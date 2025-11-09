Cutremur de 6,8 în Japonia, a fost emisă alertă de tsunami

Agenția meteorologică din Japonia (JMA) a emis duminică o alertă de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 6,8 în largul coastei de nord-est a țării, transmite France Presse.

Cutremurul s-a produs la ora 17:03 (10:03 în România) în largul departamentului Iwate, cu un risc de valuri tsunami de până la un metru înălțime.

Institutul american de studii geologice (USGS) a evaluat cutremurul la 6,8 pe scara Richter.

„A fost emisă o alertă de tsunami” pentru litoralul din zona Iwate, a anunțat, avertizând că valurile ar putea ajunge la coastă în orice moment.

Postul public de televiziune NHK a raportat valuri de tsunami în larg și a îndemnat populația să se îndepărteze de plaje, deși transmisiunile televizate în direct arată la ora publicării acestei știri o mare calmă.

Regiunea este încă traumatizată de teribilul cutremur cu magnitudinea de 9,0 din 2011, care a declanșat un tsunami responsabil de aproximativ 18.500 de morți sau dispăruți.

Catastrofa a dus, de asemenea, la distrugerea a trei reactoare ale centralei nucleare de la Fukushima, cel mai grav dezastru de acest tip de la Cernobîl.

Japonia se află la intersecția a patru plăci tectonice, pe așa-numita „Centură de foc” a Pacificului. Țara are una dintre cele mai intense activități seismice din lume.

Arhipelagul cu 125 de milioane de locuitori înregistrează aproximativ 1.500 de cutremure pe an. Majoritatea sunt slabe, chiar dacă pagubele pot varia în funcție de localizarea și adâncimea lor.