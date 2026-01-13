Cutremur în Italia, oamenii au ieșit speriați în stradă

Un cutremur, urmat de o scurtă replică, a fost resimțit distinct în regiunea Romagna din nordul Italiei. Oamenii au ieșit în stradă, speriați. Până în prezent nu au fost raportate pagube, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

Frică în Romagna în dimineața zilei de marți, 13 ianuarie. Două cutremure au fost resimțite distinct de populație, primul la ora 9:27:58, cu o magnitudine de 4,3, cu epicentrul la 7 kilometri sud-vest de Russi (Ravenna), la o adâncime de 23 de kilometri.

Cutremurul din Romagna: unde a fost epicentrul?

Câteva minute mai târziu, la ora 9:29:17, s-a simțit o altă scuturare cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter, cu epicentrul la 8 km est de Faenza (tot în zona Ravenna), la o adâncime de 22 km. În Forlì, sute de oameni au ieșit în stradă.

Toate clădirile publice au fost evacuate, în timp ce pompierii efectuează verificări. Cutremurul înregistrat în Forlì a fost precedat de un zgomot lung și puternic.