurorii DIICOT. Luni, Curtea de Apel București a respins definitiv contestația DIICOT, astfel că Georgescu a ieșit după gratii, după 55 de zile.

Tribunalul Ilfov, unde se judecă pe fond dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro, a decis, în 18 noiembrie, plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Decizia a fost contestată de procurorii DIICOT, care doresc menţinerea lui Georgescu în arest preventiv, dar şi de către Călin Georgescu, care vrea o măsură preventivă mai puţin restrictivă.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 12 noiembrie în dosarul în care este acuzat că l-a înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro. Geogrescu este acuzat de constituire de grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Georgescu a mai fost trimis în judecată alături de Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi pentru tentativă de lovitură de stat. De asemenea, el mai este judecat şi într-un alt dosar, în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovarea unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.