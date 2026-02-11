Decizia în prima cerere de suspendare a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, așteptată azi la Curtea de Apel București

Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe miercuri în dosarul deschis de avocata AUR Silvia Uscov, care vizează suspendarea decretelor de numire la Curtea Constituțională a judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Pronunțarea în această cauză a fost deja amânată de trei ori până în prezent.

Dosarul la care este așteptată astăzi o decizie din partea CAB reprezintă primul demers inițiat de avocata AUR Silvia Uscov împotriva celor doi judecători constituționali. Pe 30 și 31 decembrie, Uscov a depus la CAB două cereri privind suspendarea numirilor la CCR a judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Cele două solicitări au fost conexate într-un singur dosar și judecate în data de 5 ianuarie. De atunci, instanța a amânat succesiv luarea unei decizii.

Pe fondul amânărilor, avocata Silvia Uscov a introdus pe 13 ianuarie o a doua cerere de suspendare, simultan cu solicitarea de anulare a actelor de numire a celor doi judecători constituționali. Cea de-a doua cerere s-a judecat mai rapid.

Marți, CAB a respins cea de-a doua cerere de suspendare în cazul lui Dacian Dragoș și a dispus sesizarea CCR pentru a clarifica dacă sintagma „activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior” ar putea viza, pe de o parte, doar activitatea didactică din cadrul unei facultăţi de drept, și nu activitatea didactică de predare a diferitelor discipline de drept în cadrul oricăror facultăţi (ca instituţii de învăţământ superior).

Pe de altă parte, CCR trebuie să clarifice dacă sintagma ar putea viza exclusiv funcţia de avocat, judecător, procuror, notar sau consilier juridic, iar nu şi activitatea de cercetare (în domeniile dreptului), cercetare ştiinţifică (în domeniile dreptului), consultanţă juridică de specialitate inclusiv în administraţia publică ori în elaborarea de acte normative.

Avocata Silvia Uscov contestă numirea la CCR lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş pe motiv că nu îndeplinesc una dintre condiţiile pentru a fi numiţi în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de suspendare

Profesorul universitar Tudorel Toader, fost judecător constituţional, declara că, în opinia sa, ambele cereri de suspendare vor fi respinse, una ca inadmisibilă, cea a lui Mihai Busuioc, şi cealaltă ca neîntemeiată.

„Eu cred că atât sesizarea referitoare la Dacian Dragoş, cât şi cea referitoare la Mihai Busuioc vor fi respinse. Una ca inadmisibilă, privindu-l pe Busuioc, cealaltă ca neîntemeiată”, a declarat Tudorel Toader pentru News.ro.

Fostul judecător CCR a explicat că sesizarea în cazul lui Mihai Busuioc este inadmisibilă, întrucât acesta a fost numit printr-o hotărâre a Senatului şi, ca atare, nu poate fi contestată.

Potrivit lui Tudorel Toader, în cazul lui Mihai Busuioc, numit în funcţie la CCR printr-o hotărâre a Senatului, nu poate fi făcută nicio sesizare la Curtea Constituţională, întrucât această hotărâre nu este cu caracter normativ, ci individual. Cu alte cuvinte, numirea lui Mihai Busuioc nu poate fi contestată.

Cine sunt cei doi judecători CCR contestați

Dacian Cosmin Dragoş, numit de preşedintele Nicuşor Dan în funcţia de judecător la Curtea Constituţioonală, este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării si conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Este o personalitate recunoscută în domeniul dreptului administrativ și european.

Dacian Cosmin Dragoș a contribuit la elaborarea proiectului Codului de procedură administrativă (2006-2008 și 2020-2021) și a Codului Administrativ (2010-2011). De asemenea, a fost implicat în proiecte naționale și internaționale privind reforma administrației publice și statul de drept. A fost timp de 3 ani expert juridic în echipa României în litigiul arbitral Roșia Montană și în alte litigii arbitrale.

Mihai Busuic a devenit judecător al CCR în iulie 2025, fiind numit de Senat la propunerea PSD.

Până la numirea în CCR, Mihai Busuioc a fost, din octombrie 2017, președinte al Curții de Conturi. Anterior, el a fost secretar general al Guvernului, funcție din care s-a făcut remarcat după ce a refuzat să plece în momentul declanșării conflictului dintre Sorin Grindeanu (actualul lider al PSD) și PSD-ul condus de Liviu Dragnea.

A fost secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, în perioada în care instituţia era condusă Dragnea. După ce guvernul Ponta a picat în 2015, Busuioc a fost păstrat în guvernul tehnocrat la acest minister, de Vasile Dîncu.

Anterior, el a condus Agenţia Naţională de Cadastru (ANCPI), de unde a fost demis de Victor Ponta în 2012.

Busuioc a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu din București și are cursuri postuniversitare la Colegiul Național de Apărare.