Cutremur puternic în Afganistan: autoritățile anunță cel puțin 500 de morți / 30 de victime într-un singur sat

Sute de răniți au fost transportați la spital după cutremurul din Afganistan FOTO: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia

Un seism a lovit la miezul nopții în estul Afganistanului, distrugând casele din lut și piatră de la granița cu regiunea Khyber Pakhtunkhwa din Pakistan, scriu Reuters și BBC.

Cel puțin 500 de oameni au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6 grade care a lovit provincia Kunar din nord-estul Afganistanului, a relatat postul public de radio și televiziune Radio Television Afghanistan (RTA).

Primele relatări indicau 30 de morți într-un singur sat, a declarat ministerul sănătății, dar a adăugat că cifrele exacte privind victimele nu au fost încă colectate, în condițiile în care provin dintr-o zonă cu sate izolate.

„Numărul morților și al răniților este mare, dar, deoarece zona este greu accesibilă, echipele noastre sunt încă la fața locului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului sănătății, Sharafat Zaman.

Afghanistan's Kunar, Nangarhar, and Noristan provinces has been struck by a devastating earthquake, with families left despairing as homes were leveled and lives devastated. Entire villages, many of them, have been flattened, and thousands of children, women, and elderly… pic.twitter.com/ZYGt0BWHl4 — Zarifa Ghafari 🇦🇫 (@Zarifa_Ghafari) September 1, 2025

Sediqullah Quraishi Badloon, un oficial din provincia Nangarhar, a menționat un număr de 250 de victime, potrivit New York Times, majoritatea fiind în provincia vecină Kunar. Badloon a dat o cifră de nouă morți în Nangarhar.

BBC a relatat că mai multe surse din provincia Kunar au declarat că „sute de persoane au murit”, iar multe altele au fost rănite.

Sute de răniți au fost transportați la spital, a declarat Najibullah Hanif, șeful departamentului de informare al provinciei, iar cifrele vor crește probabil pe măsură ce vor sosi informații din zone îndepărtate, cu puține drumuri.

Echipele de salvare au lucrat în mai multe districte ale provinciei muntoase, unde cutremurul a lovit la miezul nopții la o adâncime de 10 kilometri, distrugând casele din lut și piatră de la granița cu regiunea Khyber Pakhtunkhwa din Pakistan, au declarat oficialii.

Afganistanul este predispus la cutremure puternice, în special în lanțul muntos Hindu Kush, unde se întâlnesc plăcile tectonice indiană și eurasiatică.

O serie de cutremure în vestul țării au ucis peste 1.000 de persoane anul trecut, subliniind vulnerabilitatea uneia dintre cele mai sărace țări din lume la dezastre naturale.