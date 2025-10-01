Curtea Supremă a SUA, decizie nefavorabilă lui Trump: Lisa Cook va putea rămâne guvernator al Rezervei Federale cel puţin până în 2026

Curtea Supremă a SUA a refuzat miercuri să permită președintelui Donald Trump să o demită imediat pe guvernatoarea Lisa Cook de la Rezerva Federală (Fed), o decizie care reprezintă un obstacol în calea eforturilor lui Trump de a exercita mai mult control asupra băncii centrale americane.

Trump a anunțat pe 25 august că o demite pe Cook din Consiliul Guvernatorilor Fed, invocând acuzații conform cărora, înainte de a se alătura băncii centrale în 2022, aceasta a falsificat documente pentru a obține condiții favorabile pentru o ipotecă. Mandatul ei urma să expire în 2038, relatează Bloomberg, citată de Agerpres.

Blocând demiterea lui Cook, judecătorul a constatat că presupusa sa demitere a încălcat probabil Legea Rezervei Federale, care permite demiterea unui guvernator Fed doar pentru abatere în funcție, precum și drepturile lui Cook la un proces echitabil în temeiul celui de-al Cincilea Amendament al Constituției SUA. Acuzațiile de fraudă ipotecară împotriva lui Cook se referă la acțiuni anterioare confirmării sale în Senat în 2022.

Ordinul emis miercuri de Curtea Supremă înseamnă că Lisa Cook poate rămâne în funcție, cel puțin până când judecătorii se vor pronunța după audierea argumentelor din dosar, în ianuarie.

Citește și Trump a decis demiterea guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook

La crearea Fed în 1913, Congresul SUA a adoptat o lege numită Legea Rezervei Federale, care includea prevederi pentru a proteja banca centrală de interferențele politice, impunând ca guvernatorii să fie demiși de un președinte doar „din motive justificate”, deși legea nu definește termenul și nici nu stabilește proceduri pentru demitere. Legea nu a fost niciodată testată în instanță.

Cazul Cook are o miză deosebit de mare, deoarece independența Fed față de Casa Albă a fost considerată din punct de vedere istoric ca fiind esențială pentru rolul său în menținerea stabilității economice. Cazul are ramificații asupra capacității Fed de a stabili ratele dobânzilor fără a ține cont de dorințele politicienilor, considerate pe scară largă ca fiind esențiale pentru capacitatea oricărei bănci centrale de a funcționa independent pentru a îndeplini sarcini precum menținerea inflației sub control.