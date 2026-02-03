Curtea de Apel din Napoli a dispus extrădarea fraţilor Dani Mocanu şi Ionuţ Nando, condamnați pentru tentativă de omor

Curtea de Apel din Napoli a admis solicitarea autorităților române privind extrădarea fraților Mocanu, informează Ministerul Justiției într-un comunicat de presă. Decizia instanței italiene nu este definitivă.

Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv anul trecut la 4 ani de închisoare cu executare, iar fratele său Ionuț Mocanu la 7 ani de închisoare, după ce au fost implicați în august 2022 într-o bătaie într-o benzinărie din Pitești.

Dani Mocanu și fratele său se află în arest la domiciliu în Italia din 13 noiembrie, acolo unde au fost prinși după pronunțarea condamnării definitive de către Curtea de Apel Brașov.

„Hotărârea pronunțată de instanța italiană reprezintă un succes important al justiției române, confirmând eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană”, a transmis ministerul de resort.

Decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă, existând posibilitatea formulării unui recurs la instanța supremă din Italia, în conformitate cu legislația în vigoare.

„Ministerul Justiției va continua să monitorizeze evoluția procedurii și să coopereze cu autoritățile italiene pentru finalizarea demersurilor legale”, au mai transmis autoritățile române.

ÎCCJ a admis marți recursul fraților Mocanu împotriva condamnării

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis în principiu, marți, o cale extraordinară de atac formulată de Dani Mocanu și fratele său. Frații Mocanu au atacat cu recurs în casație condamnarea dispusă pe 6 noiembrie 2025 de Curtea de Apel Brașov împotriva lor. Calea extraordinară de atac a fost exercitată și de cele două victime din dosar.

Prin acest demers, frații Mocanu încearcă să obțină anularea condamnării. Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, menite să obţină anularea acesteia pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

Recursul în casație a fost înregistrat pe 13 ianuarie 2026 la ICCJ. Marți, instanța supremă a admis judecarea căii extraordinare de atac exercitate de Dani și Ionuț Mocanu, însă a respins demersul victimelor.

Pentru ce a primit Dani Mocanu patru ani de închisoare

Dani Mocanu a fost condamnat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice în urma unui scandal care a avut loc în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Piteşti.

Scandalul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, într-o benzinărie din Piteşti. Un apel la 112 a anunţat că mai multe persoane se bat, însă la sosirea echipajelor de poliţie toţi cei implicaţi în scandal plecaseră.

În urma altercației, un bărbat a ajuns la spital, cu lovituri grave la cap. În urma anchetei, s-a stabilit că frații Mocanu l-au lovit cu o rangă.