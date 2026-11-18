Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat la Digi 24, că autoritățile nu emit un mesaj RO-Alert în cazul unor seisme pentru a nu induce panică în rândul populației, deoarece nu există timp suficient pentru a lua măsurile necesare.

„De fiecare dată când apare o astfel de situație încep discuții pe rețelele de socializare, unele ghidate chiar ca să creeze o anumită atmosferă, că RO-Alert nu e anunțat. Noi am zis foarte clar că prin RO-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică”, a declarat Arafat la Digi 24.

El a explicat că cel mai important lucru este ca oamenii să știe înainte de producerea unui cutremur cum trebuie să reacționeze în astfel de situații.

De asemenea, șeful DSU a explicat că populația nu a primit mesaje RO-Alert în timpul cutremurului produs peste noapte pentru a evita și anumite nemulțumiri.

„Sunt convins că dacă s-ar fi dat vreun mesaj RO-Alert noaptea, am fi avut comentarii că de ce am dat mesaj RO-Alert, că mulți nu au simțit cutremurul și nu s-au trezit. Așa că este bine că seismul n-a produs pagube”, a mai declarant Arafat.

El a mai precizat că în timpul nopții au fost persoane care au apelat numărul unic de urgență 112 doar pentru atacuri de panică.

„Deci consider că cel mai important lucru este ca populația să știe din timp cum să reacționeze, să-și păstreze calmul și să știe cum să se pregătească din timp. Avem site-ul fiipregătit.ro și pot descărca aplicația DSU de pe Apple Store sau de pe Google Play”, a adăugat șeful DSU.

Cutremur puternic în timpul nopții

Un seism puternic, cu magnitudinea 5,7, produs în noaptea de marți spre miercuri, la ora 2:48, cutremurul fiind înregistrat în județul Vrancea, potrivit INFP.

Seismul s-a produs la o adâncimea seismului a fost de 120,8 km, față de cea anunțată inițial, de 107,1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 48 km sud de Focșani, 61 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 74 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.



Acesta este cel mai important seism din ultimii ani. Un cutremur mai mare, cu magnitudinea 5,8 pe Richter, a avut loc în octombrie 2018, în județul Buzău.

În timpul nopții, Departamentul pentru Situații de Urgență a îndeamnat populația la calm după cutremur.



