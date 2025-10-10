Cutremur de 7,5 în Filipine: „A fost foarte puternic”. Alertă de tsunami în mai multe țări

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit vineri dimineață zona de coastă din sudul Filipinelor fiind emise alerte de tsunami în mai multe țări, iar locuitorilor din zonele de coastă apropiate li s-a cerut să se refugieze în zone mai înalte, transmite Reuters.

Agenția națională filipineză Phivolcs a avertizat că pot urma replici ale puternicului cutremur care a lovit apele din largul orașului Manay, în Davao Oriental, în regiunea Mindanao.

Aceasta a revizuit magnitudinea de la o valoare inițială de 7,6 la 7,5 și a estimat adâncimea cutremurului la 20 km.

Sistemul american de avertizare a emis o avertizare de tsunami, afirmând că sunt posibile valuri periculoase pentru coastele aflate la o distanță de 300 km de epicentrul cutremurului.

Echipele de salvare sunt pregătite

Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr a declarat că autoritățile evaluează situația pe teren și că echipele de căutare și salvare vor fi trimise la fața locului când va fi sigur să o facă.

„Lucrăm non-stop pentru a ne asigura că ajutorul ajunge la toți cei care au nevoie de el”, a declarat Marcos într-un comunicat.

Phivolcs a îndemnat populația din orașele de coastă din centrul și sudul Filipinelor să plece imediat către zone mai înalte sau să se deplaseze mai departe în interiorul țării, afirmând că se pot aștepta valuri cu o înălțime de peste un metru peste nivelul normal al mareei.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a declarat că în Filipine sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri peste nivelul mareei.

Cutremurul a avut loc la nici două săptămâni după ce Filipine a fost lovită de cel mai mortal cutremur din ultimul deceniu, care a provocat moartea a 72 de persoane pe insula Cebu. Seismul a avut o magnitudine de 6,9.

Filipine se află pe „Centura de Foc” a Pacificului și înregistrează peste 800 de cutremure în fiecare an.

Avertizare de tsunami

Un avertisment de tsunami a fost emis în Indonezia pentru regiunile nordice Sulawesi și Papua, iar PTWC a declarat că unele coaste din Indonezia și din națiunea insulară Palau din Pacific ar putea înregistra valuri de până la 1 metru.

Guvernatorul provinciei Davao Oriental din Filipine a declarat că oamenii au intrat în panică când a avut loc cutremurul.

„S-a raportat că unele clădiri au fost avariate. A fost foarte puternic”, a declarat Edwin Jubahib pentru postul de televiziune filipinez DZMM.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a estimat magnitudinea cutremurului la 7,4 și adâncimea la 58 km.